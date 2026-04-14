Simposium Antarabangsa Kedua Sains dan Teknologi Protein Yis Berakhir di Yichang

SHANGHAI, 14 April 2026 /PRNewswire/ -- Simposium Antarabangsa ke-2 Sains dan Teknologi Protein Yis yang dianjurkan secara bersama oleh Angel Yeast (SH600298), telah diadakan pada 11 April 2026 di Yichang, menarik khalayak global yang terdiri daripada lebih 350 penyelidik terkemuka dan eksekutif kanan industri. Simposium ini berfungsi sebagai platform industri utama dalam sektor protein alternatif, menghimpunkan pihak berkepentingan untuk mempercepat inovasi, memperkukuh kerjasama antarabangsa serta menyokong pembangunan sistem makanan yang lebih berfokuskan pemakanan, peka kesihatan dan mampan, sekali gus mencerminkan peranan protein yis yang semakin berkembang dalam landskap protein global.

Second International Symposium on Yeast Protein Science and Technology Concludes in Yichang (PRNewsfoto/Angel Yeast) Official Release of White Paper on Yeast Protein (Saccharomyces cerevisiae) (PRNewsfoto/Angel Yeast)

Sun Baoguo dan Chen Jian, kedua-duanya Ahli Akademi Kejuruteraan China (CAE), serta Zhou Weibiao, Ahli Akademi Sains Kebangsaan Singapura, menyampaikan ucaptama. Sun menyatakan bahawa landskap teknologi makanan global sedang dibentuk semula, dengan penyelidikan Asia kini mencapai tahap daya saing antarabangsa. Chen menekankan bahawa biopembuatan dapat menyumbang satu pertiga daripada output pembuatan global dalam masa terdekat, sambil menegaskan bahawa kejayaan industri bergantung pada pembiakbakaan strain mampan dan pengeluaran teroptimum. Berdasarkan pengalaman Singapura, Zhou menekankan bahawa ketidaktentuan geopolitik telah meningkatkan keperluan mampu diri makanan, sambil mengenal pasti penerimaan pengguna sebagai cabaran utama pengkomersialan.

Ketiga-tiga ahli akademik tersebut memuji kemajuan terkini dalam penyelidikan dan pengindustrian protein yis, menyifatkan protein yis sebagai respons berkesan terhadap cabaran global serta ciri "kuasa produktif berkualiti baharu" dan "makanan masa depan."

"Protein yis sememangnya merupakan kategori yang kritikal," ujar Zhou. "Matlamat utama kami adalah untuk memajukannya lebih daripada sekadar 'alternatif' dan menjadikannya ruji pengguna harian. Ini merupakan satu usaha kolektif."

Detik utama dalam perhimpunan ini ialah pelancaran global Kertas Putih Protein Yis (Saccharomyces cerevisiae). Penerbitan ini memberikan gambaran keseluruhan disatukan yang berpacukan data mengenai kemajuan terkini dalam sains pemakanan, hasil kesihatan klinikal, pencapaian kawal selia serta keupayaan pembuatan boleh diskala. Ia meletakkan penapaian mikrob sebagai penyelesaian jangka panjang yang berdaya maju terhadap cabaran bekalan protein global yang semakin muncul.

Bagi melengkapkan pelancaran ini, Angel Yeast memperkenalkan dua produk protein yis baharu: AngeoPro™ Yeast Protein Hi90-A dan Yeast Protein S80-A. Hi90-A menawarkan kandungan protein tinggi sebanyak 88%, dengan rasa dalam mulut yang lembut dan profil rasa neutral yang amat sesuai untuk keperluan pemakanan sukan premium yang mencabar dan kumpulan diet khusus, manakala S80-A menawarkan kelarutan air sepenuhnya, menyasarkan segmen yang semakin muncul dan berkembang pesat seperti minuman sedia diminum (RTD) dan air diperkaya protein. Angel turut melancarkan produk baharu yang lain termasuk protein yis fungsian dengan pengegelan tinggi dan kandungan leusina tinggi.

Sesi teknikal memberikan gambaran terperinci mengenai penyelidikan protein yis dan landskap aplikasinya yang semakin berkembang. Sesi-sesi ini memperincikan keberkesanan terbukti dalam pemulihan prestasi sukan, pengurangan sarkopenia, perlindungan mukosa gastrik serta modulasi penghalang usus. Suara antarabangsa dari Amerika Syarikat, Belanda, Belgium, India dan Israel berkongsi kemajuan terkini dalam sains protein yis dan aplikasinya merentas sektor. Dalam perbincangan berkenaan, Manish Chauhan, Pengasas Bersama Arboreal, sebuah syarikat berpangkalan di India yang memainkan peranan penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan protein yis di India, menyatakan konsensus yang semakin meningkat bahawa protein yis sedang berkembang daripada "protein alternatif" kepada "protein ketiga," yang bersedia menjadi protein arus perdana.

Simposium ini turut berperanan sebagai pemangkin untuk aliran urus niaga yang ketara. Beijing Technology and Business University memformalkan inisiatif penyelidikan bersama dengan Angel Group, manakala lima jenama makanan tempatan dan antarabangsa yang utama menandatangani perjanjian kerjasama strategik di luar simposium. Sebuah pameran di lokasi mempamerkan interaksi antara sistem portfolio protein yis Angeopro yang merangkumi pemakanan prestasi, penuaan sihat, makanan fungsian dan ruji diet arus perdana. Selepas acara ini, hadirin melawat kampus pembuatan canggih Angel Yeast untuk melihat secara langsung keupayaan pengeluaran skala komersial.

"Simposium ini menyediakan platform penting untuk komuniti global bertukar-tukar pandangan, menyelaraskan keutamaan dan memacu momentum bersama," kata Xiong Tao, Pengerusi Angel Yeast. "Kami bersemangat untuk memperdalam kerjasama kami bersama pakar, ahli akademik dan rakan industri—memperkukuh pembangunan teknologi, berkongsi amalan terbaik dan mempercepat peralihan daripada penyelidikan ke pasaran. Melalui inovasi saintifik yang berterusan, Angel Yeast berdedikasi menyokong keterjaminan makanan global serta menjadikan pemakanan premium lebih mudah diakses dan juga berpatutan untuk semua."

