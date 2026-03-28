Sicherheit bei der Energiespeicherung erhöht: Sungrow und TÜV Rheinland stellen Whitepaper vor

SYDNEY, 28. März 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, der weltweit führende Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, hat gemeinsam mit dem TÜV Rheinland, einer internationalen Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsorganisation, ein Whitepaper veröffentlicht. Das Whitepaper mit dem Titel „Sungrow Energy Storage White Paper: A Holistic Approach to Safety," (Sungrow-Whitepaper zum Thema Energiespeicherung: Ein ganzheitlicher Ansatz für Sicherheit) stellt ein umfassendes Rahmenkonzept vor, das darauf abzielt, aufkommende Risiken bei der großtechnischen Nutzung von Energiespeichern anzugehen und den Übergang der Branche zu mehr Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Sungrow Energy Storage White Paper A Holistic Approach to Safety

Warum die Sicherheit von Energiespeichern wichtiger denn je ist

Mit der Beschleunigung der globalen Energiewende entwickeln sich Energiespeicher zu einer entscheidenden Säule moderner Stromversorgungssysteme, da sie den großflächigen Einsatz erneuerbarer Energien ermöglichen und die Flexibilität des Stromnetzes erhöhen. Die rasante Expansion des Sektors hat jedoch auch Sicherheitsherausforderungen stärker in den Fokus gerückt. Steigende Batteriekapazitäten, höhere Systemdichten und der Einsatz von Speicheranlagen im Gigawattbereich erhöhen die Komplexität des Risikomanagements erheblich. Herkömmliche einlagige Schutzmaßnahmen und kurzfristige, kostenorientierte Ansätze reichen nicht mehr aus, um Risiken auf Systemebene zu bewältigen, was eine entscheidende Einschränkung für eine nachhaltige Entwicklung darstellt. Vor diesem Hintergrund spiegelt das neu veröffentlichte Whitepaper diesen umfassenderen Wandel hin zu ganzheitlicheren Sicherheitspraktiken wider.

Ein ganzheitlicher Ansatz für sicherere Energiespeichersysteme

Im Mittelpunkt des Whitepapers steht Sungrows ganzheitlicher Ansatz zur Sicherheit von Energiespeichern, der Schutzmaßnahmen in zwei Schlüsselbereichen integriert: Systemarchitektur und Lebenszyklusmanagement.

Auf Systemebene erstreckt sich der Sicherheitsschutz über den gesamten technischen Stack – von Batteriezellen, -paketen und -racks bis hin zu Systemcontainern, Kraftwerken und letztlich dem Stromnetz. Indem es über traditionelle Sicherheitsansätze auf Komponentenebene hinausgeht, ermöglicht das Rahmenwerk einen koordinierten Schutz über alle Ebenen einer Energiespeicheranlage hinweg.

Über den gesamten Lebenszyklus hinweg beginnt das Sicherheitsmanagement mit simulationsgestütztem Design und Engineering und setzt sich fort über Verifizierung, Fertigung, Betrieb, Wartung, Service bis hin zur umweltverträglichen Stilllegung.

Durch dieses integrierte Rahmenwerk – von den Zellen bis zum Stromnetz und von der simulationsgestützten Entwicklung bis zum umweltfreundlichen End-of-Life-Management – wird Sicherheit in jede Phase der Systementwicklung und -bereitstellung eingebettet, wodurch sichergestellt wird, dass Risiken während der gesamten Betriebsdauer einer Energiespeicheranlage antizipiert, gesteuert und gemindert werden können.

Gestützt durch unabhängige Validierung

Als Mitveröffentlichungspartner hat der TÜV Rheinland das ganzheitliche Sicherheitskonzept bestätigt. Im Vorwort erklärte Weichun Li, Senior Vice President für Solar- und gewerbliche Produkte beim TÜV Rheinland Greater China: „Über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – von Forschung und Entwicklung über die Fertigung und den Einsatz bis hin zur späteren Stilllegung – wenden wir strenge, wissenschaftlich fundierte Methoden mit globaler Perspektive an. Dieser Ansatz bietet nicht nur eine maßgebliche Validierung für Produkte, sondern stärkt auch das allgemeine Sicherheitsrahmenwerk der Branche und fördert so den gleichzeitigen Fortschritt von Innovation und Risikomanagement."

Unterstützung für die Zukunft der Energiespeicherung

Die Veröffentlichung des ESS-Sicherheits-Whitepapers spiegelt das gemeinsame Engagement von Sungrow und TÜV Rheinland wider, weltweit sicherere und zuverlässigere Energiespeichersysteme voranzutreiben. Angesichts des anhaltenden Wachstums der Branche wird ein umfassender Sicherheitsansatz unerlässlich sein, um nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten und das volle Potenzial der Energiespeicherung auszuschöpfen.

Um mehr über das Whitepaper zu erfahren, klicken Sie bitte auf den Link:

https://info-support.sungrowpower.com/market-material/7a636fe1-f545-491a-884c-34be0cdbeaad.pdf

Informationen zu Sungrow

Sungrow, ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien, leistet seit über 29 Jahren Pionierarbeit bei nachhaltigen Energielösungen. Bis Dezember 2025 hat Sungrow weltweit über 1000 GW an Leistungselektronik-Umrichtern installiert. Das Unternehmen gilt als der weltweit bankfähigste Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen (BloombergNEF). Seine Innovationen versorgen saubere Energieprojekte auf der ganzen Welt mit Strom, unterstützt durch ein Netzwerk von 520 Servicestellen, die ein hervorragendes Kundenerlebnis garantieren. Bei Sungrow setzen wir uns dafür ein, durch modernste Technologie und beispiellosen Service den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu ebnen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sungrowpower.com/en

KONTAKT: Luly Wang, [email protected]

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