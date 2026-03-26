Mayor seguridad en el almacenamiento de energía: Sungrow y TÜV Rheinland presentan su informe técnico

SYDNEY, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, proveedor líder mundial de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía, ha publicado un informe técnico conjunto con TÜV Rheinland, una organización internacional de ensayos, inspección y certificación. Titulado "Informe técnico de Sungrow sobre almacenamiento de energía: un enfoque integral para la seguridad", el informe presenta un marco integral diseñado para abordar los riesgos emergentes en las implementaciones de almacenamiento de energía a gran escala y respaldar la transición de la industria hacia mayores niveles de fiabilidad y sostenibilidad.

Sungrow Energy Storage White Paper A Holistic Approach to Safety

Por qué la seguridad del almacenamiento de energía es más importante que nunca

A medida que se acelera la transición energética global, el almacenamiento de energía se está convirtiendo en un pilar fundamental de los sistemas eléctricos modernos, permitiendo una penetración a gran escala de las energías renovables y mejorando la flexibilidad de la red. Sin embargo, la rápida expansión del sector también ha puesto de relieve los desafíos en materia de seguridad. El aumento de la capacidad de las baterías, la mayor densidad de los sistemas y el despliegue de plantas de almacenamiento a escala de gigavatios están incrementando significativamente la complejidad de la gestión de riesgos. Las protecciones tradicionales de una sola capa y los enfoques a corto plazo centrados en los costes ya no son suficientes para abordar los riesgos a nivel de sistema, lo que representa una limitación crítica para el desarrollo sostenible. En este contexto, el nuevo informe técnico refleja este cambio más amplio hacia prácticas de seguridad más integrales.

Un enfoque holístico para sistemas de almacenamiento de energía más seguros

El informe técnico se centra en el enfoque holístico de Sungrow para la seguridad del almacenamiento de energía, que integra la protección en dos dimensiones clave: la arquitectura del sistema y la gestión del ciclo de vida.

A nivel de sistema, la protección de seguridad se extiende a lo largo de toda la pila técnica, desde las celdas, paquetes y bastidores de baterías hasta los contenedores del sistema, las centrales eléctricas y, en última instancia, la red eléctrica. Al ir más allá de los enfoques de seguridad tradicionales a nivel de componentes, este marco permite una protección coordinada en cada capa de una instalación de almacenamiento de energía.

A lo largo del ciclo de vida, la gestión de la seguridad comienza con el diseño y la ingeniería basados en simulación y continúa con la verificación, la fabricación, la operación, el mantenimiento, el servicio y el desmantelamiento ambientalmente responsable.

Mediante este marco integrado, desde las celdas hasta la red eléctrica, y desde el desarrollo basado en simulación hasta la gestión ecológica del final de la vida útil, la seguridad se integra en cada etapa del desarrollo y la implementación del sistema, lo que garantiza que los riesgos puedan anticiparse, gestionarse y mitigarse durante toda la vida útil operativa de un activo de almacenamiento de energía.

Reforzado por la validación independiente

Como socio colaborador en la publicación, TÜV Rheinland ha respaldado el concepto de seguridad integral. En el prólogo, Weichun Li, vicepresidente sénior de Productos Solares y Comerciales de TÜV Rheinland Gran China, declaró: "A lo largo de todo el ciclo de vida del producto —desde la investigación y el desarrollo hasta la fabricación, la implementación y el desmantelamiento— aplicamos metodologías rigurosas y científicas con una perspectiva global. Este enfoque no solo proporciona una validación autorizada para los productos, sino que también fortalece el marco de seguridad general de la industria, facilitando el avance simultáneo de la innovación y la gestión de riesgos".

Apoyando el futuro del almacenamiento de energía

La publicación del informe técnico sobre seguridad de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) refleja el compromiso compartido de Sungrow y TÜV Rheinland para impulsar sistemas de almacenamiento de energía más seguros y fiables en todo el mundo. A medida que la industria continúa creciendo, un enfoque integral de la seguridad será esencial para garantizar un crecimiento sostenible y aprovechar al máximo el valor del almacenamiento de energía.

Para obtener más información sobre el informe técnico, haga clic en el siguiente enlace:

https://info-support.sungrowpower.com/market-material/7a636fe1-f545-491a-884c-34be0cdbeaad.pdf

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energía renovable, ha sido pionero en soluciones de energía sostenible durante más de 29 años. A diciembre de 2025, Sungrow ha instalado más de 1.000 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa es reconocida como la empresa de almacenamiento de energía e inversores fotovoltaicos más rentable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, respaldados por una red de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia para el cliente. En Sungrow, estamos comprometidos a tender un puente hacia un futuro sostenible a través de tecnología de vanguardia y un servicio incomparable. Para obtener más información, visite: www.sungrowpower.com/en

CONTACTO: Luly Wang, [email protected]

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