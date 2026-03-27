陽光電源與德國萊茵TÜV集團聯合發布白皮書，推動儲能安全升級

隨著全球能源轉型加速，儲能正成為現代電力系統的關鍵支柱，推動可再生能源的大規模並網，並提升電網靈活性。然而，行業的快速擴張也使安全問題愈發凸顯。不斷增長的電池容量、更高的系統密度以及吉瓦級儲能電站的部署，正顯著提升風險管理的復雜性。傳統的單層防護和以短期成本為導向的策略，已不足以應對系統級風險，成為制約可持續發展的關鍵瓶頸。在此背景下，最新發布的白皮書體現了向更全面安全實踐轉變的趨勢。

全方位理念：構建更安全的儲能系統

該白皮書的核心是陽光電源提出的全方位儲能安全理念，該理念將防護貫穿於兩大關鍵維度：系統架構與生命周期管理。

在系統層面，安全防護貫穿於從電芯、電池包、電池架到系統集裝箱、電站，直至最終接入電網的完整技術棧。該框架超越了傳統的組件級安全思路，實現了儲能設施各層級之間的協同防護。

在生命周期層面，安全管理始於仿真驅動的設計與工程，並持續貫穿於驗證、制造、運行、維護、服務，直至環保退役的全過程。

通過這一從電芯到電網、從仿真驅動開發到綠色壽命終結管理的集成框架，安全被嵌入到系統開發與部署的每一個階段，確保在儲能資產整個運營生命周期內，風險可預見、可管控、可化解。

獨立驗證加持

作為聯合發布方，德國萊茵TÜV集團對此全方位安全理念給予了高度認可。TÜV萊茵大中華區太陽能與商業產品服務高級副總裁李衛春在序言中表示：「從研發、制造、部署到最終退役的整個產品生命周期，我們始終以全球視野，運用嚴謹、科學的方法進行評估。這不僅為產品提供了權威的驗證，也為行業整體的安全框架提供了有力支持，推動創新與風險管理協同並進。」

賦能儲能未來

儲能白皮書的發布，體現了陽光電源與德國萊茵TÜV集團共同致力於在全球范圍內推動更安全、更可靠的儲能系統的承諾。隨著行業持續規模化發展，全方位的安全理念對於確保行業可持續增長、釋放儲能全部價值將至關重要。

如需了解更多關於該白皮書的信息，請點擊以下鏈接：https://info-support.sungrowpower.com/market-material/7a636fe1-f545-491a-884c-34be0cdbeaad.pdf

關於陽光電源

陽光電源是可再生能源技術領域的全球領導者，超過29年來始終致力於開創可持續電力解決方案。截至2025年12月，陽光電源已在全球安裝超過1000 GW的電力電子變換器。公司被彭博新能源財經評為全球最具融資價值的光伏逆變器和儲能公司。憑借覆蓋全球的520個服務網點，陽光電源以創新技術賦能全球清潔能源項目，保障優質客戶體驗。公司致力於通過前沿技術與無與倫比的服務，架起通往可持續未來的橋梁。如需了解更多信息，請訪問：www.sungrowpower.com/en

SOURCE Sungrow Power