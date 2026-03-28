エネルギー貯蔵の安全性向上： SungrowとTÜV Rheinlandがホワイトペーパーを発表

シドニー、2026年3月28日 /PRNewswire/ -- PVインバーターおよびエネルギー貯蔵システムの世界的大手プロバイダーであるSungrowは、国際的な試験・検査・認証機関であるTÜV Rheinlandと共同でホワイトペーパーを発表しました。タイトルは「Sungrowエネルギー貯蔵ホワイトペーパー：安全性への包括的アプローチ（Sungrow Energy Storage White Paper: A Holistic Approach to Safety）」 で、このホワイトペーパーは、大規模なエネルギー貯蔵の導入における新たなリスクに対応し、業界のより高い信頼性と持続可能性への移行を支えるために設計された包括的な枠組みを提示しています。

Sungrow Energy Storage White Paper A Holistic Approach to Safety (PRNewsfoto/Sungrow Power)

エネルギー貯蔵の安全性がこれまで以上に重要な理由

世界的なエネルギー転換が加速する中、エネルギー貯蔵は現代の電力システムの重要な柱となっており、大規模な再生可能エネルギーの導入を可能にし、送電網の柔軟性を高めています。しかし、この分野の急速な拡大により、安全性の課題にもこれまで以上に注目が集まっています。バッテリー容量の増大、システムの高密度化、そしてギガワット級蓄電プラントの導入により、リスク管理の複雑さは大幅に増しています。従来の単一層の保護や短期的なコスト重視のアプローチでは、システムレベルのリスクに対処するにはもはや不十分であり、持続可能な発展に対する重大な制約となっています。こうした背景のもと、今回発表されたホワイトペーパーは、より包括的な安全対策への移行を反映しています。

より安全なエネルギー貯蔵システムへの包括的アプローチ

このホワイトペーパーの中核をなすのは、二つの重要な側面全体にわたって保護を統合する、Sungrowのエネルギー貯蔵の安全性に対する包括的なアプローチです。それは、システム・アーキテクチャとライフサイクル管理です。

システムレベルでは、安全保護はバッテリーセル、パック、ラックからシステムコンテナ、発電所、そして最終的には送電網に至るまで、技術基盤全体に及びます。従来のコンポーネントレベルの安全性アプローチを超えることで、このフレームワークはエネルギー貯蔵施設のあらゆる層にわたって連携した保護を可能にします。

ライフサイクル全体を通じて、安全管理はシミュレーション主導の設計およびエンジニアリングから始まり、検証、製造、運用、保守、サービス、そして環境に配慮した廃止措置へと続きます。

セルからグリッドまで、またシミュレーション主導の開発から環境に配慮した使用終了時管理までを網羅するこの統合フレームワークにより、安全性はシステムの開発と導入のあらゆる段階に組み込まれ、エネルギー貯蔵資産の運用期間全体を通じてリスクを予見し、管理し、低減できるようになります。

独立した検証でさらに強化

共同リリースパートナーとして、TÜV Rheinlandはこの包括的な安全コンセプトを支持しています。TÜV Rheinland Greater ChinaのSolar & Commercial Products担当シニアバイスプレジデントであるWeichun Liは、序文で次のように述べています。「TÜV Rheinlandは、研究開発から製造、導入、そして最終的な廃止措置に至るまで、製品のライフサイクル全体を通じて、グローバルな視点に立った厳格で科学的な手法を適用しています。このアプローチは、製品に権威ある検証を提供するだけでなく、業界全体の安全性の枠組みを強化し、イノベーションとリスク管理の同時進展を促進します。」

エネルギー貯蔵の未来を支える取り組み

ESS安全性ホワイトペーパーの発表は、世界中でより安全で信頼性の高いエネルギー貯蔵システムの発展を推進するという、SungrowとTÜV Rheinlandの共通のコミットメントを示しています。業界の規模拡大が続く中、持続可能な成長を確かなものにし、エネルギー貯蔵の価値を最大限に引き出すためには、安全性に対する包括的なアプローチが不可欠です。

ホワイトペーパーの詳細については、こちらのリンクをクリックしてください：

https://info-support.sungrowpower.com/market-material/7a636fe1-f545-491a-884c-34be0cdbeaad.pdf

Sungrowについて

再生可能エネルギー技術の世界的リーダーであるSungrowは、29年以上にわたり、持続可能な電力ソリューションを先駆けて提供してきました。2025年12月時点で、Sungrowは世界中で1000GW超のパワーエレクトロニクス・コンバーターを設置しています。同社は、PVインバーターおよびエネルギー貯蔵の分野で、世界で最もバンカビリティの高い企業として認識されています（BloombergNEF）。同社のイノベーションは、世界中のクリーンエネルギー・プロジェクトを支えており、優れた顧客体験を保証する520のサービス拠点ネットワークに支えられています。Sungrowは、最先端技術と比類のないサービスを通じて、持続可能な未来の実現に貢献しています。詳細は、www.sungrowpower.com/en をご覧ください。

お問い合わせ先：Luly [email protected]

SOURCE Sungrow Power