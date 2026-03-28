에너지 저장 안전성 강화: 선그로우 & 티유브이 라인란드 백서 공개

시드니, 2026년 3월 28일 /PRNewswire/ -- 글로벌 선도 태양광 인버터 및 에너지 저장 시스템 공급업체인 선그로우(Sungrow)가 국제 시험, 검사 및 인증 기관 티유브이 라인란드(TÜV Rheinland)와 공동으로 백서를 발표했다. '선그로우 에너지 저장 백서: 안전을 위한 총체적 접근(Energy Storage White Paper: A Holistic Approach to Safety)'라는 제목의 이번 백서는 대규모 에너지 저장 설비에서 새롭게 부상하는 위험 요소를 해결하고, 업계가 더 높은 수준의 신뢰성과 지속가능성을 향해 전환하는 데 기여하기 위한 종합적인 프레임워크를 제시한다.

Sungrow Energy Storage White Paper A Holistic Approach to Safety (PRNewsfoto/Sungrow Power)

에너지 저장 안전이 그 어느 때보다 중요한 이유

전 세계적인 에너지 전환이 가속화되면서 에너지 저장은 대규모 재생에너지 수용과 전력망 유연성 강화를 가능하게 하는 현대 전력 시스템의 핵심 축으로 자리 잡고 있다. 그러나 산업의 급속한 확장은 동시에 안전 문제를 부각시키고 있다. 배터리 용량 증가, 시스템 밀도 상승, 기가와트급 저장 플랜트의 도입은 위험 관리의 복잡성을 크게 높이고 있다. 기존의 단일 계층 보호 방식과 단기 비용 중심 접근법으로는 더 이상 시스템 수준의 위험을 충분히 대응할 수 없으며, 이는 지속 가능한 발전의 중대한 제약 요인으로 작용하고 있다. 이러한 배경 속에서 이번 백서는 더욱 포괄적인 안전 관리 체계로의 전환이라는 흐름을 반영하고 있다.

더 안전한 에너지 저장 시스템을 위한 총체적 접근

이번 백서의 핵심은 시스템 구조와 생애주기 관리라는 두 가지 주요 축을 통합한 선그로우의 총체적 안전 접근법이다.

시스템 차원에서는 배터리 셀, 모듈, 랙부터 시스템 컨테이너, 발전소, 나아가 전력망에 이르기까지 전체 기술 스택 전반에 걸쳐 안전 보호를 확장한다. 기존의 부품 중심 안전 접근을 넘어 각 계층 간 유기적인 보호 체계를 구현함으로써 에너지 저장 설비 전반에 걸친 통합 안전 관리를 가능하게 한다.

생애주기 전반에서는 시뮬레이션 기반 설계 및 엔지니어링 단계에서 시작해 검증, 제조, 운영, 유지보수, 서비스, 그리고 환경을 고려한 폐기 단계까지 안전 관리가 이어진다.

이처럼 셀에서 전력망까지, 시뮬레이션 기반 개발에서 친환경 폐기 관리에 이르는 통합 프레임워크를 통해 시스템 개발 및 구축의 모든 단계에 안전을 내재화함으로써, 에너지 저장 자산의 운영 전 과정에서 위험을 예측하고 관리하며 완화할 수 있도록 한다.

독립적 검증을 통한 강화

공동 발표 기관인 티유브이 라인란드는 이러한 총체적 안전 개념을 공식적으로 지지했다. 티유브이 라인란드 그레이터 차이나(TÜV Rheinland Greater China)의 태양광 및 상업용 제품 부문 리웨이춘(Weichun Li) 수석 부사장은 서문에서 다음과 같이 밝혔다. "연구개발부터 제조, 구축, 최종 폐기에 이르는 제품 전 생애주기에 걸쳐 우리는 글로벌 관점에서 엄격하고 과학적인 방법론을 적용하고 있다. 이러한 접근 방식은 제품에 대한 권위 있는 검증을 제공할 뿐 아니라 업계 전반의 안전 프레임워크를 강화해 혁신과 위험 관리가 동시에 발전할 수 있도록 한다."

에너지 저장의 미래를 지원

이번 ESS 안전 백서 발표는 전 세계적으로 더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 에너지 저장 시스템을 구축하려는 선그로우와 티유브이 라인란드의 공동 의지를 반영한다. 산업 규모가 지속적으로 확대됨에 따라, 포괄적인 안전 접근 방식은 지속 가능한 성장과 에너지 저장의 잠재 가치 극대화를 위해 필수적인 요소가 될 전망이다.

백서에 대한 자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인할 수 있다.

https://info-support.sungrowpower.com/market-material/7a636fe1-f545-491a-884c-34be0cdbeaad.pdf

선그로우 소개

재생에너지 기술 분야의 글로벌 선도 기업 선그로우는 29년 이상 지속 가능한 전력 솔루션을 선도해 왔다. 2025년 12월 기준, 전 세계에 1000GW 이상의 전력 전자 변환 장치를 설치했다. 또한 세계에서 가장 금융 신뢰도가 높은 태양광 인버터 및 에너지 저장 기업으로 평가받고 있다(BloombergNEF). 선그로우의 혁신 기술은 전 세계 청정에너지 프로젝트를 지원하고 있으며, 520개 서비스 네트워크를 통해 우수한 고객 경험을 제공하고 있다. 선그로우는 첨단 기술과 차별화된 서비스를 통해 지속 가능한 미래로의 전환에 기여하고 있다. 자세한 내용은 www.sungrowpower.com/en에서 확인할 수 있다.

문의처: 루리 왕(Luly Wang, [email protected])

SOURCE Sungrow Power