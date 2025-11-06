Segway Powersports dostarcza jeszcze więcej rozrywki i poszerza granice off-roadu na targach EICMA 2025

MEDIOLAN, 7 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Segway, światowy lider w dziedzinie technologii mikromobilności, sportów motorowych i robotyki konsumenckiej, prezentuje swoją najnowszą ofertę produktową i innowacyjne systemy, które poszerzają granice doświadczeń płynących z jazdy terenowej dzięki nowej generacji inteligentnych rozwiązań podczas targów EICMA (Międzynarodowe Targi Motocykli i Akcesoriów), które odbywają się w dniach 4-9 listopada w Fiera Milano.

Prezentacja firmy Segway, odbywająca się pod hasłem „SHOCKWAVE IS COMING (Nadciąga fala uderzeniowa)", obejmuje premierę systemu iFun, inteligentnej platformy, która zmienia każdą podróż po bezdrożach we wspólną, godną zapamiętania i pełną radości przygodę, która wykracza poza zdobywanie trudnego terenu.

Opierając się na systemie iFun, jazda terenowa na Segwayu staje się inteligentną i pełną komunikacji przygodą, którą dzielimy z innymi, dzięki takim funkcjom jak:

Rejestruj każdą ważną chwilę : inteligentny odczyt wideo zapewnia automatyczne nagrywanie najlepszych momentów pod wieloma kątami i przygotowanie klipów, które możemy udostępnić innym.

: inteligentny odczyt wideo zapewnia automatyczne nagrywanie najlepszych momentów pod wieloma kątami i przygotowanie klipów, które możemy udostępnić innym. Grupowe połączenia głosowe : zachowaj łączność dzięki chatowi głosowemu w czasie rzeczywistym, zapewniającemu bezproblemową koordynację członków grupy.

: zachowaj łączność dzięki chatowi głosowemu w czasie rzeczywistym, zapewniającemu bezproblemową koordynację członków grupy. Inteligentna nawigacja i synchronizacja danych : śledzenie tras, szlaków i danych statystycznych dot. jazdy w dowolnym miejscu i o każdej porze.

: śledzenie tras, szlaków i danych statystycznych dot. jazdy w dowolnym miejscu i o każdej porze. Komunikacja w chmurze: płynna synchronizacja i udostępnianie wrażeń z jazdy w ramach coraz bardziej interaktywnej społeczności.

W pełni zmodernizowana i inteligentna rodzina pojazdów Segway jest gotowa na podbój świata

Podczas targów EICMA 2025, Segway również zaprezentuje całkowicie nowe produkty na 2026 rok, które wzbogacają ofertę pojazdów terenowych dzięki udoskonalonemu wzornictwu i ulepszonej technologii.

Super Villain SX20T 4 stworzono, aby uwolnić nowe pokłady mocy i dostarczyć jeszcze więcej rozrywki. Skoncentrowano się tutaj na wyregulowanym na nowo napędzie o wydajności zwiększonej o 6%, co oznacza ponad 250 HP czystej mocy. Przestronny układ obejmujący cztery miejsca siedzące zapewnia dreszczyk emocji rodzinie i przyjaciołom, podczas gdy zawieszenie klasy rajdowej, w połączeniu z terenowymi oponami 35 cali, zapewnia stabilność i komfort w każdym terenie.

UT10 Pro HVAC jest prawdziwie wszechstronnym pojazdem UTV, który łączy w sobie wydajność i praktyczność w codziennym użytkowaniu. Został wyposażony w zmodernizowany układ napędowy z elektronicznym przełączaniem zapewniającym płynną pracę pojazdu i jego szybszą reakcję. W pełni zabudowana kabina wyposażona w klimatyzację HVAC zapewnia komfort w każdych warunkach pogodowych, podczas gdy inteligentna tablica rozdzielcza i sterowana elektrycznie skrzynia załadunkowa sprawiają, że pojazd ten jest doskonały zarówno w codziennej pracy jak i w rekreacji poza domem.

AT10 W Mud jest przeznaczony dla nieustraszonych zdobywców, a dzięki możliwości pokonywania przeszkód wodnych o głębokości do 1 metra i mocy 97 HP został stworzony, aby zapewnić im dominację nad błotnistymi terenami. 58-calowa szeroka konstrukcja nadwozia poprawia stabilność i precyzję kierowania, nie wspominając o długim zasięgu i doskonałej trakcji.

Od najnowocześniejszych inteligentnych systemów po nieustanne poszerzanie oferty produktów, Segway Powersports wprowadza konsekwentne zmiany, aby sprostać wymaganiom kierowców poruszających się po każdym terenie i prowadzących różnorodne style życia. Propozycja firmy obecnie obejmuje wysoko wydajne pojazdy na potrzeby ekstremalnej jazdy terenowej oraz wszechstronne modele przeznaczone do jazdy rekreacyjnej i do codziennego użytku, łącząc zaawansowane rozwiązania inżynieryjne i inteligentne systemy komunikacji.

Kierując się mottem marki "Nie obawiaj się żadnej trasy", Segway będzie nadal przesuwać granice technologii jako siła napędowa innowacji, które otwierają nowe możliwości w zakresie inteligentnej mobilności w każdym terenie. Niezależnie od tego, czy mierzymy się z wymagającym terenem, eksplorujemy nowe miejsca, czy dzielimy się niezapomnianymi chwilami z tętniącymi życiem społecznościami miłośników jazdy, Segway realizuje swoje zobowiązanie, do tego, aby każda przejażdżka była nie tylko bardziej inteligentna, ale też pełna komunikacji, bardziej angażująca i przyjemna dla użytkowników na całym świecie.

Dołącz do Segway na stoisku A74 (Hala 18), aby doświadczyć emocji płynącej z jazdy na targach EICMA 2025.

Segway

W 1999 roku firma Segway dokonała rewolucji w obszarze mikromobilności, wprowadzając na rynek przełomowy produkt Personal Transporter, który rozbudził międzynarodową fascynację przyszłością transportu indywidualnego. Realizując misję „Po prostu przemieszczaj się", spółka dokłada wszelkich starań, aby maksymalnie uprościć przemieszczanie się osób i transport towarów, zwiększając wydajność i poprawiając ogólną jakość codziennego życia. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat firma Segway nieustannie wytyczała nowe trendy w dziedzinie transportu krótkodystansowego i robotyki konsumenckiej, nieprzerwanie poszerzając granice innowacyjności. Obecnie, będąc światowym liderem w segmencie rozwiązań z zakresu mikromobilności, znacznie rozszerzyła swoją ofertę, wykraczając daleko poza pierwotne założenia. Poczynając od hulajnóg elektrycznych i gokartów, a kończąc na rowerach elektrycznych, pojazdach sportowych i robotach osobistych, marka jest pionierem w dziedzinie rozwoju technologii transportu osobistego, wprowadzając na rynek przełomowe rozwiązania, które diametralnie zmieniają sposób poruszania się.

