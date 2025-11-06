Segway Powersports posúva na veľtrhu EICMA 2025 hranice zábavy a jazdy v teréne
Nov 06, 2025, 17:09 ET
MILÁNO, 6. november 2025 /PRNewswire/ -- Segway, globálny líder v oblasti mikromobility, motoristických športov a spotrebiteľskej robotiky, prináša svoj najnovší produktový rad a systémové inovácie, ktoré rozširujú zážitok z jazdy v teréne o inteligenciu novej generácie na veľtrh EICMA 2025 (Powersports International Motorcycle and Accessories Exhibition), ktorý sa koná od 4. do 9. novembra vo Fiera Milano.
Tematická prezentácia Segway pod názvom SHOCKWAVE INCOMING (rázová vlna prichádza) zdôrazňuje uvedenie inteligentného systému iFun. Ide o inteligentnú platformu, ktorá premení každú jazdu v teréne na spoločné, nezabudnuteľné a hravé dobrodružstvo nad rámec zdolávania terénu.
Vďaka technológii iFun sa jazda v teréne so značkou Segway stáva inteligentným, prepojeným a spoločenským dobrodružstvom s funkciami, ako sú:
- Zachytenie najdôležitejších momentov: Inteligentné rozpoznávanie videa z viacerých uhlov automaticky zaznamenáva a zostavuje tie najlepšie momenty do klipov, ktoré môžete zdieľať.
- Tímová hlasová komunikácia: Zostaňte v kontakte vďaka hlasovému chatu v reálnom čase pre plynulejšiu koordináciu pri skupinových jazdách.
- Inteligentná navigácia a synchronizácia údajov: Sledujte trasy, chodníky a štatistiky jázd kedykoľvek a kdekoľvek.
- Pripojenie ku cloudu: Synchronizovanie a jednoduché zdieľanie zážitkov z jazdy s interaktívnejšou komunitou.
Plne vylepšená a inteligentná rodina Segway je pripravená víťaziť
Na veľtrhu EICMA 2025 predstaví Segway aj úplne nový produktový rad na rok 2026, ktorá rozširuje portfólio terénnych vozidiel o vylepšené dizajny a technológie.
Super Villain SX20T 4 je zameraný na uvoľnenie sily a znásobenie zábavy. Vyniká nanovo vyladeným systémom pohonu, ktorý poskytuje o 6 % vyšší výkon – viac ako 250 koní hrubej sily. Priestranné usporiadanie so štyrmi sedačkami prináša vzrušenie pre rodinu či priateľov, zatiaľ čo odpruženie na pretekárskej úrovni v kombinácii s 35-palcovými terénnymi pneumatikami zaisťuje stabilitu a pohodlie v akomkoľvek teréne.
UT10 Pro HVAC je skutočne všestranné úžitkové terénne vozidlo (UTV), ktoré spája výkon s každodennou praktickosťou a vylepšeným pohonom s elektronickým radením pre plynulejší a responzívnejší výkon. Plne uzavretá kabína s klimatizáciou, vetraním a klimatizáciou poskytuje pohodlie za každého počasia, zatiaľ čo inteligentný kokpit a elektricky ovládaný nákladný priestor z nej robia ideálnu kabínu na každodennú prácu aj rekreáciu v prírode.
AT10 W Mud je určený pre nebojácnych dobyvateľov, s brodivosťou do 1 metra a výkonom 97 koní, skonštruovaný tak, aby zvládol blatistý terén. 58-palcová široká karoséria zvyšuje stabilitu a presné ovládanie, k tomu ponúka dlhý dojazd a vynikajúcu trakciu.
Segway Powersports sa neustále vyvíja, od najmodernejších inteligentných systémov až po neustále rastúce portfólio produktov, s cieľom spĺňať požiadavky jazdcov pre rôzne terény a životné štýly. Ponuka značky teraz zahŕňa vysokovýkonné vozidlá, pre extrémne terénne dobrodružstvá aj všestranné modely určené na rekreačnú jazdu a životný štýl, ktoré spájajú pokročilé inžinierstvo s inteligentnými funkciami pripojenia.
V duchu svojej značky „Fear No Place" (Neboj sa žiadneho miesta) bude Segway do budúcnosti naďalej posúvať hranice technológií a poháňať inovácie, ktoré otvárajú nové možnosti inteligentnej mobility v každom teréne. Či už zdolávate náročný terén, objavujete nové destinácie alebo zdieľate nezabudnuteľné okamihy v živých cyklistických komunitách, Segway sa zaväzuje, že s jeho produktmi bude každá jazda nielen inteligentnejšia a prepojenejšia, ale aj pútavejšia a zábavnejšia pre jazdcov po celom svete.
Pridajte sa k Segway na stánku A74, hala 18, a vychutnajte si vzrušenie z jazdy na veľtrhu EICMA 2025.
O spoločnosti Segway
Značka Segway v roku 1999 transformovala mikromobilitu revolučným osobným transportérom, čím podnietila celosvetový záujem o budúcnosť osobnej dopravy. S poslaním „jednoducho sa hýbať" sa Segway snaží zjednodušovať spôsob prepravy ľudí a tovaru, zlepšovať efektivitu a spríjemňovať celkový zážitok z každodenného života. Segway už desaťročia neustále nastavuje nové štandardy v oblasti prepravy na krátke vzdialenosti a spotrebiteľskej robotiky, pričom neustále posúva hranice inovácií. Dnes je spoločnosť Segway globálnym lídrom v riešeniach mikromobility a jej ponuka sa rozrástla ďaleko za jej pôvodné hranice. Od elektrických kolobežiek a motokár až po elektrické bicykle, motorové športové vozidlá a osobné roboty, je Segway priekopníkom budúcnosti mobility s prelomovou technológiou a prináša inovatívne produkty, ktoré nanovo definujú spôsob, akým sa pohybujeme.
