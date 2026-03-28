Mayor seguridad en el almacenamiento de energía: Sungrow y TÜV Rheinland publican documento técnico

SÍDNEY, 28 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, proveedor líder mundial de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía, publicó un documento técnico conjunto con TÜV Rheinland, una organización internacional de ensayo, inspección y certificación. Bajo el título "Documento técnico de Sungrow sobre almacenamiento de energía: un enfoque holístico de la seguridad", el documento presenta un marco integral diseñado para abordar los riesgos emergentes en las implementaciones de almacenamiento de energía a gran escala, y apoyar la transición del sector hacia mayores niveles de confiabilidad y sostenibilidad.

Documento técnico de Sungrow sobre almacenamiento de energía: un enfoque holístico de la seguridad (PRNewsfoto/Sungrow Power)

Por qué la seguridad del almacenamiento de energía es más importante que nunca

Mientras se acelera la transición energética mundial, el almacenamiento de energía se convierte en un pilar fundamental de los sistemas eléctricos modernos, ya que permite introducir las energías renovables a gran escala y mejorar la flexibilidad de la red. Sin embargo, la rápida expansión del sector también ha puesto de relieve los retos en materia de seguridad. El aumento de la capacidad de las baterías, las mayores densidades de los sistemas y la implementación de plantas de almacenamiento a escala de gigavatios están incrementando significativamente la complejidad de la gestión de riesgos. Las protecciones tradicionales de una sola capa y los enfoques a corto plazo basados en costos ya no son suficientes para abordar los riesgos a nivel de sistema, lo que representa una limitación crítica para el desarrollo sostenible. En este contexto, el documento técnico recién publicado refleja este cambio sustancial hacia prácticas de seguridad más exhaustivas.

Un enfoque holístico para sistemas de almacenamiento de energía más seguros

El núcleo del informe técnico es el enfoque holístico de Sungrow respecto a la seguridad del almacenamiento de energía, que integra la protección en dos dimensiones clave: la arquitectura del sistema y la gestión del ciclo de vida.

A nivel del sistema, la protección de seguridad se extiende a lo largo de toda la pila técnica: desde las celdas de baterías, paquetes y racks hasta los contenedores del sistema, las plantas de energía y, en última instancia, la red eléctrica. Al ir más allá de los enfoques tradicionales de seguridad a nivel de componentes, este marco permite una protección coordinada en todas las capas de una instalación de almacenamiento de energía.

A lo largo del ciclo de vida, la gestión de la seguridad comienza con el diseño y la ingeniería basados en la simulación y continúa mediante la verificación, fabricación, operación, mantenimiento, servicio y desmantelamiento respetuoso con el medio ambiente.

A través de este marco integrado, desde las celdas hasta la red eléctrica, y desde el desarrollo basado en la simulación hasta la gestión ecológica al final de la vida útil, la seguridad se integra en todas las fases del desarrollo y la implantación del sistema, lo que garantiza que los riesgos puedan anticiparse, gestionarse y mitigarse a lo largo de toda la vida útil de una instalación de almacenamiento de energía.

Respaldado por una validación independiente

Como socio coeditor, TÜV Rheinland respaldó el concepto de seguridad holístico. En el prólogo, Weichun Li, vicepresidente sénior de Productos Solares y Comerciales de TÜV Rheinland Greater China, declaró: "A lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación, la implementación y el eventual desmantelamiento, aplicamos metodologías rigurosas y basadas en la ciencia con una perspectiva global. Este enfoque no solo proporciona una validación autorizada de los productos, sino que también refuerza el marco de seguridad general del sector, lo que facilita el avance simultáneo de la innovación y la gestión de riesgos".

Apoyo al futuro del almacenamiento de energía

La publicación del documento técnico sobre almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas en inglés) refleja el compromiso compartido de Sungrow y TÜV Rheinland de promover sistemas de almacenamiento de energía más seguros y confiables en todo el mundo. A medida que el sector siga creciendo, será esencial adoptar un enfoque integral de la seguridad para garantizar un crecimiento sostenible y aprovechar todo el potencial del almacenamiento de energía.

Para más más información acerca del informe técnico, haga clic en el enlace:

https://info-support.sungrowpower.com/market-material/7a636fe1-f545-491a-884c-34be0cdbeaad.pdf

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energía renovable, ha sido pionera en soluciones de energía sustentable durante más de 29 años. Para diciembre de 2025, Sungrow había instalado más de 1000 GW de conversores electrónicos de energía en todo el mundo. La empresa es reconocida como la empresa de inversores fotovoltaicos y almacenamiento de energía más rentable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, respaldados por una red de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia al cliente. En Sungrow, estamos comprometidos con la creación de puentes hacia un futuro sostenible mediante tecnología de vanguardia y servicio sin precedentes. Para más información, visite: www.sungrowpower.com/en

CONTACTO: Luly Wang, [email protected]

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FUENTE Sungrow Power