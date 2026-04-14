第二屆酵母蛋白科學和技術國際研討會在宜昌舉行

三位學者讚揚了酵母蛋白研究和工業化領域的最新突破，稱酵母蛋白有效應對全球挑戰，也是「新優質生產力」和「未來食品」的標誌。



周院士表示，酵母蛋白無疑是一個關鍵類別。「我們的最終目標是讓它不僅僅是一個『替代品』，要讓它成為日常消費者的主要蛋白類別。這需要集體的努力。」

聚會的一個重大時刻是酵母蛋白（釀酒酵母）白皮書的全球揭幕。該出版物提供了營養科學、臨床健康結果、監管里程碑和可擴展製造的最新進展的綜合、數據驅動概述。它將微生物發酵定位為應對新興全球蛋白質供應挑戰的可行、長期的解決方案。



作為補充發佈，安琪酵母推出了兩種新的酵母蛋白產品：AngeoPro™酵母蛋白Hi90-A和酵母蛋白S80-A。Hi90-A提供88%的高蛋白質含量，提供順滑的口感和中性風味，非常適合優質運動營養和專業飲食群體的苛刻要求，而S80-A提供完整的水溶性，針對新興和快速增長的細分市場，如即飲（RTD）飲料和蛋白質強化水。安琪還推出了其他新產品，包括高凝膠和高亮氨酸含量的功能性酵母蛋白。



技術會議對酵母蛋白研究及其不斷擴大的應用領域進行了細緻的洞察。會議詳細介紹了其在運動表現恢復、肌肉減少症緩解、胃粘膜保護和腸道屏障調節等方面的成熟功效。來自美國、荷蘭、比利時、印度和以色列的國際專家分享了酵母蛋白科學及其跨部門應用的最新進展。在討論中，總部位於印度的Arboreal公司（成功將酵母蛋白引入印度市場）聯合創始人Manish Chauhan指出，越來越多的共識是，酵母蛋白正在從「替代蛋白質」演變為「第三種蛋白質」，正在成為主流。



研討會也是推動合作共贏的催化劑。北京理工商業大學正式與安琪集團建立聯合研究倡議；五個主要的國內外食品品牌簽署了戰略合作協議。現場展示了Angeopro酵母蛋白組合的全球應用案例，涵蓋運動營養、健康老齡化、功能性食品和主食。活動結束後，與會者參觀了安琪酵母最先進的白洋製造園區，目睹了商業化、規模化生產能力。



安琪集團董事長熊濤說：「這次研討會為國際社會提供了一個重要的平台，可以交流見解，協調優先事項，並推動共享勢頭。」「我們渴望加深與專家、學者和行業合作夥伴的合作——加強技術開發，分享最佳實踐，並加快從研究到市場的過渡。通過持續的科學創新，安琪致力於支持全球糧食安全，並使所有人都能獲得負擔得起的優質營養。」

SOURCE Angel Yeast