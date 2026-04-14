El segundo simposio internacional sobre ciencia y tecnología de la proteína de levadura concluye en Yichang

SHANGHÁI, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 2º Simposio Internacional sobre Ciencia y Tecnología de la Proteína de Levadura, organizado conjuntamente por Angel Yeast (SH600298), se celebró el 11 de abril de 2026 en Yichang, reuniendo a una audiencia global de más de 350 investigadores líderes y altos ejecutivos de la industria. El simposio sirve como plataforma líder en el sector de las proteínas alternativas, congregando a las partes interesadas para acelerar la innovación, fortalecer la colaboración internacional y apoyar el desarrollo de sistemas alimentarios más sostenibles, conscientes de la nutrición y orientados a la salud, lo que refleja el creciente papel de la proteína de levadura en el panorama proteico mundial.

Second International Symposium on Yeast Protein Science and Technology Concludes in Yichang Official Release of White Paper on Yeast Protein (Saccharomyces cerevisiae)

Sun Baoguo y Chen Jian, ambos miembros de la Academia China de Ingeniería (CAE), y Zhou Weibiao, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Singapur, pronunciaron los discursos de apertura. Sun señaló que el panorama mundial de la tecnología alimentaria se está transformando, y que la investigación asiática está alcanzando un nivel de competitividad internacional. Chen destacó que la biofabricación pronto podría contribuir con un tercio de la producción manufacturera mundial, haciendo hincapié en que el éxito de la industria depende de la mejora genética sostenible y la optimización de la producción. Basándose en la experiencia de Singapur, Zhou subrayó que la volatilidad geopolítica ha intensificado la necesidad de autosuficiencia alimentaria, al tiempo que identificó la aceptación del consumidor como un desafío clave para la comercialización.

Los tres académicos elogiaron los recientes avances en la investigación e industrialización de la proteína de levadura, calificándola como una respuesta eficaz a los desafíos globales y un distintivo de las "nuevas fuerzas productivas de calidad" y la "alimentación del futuro".

"La proteína de levadura es, sin duda, una categoría fundamental", afirmó Zhou. "Nuestro objetivo final es que deje de ser una simple 'alternativa' y se convierta en un alimento básico para los consumidores cotidianos. Este es un esfuerzo colectivo".

Uno de los momentos más destacados del evento fue la presentación mundial del Libro Blanco sobre la Proteína de Levadura (Saccharomyces cerevisiae). Esta publicación ofrece una visión general consolidada y basada en datos de los últimos avances en ciencia nutricional, resultados clínicos en salud, hitos regulatorios y fabricación escalable. Posiciona la fermentación microbiana como una solución viable a largo plazo para los desafíos emergentes del suministro mundial de proteínas.

Como complemento a la presentación, Angel Yeast lanzó dos nuevos productos de proteína de levadura: AngeoPro™ Yeast Protein Hi90-A y Yeast Protein S80-A. Hi90-A ofrece un alto contenido proteico del 88%, con una textura suave y un sabor neutro, ideal para las exigentes necesidades de la nutrición deportiva premium y los grupos dietéticos especializados, mientras que S80-A ofrece una solubilidad completa en agua, dirigida a segmentos emergentes y de rápido crecimiento como las bebidas listas para consumir (RTD) y las aguas enriquecidas con proteínas. Angel también lanzó otros productos nuevos, incluyendo proteínas de levadura funcionales con alta gelificación y alto contenido de leucina.

La sesión técnica ofreció una visión detallada de la investigación sobre la proteína de levadura y su creciente ámbito de aplicación. Las sesiones detallaron su eficacia comprobada en la recuperación del rendimiento deportivo, la mitigación de la sarcopenia, la protección de la mucosa gástrica y la modulación de la barrera intestinal. Voces internacionales de Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica, India e Israel compartieron los últimos avances en la ciencia de la proteína de levadura y sus aplicaciones intersectoriales. Durante los debates, Manish Chauhan, cofundador de Arboreal, una empresa con sede en India que ha sido fundamental en la introducción y promoción de la proteína de levadura en India, señaló un creciente consenso de que la proteína de levadura está evolucionando de una "proteína alternativa" a una "tercera proteína", a punto de convertirse en una proteína de uso generalizado.

El simposio también sirvió como catalizador para la concreción de acuerdos comerciales. La Universidad de Tecnología y Negocios de Beijing formalizó una iniciativa de investigación conjunta con Angel Group, y cinco importantes marcas de alimentos, tanto nacionales como internacionales, firmaron acuerdos de alianza estratégica. Una exposición en el lugar mostró casos de uso de la cartera de proteínas de levadura Angeopro, que abarca nutrición deportiva, envejecimiento saludable, alimentos funcionales y alimentos básicos de consumo habitual. Tras el evento, los asistentes recorrieron el moderno campus de fabricación de Angel Yeast para observar de primera mano las capacidades de producción a escala comercial.

"Este simposio proporciona una plataforma importante para que la comunidad global intercambie ideas, defina prioridades e impulse un impulso común", comentó Xiong Tao, presidente de Angel Yeast. "Estamos deseosos de profundizar nuestra colaboración con expertos, académicos y socios de la industria, fortaleciendo el desarrollo tecnológico, compartiendo las mejores prácticas y acelerando la transición de la investigación al mercado. Mediante la continua innovación científica, Angel Yeast se dedica a apoyar la seguridad alimentaria mundial y a hacer que la nutrición de alta calidad sea accesible y asequible para todos".