Le deuxième symposium international sur la science et la technologie des protéines de levure s'achève à Yichang

SHANGHAI, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 2e symposium international sur la science et la technologie des protéines de levure, co-organisé par Angel Yeast (SH600298), s'est déroulé le 11 avril 2026 à Yichang, attirant participation mondiale de plus de 350 chercheurs et cadres supérieurs de premier plan. Le symposium constitue une plateforme majeure pour le secteur des protéines alternatives, réunissant les parties prenantes désireuses d'accélérer l'innovation, renforcer la collaboration internationale et soutenir le développement de systèmes alimentaires plus nutritifs, plus sains et plus durables, reflétant le rôle croissant des protéines de levure dans le paysage mondial des protéines.

Second International Symposium on Yeast Protein Science and Technology Concludes in Yichang Official Release of White Paper on Yeast Protein (Saccharomyces cerevisiae)

Sun Baoguo et Chen Jian, tous les deux membres de l'Académie chinoise d'ingénierie (CAE), et Zhou Weibiao, membre de l'Académie nationale des sciences de Singapour, ont prononcé les discours d'ouverture. M. Sun a noté que le paysage mondial des technologies alimentaires était en train de se transformer et que la recherche asiatique atteignait désormais la compétitivité internationale. M. Chen a souligné que la biofabrication pourrait bientôt représenter un tiers de la production manufacturière mondiale et que le succès de cette industrie dépendait de la production durable des souches et de l'optimisation de la production. S'appuyant sur l'expérience de Singapour, M. Zhou a souligné que l'instabilité géopolitique avait intensifié la nécessité de l'autosuffisance alimentaire, tout en identifiant l'acceptation par les consommateurs comme étant un défi majeur pour la commercialisation.

Les trois experts ont loué les récentes avancées dans la recherche et l'industrialisation des protéines de levure, qualifiant les protéines de levure de réponse efficace aux défis mondiaux et de « nouvelles forces productives de qualité » et « d'aliments du futur ».

« Les protéines de levure sont indiscutablement une catégorie essentielle », a déclaré M. Zhou. « Notre objectif ultime est de faire en sorte qu'il ne s'agisse plus seulement d'une "alternative", mais d'un produit de base pour les consommateurs de tous les jours. Il s'agit d'une démarche collective. »

L'un des moments forts de la réunion a été la présentation du livre blanc sur la protéine de levure (Saccharomyces cerevisiae). Cette publication offre une vue d'ensemble consolidée et fondée sur des données des dernières avancées en matière de science nutritionnelle, de résultats cliniques, d'étapes réglementaires et de fabrication modulable. Ce document présente la fermentation microbienne comme une solution viable et à long terme pour répondre aux défis émergents en matière d'approvisionnement en protéines au niveau mondial.

En outre, Angel Yeast a lancé deux nouveaux produits à base de protéines de levure : les protéines de levure AngeoPro™ Hi90-A et S80-A. Hi90-A a une teneur élevée en protéines (88 %) et offre une sensation en bouche souple et un profil de goût neutre, idéal pour répondre aux exigences de la nutrition sportive haut de gamme et des régimes alimentaires spécialisés, tandis que S80-A est totalement soluble dans l'eau, ciblant les segments émergents et à croissance rapide tels que les boissons prêtes à boire et les eaux enrichies en protéines. Angel a également lancé d'autres nouveaux produits, notamment des protéines de levure fonctionnelles à forte gélification et à haute teneur en leucine.

La session technique a offert un aperçu détaillé de la recherche sur les protéines de levure et de son nombre croissant d'applications. Les sessions ont souligné son efficacité prouvée dans la récupération post-performance dans le sport, l'atténuation de la sarcopénie, la protection de la muqueuse gastrique et la modulation de la barrière intestinale. Des représentants internationaux des États-Unis, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Inde et d'Israël ont présenté les dernières avancées dans le domaine de la science des protéines de levure et de ses applications intersectorielles. Au cours des discussions, Manish Chauhan, cofondateur d'Arboreal, une société basée en Inde qui a joué un rôle déterminant dans l'introduction et la promotion de la protéine de levure en Inde, a noté un consensus croissant sur le fait que la protéine de levure passe de « protéine alternative » à « troisième protéine » et est sur le point de devenir une protéine de grande consommation.

Le symposium a également été l'occasion de conclure des transactions. L'université technologique et commerciale de Pékin a officialisé une initiative de recherche commune avec Angel Group, tandis que cinq grandes marques alimentaires nationales et internationales ont signé des accords de partenariat stratégique en marge de la conférence. Une exposition sur place a présenté des cas d'utilisation de la gamme de protéines de levure Angeopro, couvrant la nutrition de performance, le vieillissement en bonne santé, les aliments fonctionnels et les produits de base de l'alimentation courante. Après l'événement, les participants ont visité le campus de fabrication ultramoderne d'Angel Yeast pour un aperçu direct des capacités de production à l'échelle commerciale.

« Ce symposium constitue une plateforme importante pour la communauté mondiale, qui peut ainsi échanger ses points de vue, s'aligner sur les priorités et donner une impulsion commune », a déclaré Xiong Tao, président d'Angel Yeast. « Nous sommes impatients d'approfondir notre collaboration avec les experts, les universitaires et les partenaires industriels, afin de renforcer le développement technologique, de partager les meilleures pratiques et d'accélérer le passage de la recherche à la commercialisation. Grâce à une innovation scientifique continue, Angel Yeast s'engage à soutenir la sécurité alimentaire mondiale et à rendre la nutrition de qualité supérieure à la fois accessible et abordable pour tous. »

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