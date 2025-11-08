Segway Powersports расширяет границы езды по бездорожью на EICMA 2025

МИЛАН, 9 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Segway, мировой лидер в области микромобильности, автомотоспорта и потребительской робототехники, представляет свою новейшую линейку продуктов и системные инновации, которые расширяют возможности езды по бездорожью с помощью интеллектуальных технологий следующего поколения, на международной выставке мотоциклов и аксессуаров EICMA 2025 (Powersports International Motorcycle and Accessories Exhibition), которая пройдет с 4 по 9 ноября в Fiera Milano.

Экспозиция Segway под лозунгом SHOCKWAVE INCOMING подчеркивает выпуск системы iFun, интеллектуальной платформы, которая превращает каждое путешествие по бездорожью в общее, запоминающееся и вечелое приключение, а не просто покорение местности.

Благодаря iFun бездорожье с Segway становится умным, подключенным и социальным приключением с такими функциями, как:

Сохранение каждой особенности : многоугольное интеллектуальное распознавание видео автоматически записывает и компилирует лучшие моменты в общие клипы.

: многоугольное интеллектуальное распознавание видео автоматически записывает и компилирует лучшие моменты в общие клипы. Командная голосовая связь : оставайтесь на связи с помощью голосового чата в режиме реального времени для лучшей координации во время групповых поездок.

: оставайтесь на связи с помощью голосового чата в режиме реального времени для лучшей координации во время групповых поездок. Интеллектуальная навигация и синхронизация данных : отслеживайте маршруты, тропы и статистику поездок в любое время и в любом месте.

: отслеживайте маршруты, тропы и статистику поездок в любое время и в любом месте. Подключение к облаку: синхронизируйте и делитесь впечатлениями от поездок с более интерактивным сообществом.

Полностью модернизированное и интеллектуальное семейство Segway готово покорять

На EICMA 2025 Segway также представляет совершенно новую линейку продуктов 2026 года, которая расширяет ассортимент внедорожников с помощью модернизированных конструкций и технологий.

Super Villain SX20T 4 — это все для высвобождения мощности и умножения удовольствия, подчеркивая недавно настроенную систему питания, которая обеспечивает на 6% более высокую мощность: это более 250 л. с. чистой силы. Просторная четырехместная компоновка приносит острые ощущения семье и друзьям, в то время как подвеска гоночного класса в сочетании с 35-дюймовыми внедорожными шинами обеспечивает стабильность и комфорт на любой местности.

UT10 Pro HVAC — это настоящий универсальный UTV, который сочетает в себе производительность с повседневной практичностью, с модернизированной трансмиссией с электронным переключением передач для более плавной и отзывчивой работы. Полностью закрытая кабина с климат-контролем ОВКВ обеспечивает всепогодный комфорт, а интеллектуальная кабина и электрический грузовой отсек делают его идеальным как для повседневной работы, так и для отдыха на свежем воздухе.

AT10 W Mud предназначен для бесстрашных завоевателей с глубиной брода 1 метр и мощностью 97 л. с., созданной для доминирования на грязной местности. 58-дюймовая широкофюзеляжная конструкция повышает устойчивость и точность управления, а также дальность и превосходное сцепление с дорогой.

От передовых интеллектуальных систем до постоянно расширяющегося портфеля продуктов, Segway Powersports неуклонно развивается, чтобы удовлетворить потребности пользователей для различных ландшафтов и стилей жизни. Модельный ряд теперь охватывает от высокопроизводительных автомобилей для экстремальных внедорожных приключений до универсальных моделей, предназначенных для прогулок и жизненных сценариев, сочетая передовую технику с интеллектуальными функциями подключения.

Руководствуясь духом бренда «Fear No Place», заглядывая в будущее, Segway продолжит расширять границы технологий, внедряя инновации, которые открывают новые возможности для интеллектуальной вездеходной мобильности. Решая сложные задачи, исследуя новые направления или делясь незабываемыми моментами в оживленных сообществах, Segway стремится сделать каждую поездку не только интеллектуальнее и подключеннее, но и более привлекательной и веселой для пользователей по всему миру.

Присоединяйтесь к Segway на стенде A74, зал 18, чтобы насладиться захватывающей поездкой на EICMA 2025.

О компании Segway

Segway трансформировала микромобильность в 1999 году, создав революционный Personal Transporter, вызвав глобальный интерес к будущему личного транспорта. Имея миссию «Simply Moving», Segway стремится упростить перемещение людей и товаров, повысить эффективность и улучшить общий опыт повседневной жизни. На протяжении десятилетий Segway непрерывно устанавливает новые стандарты в области перевозок на короткие расстояния и потребительской робототехники, постоянно расширяя границы инноваций. Сегодня, будучи мировым лидером в области решений для микромобильности, предложения Segway вышли далеко за пределы своих истоков. От электросамокатов и GoKarts до электровелосипедов, транспорта для автомотоспорта и персональных роботов, Segway является пионером будущего мобильности с прорывными технологиями, предоставляя инновационные продукты, которые подтверждают наш путь.

