Segway Powersports élargit le plaisir et les limites de la conduite hors route à l'EICMA 2025

MILAN, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Segway, un leader mondial de la micro-mobilité, des sports motorisés et de la robotique grand public, présente sa dernière gamme de produits et ses innovations de système qui élargissent l'expérience tout-terrain avec une intelligence de nouvelle génération à l'EICMA 2025 (Powersports International Motorcycle and Accessories Exhibition), qui se tient du 4 au 9 novembre à la Fiera Milano.

Sous le thème SHOCKWAVE INCOMING, , la vitrine Segway met en avant le lancement du système intelligent iFun, une plateforme intelligente qui transforme chaque voyage tout-terrain en une aventure partagée, mémorable, et ludique qui va au-delà de la conquête du terrain.

Propulsé par iFun, le tout-terrain avec Segway devient une aventure intelligente, connectée et sociale grâce à des fonctionnalités telles que :

Capturez tous les moments forts : La reconnaissance vidéo intelligente multi-angle enregistre et compile automatiquement les meilleurs moments dans des clips partageables.

: La reconnaissance vidéo intelligente multi-angle enregistre et compile automatiquement les meilleurs moments dans des clips partageables. Interphone vocal d'équipe : Restez connecté grâce au chat vocal en temps réel pour une meilleure coordination lors des trajets en groupe.

: Restez connecté grâce au chat vocal en temps réel pour une meilleure coordination lors des trajets en groupe. Navigation intelligente et synchronisation des données : suivre les itinéraires, les pistes et les statistiques de conduite à tout moment et en tout lieu.

: suivre les itinéraires, les pistes et les statistiques de conduite à tout moment et en tout lieu. Connectivité au nuage: synchroniser et partager les expériences de conduite en toute transparence avec une communauté plus interactive.

La famille Segway, entièrement modernisée et intelligente, est prête à conquérir l'Europe.

À l'EICMA 2025, Segway dévoile également une toute nouvelle gamme de produits 2026 qui élargit son portefeuille de véhicules tout-terrain avec des conceptions et des technologies améliorées.

Le Super Villain SX20T 4 est conçu pour libérer de la puissance et multiplier le plaisir, en mettant en évidence le nouveau système de puissance qui offre un rendement supérieur de 6 %, soit plus de 250 CV de force brute. L'agencement spacieux à quatre places permet à la famille et aux amis de vivre des sensations fortes, tandis que la suspension de type course, associée à des pneus tout-terrain de 35 pouces, assure stabilité et confort sur tous les terrains.

Le UT10 Pro HVAC est un véritable UTV polyvalent qui allie performance et praticité au quotidien, avec un groupe motopropulseur amélioré doté d'un système de changement de vitesse électronique pour des performances plus souples et plus réactives. La cabine entièrement fermée avec contrôle climatique HVAC offre un confort par tous les temps, tandis que le poste de pilotage intelligent et la boîte de chargement électrique le rendent parfait pour le travail quotidien et les loisirs en plein air.

Le AT10 W Mud est destiné aux conquérants intrépides, avec une profondeur de passage à gué de 1 mètre et une puissance de 97 CV conçue pour dominer les terrains boueux. La conception de la caisse large de 58 pouces améliore la stabilité et la précision de la conduite, ainsi que l'autonomie et la traction.

Des systèmes intelligents de pointe à un portefeuille de produits en constante expansion, Segway Powersports évolue constamment pour répondre aux demandes des conducteurs sur divers terrains et styles de vie. Sa gamme s'étend désormais des véhicules haute performance pour les aventures tout-terrain extrêmes aux modèles polyvalents conçus pour les loisirs et les scénarios de vie, alliant une ingénierie de pointe à des fonctions de connectivité intelligentes.

Guidé par l'esprit de sa marque, "Fear No Place," en regardant vers l'avenir, Segway continuera à repousser les limites de la technologie, en conduisant l'innovation qui ouvre de nouvelles possibilités pour la mobilité tout-terrain intelligente. Qu'il s'agisse de s'attaquer à des terrains difficiles, d'explorer de nouvelles destinations ou de partager des moments inoubliables au sein de communautés de conducteurs dynamiques, Segway s'engage à rendre chaque trajet non seulement plus intelligent et plus connecté, mais aussi plus engageant et plus amusant pour les conducteurs du monde entier.

Rejoignez Segway à Booth A74, Hall 18, pour le plaisir de la conduite à l'EICMA 2025.

À propos de Segway

Segway a transformé la micro-mobilité en 1999 avec le révolutionnaire Personal Transporter, suscitant une curiosité mondiale pour l'avenir du transport personnel. Avec pour mission "Simply Moving", Segway se consacre à la simplification des déplacements des personnes et des marchandises, à l'amélioration de l'efficacité et à l'amélioration de l'expérience globale de la vie quotidienne. Depuis des décennies, Segway n'a cessé d'établir de nouvelles références en matière de transport sur courte distance et de robotique grand public, repoussant sans cesse les limites de l'innovation. Aujourd'hui, en tant que leader mondial des solutions de micro-mobilité, l'offre Segway a évolué bien au-delà de ses origines. Des scooters électriques aux GoKarts en passant par les vélos électriques, les véhicules motorisés et les robots personnels, Segway est le pionnier de l'avenir de la mobilité grâce à une technologie révolutionnaire, offrant des produits innovants qui réaffirment la façon dont nous nous déplaçons.

