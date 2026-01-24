Série CGTN Art | A exposição digital China Crafted conquista corações na ART SG

China Crafted é uma exposição virtual que convida os espectadores a mergulhar na beleza dos artefatos antigos da China de quatro grandes dinastias chinesas: Shang, Han, Tang e Song.

O produto multimídia apresenta mais de 100 artefatos representativos de mais de 30 museus parceiros em todo o mundo.

Por meio de quatro páginas interativas e quatro produções de vídeo originais com animações e entrevistas com especialistas, a exposição explora as técnicas complexas por trás dos artefatos, bem como os valores espirituais e culturais incorporados a eles.

China Crafted combina de forma única a narrativa histórica com tecnologia digital de ponta, criando uma experiência que é ao mesmo tempo educativa e visualmente cativante.

A exposição se divide em quatro seções:

"Shang Sagrado" traça o simbolismo ritualístico do jade da dinastia Shang, levando à lendária história de Fu Hao, uma das primeiras mulheres generais registradas na China.

"Han Celestial" inspira-se nos túmulos Han de Mawangdui para revelar o refinado estilo de vida da dinastia Han e a busca filosófica pela longevidade incorporada em objetos de laca e seda.

"Tang Precioso" captura o esplendor da dinastia Tang através de requintados objetos de ouro e prata outrora utilizados em banquetes imperiais.

"Song Sereno" concentra-se nas formas e texturas da cerâmica da dinastia Song, interpretando a sensibilidade poética e o ethos neoconfucionista que elas transmitem.

Com o lançamento da turnê global de arte digital, a China Crafted pretende criar um ecossistema cultural dinâmico que conecte experiências on-line e off-line, ligando o passado ao futuro por meio da inovação, elegância e expressão narrativa.

Ao discursar na abertura da exposição, Cai Shandi, conselheiro cultural da Embaixada da China em Singapura, disse que a apresentação da CGTN representa um marco importante para o alcance internacional da CGTN Art Series.

A exposição, disse ele, serve não apenas como uma plataforma global para mostrar a excelente cultura tradicional chinesa, mas também como uma nova oportunidade para o intercâmbio cultural entre a China e a Singapura.

Em seu discurso, Seng Yu Jin, diretor de curadoria, pesquisa e exposições da Galeria Nacional de Singapura, elogiou a CGTN Art Series como um exemplo convincente de como a mídia na era digital pode participar ativamente da preservação e transmissão do patrimônio cultural.

Agora em sua quarta edição, a ART SG deste ano reúne 106 galerias e instituições de arte de mais de 30 países e regiões, atraindo colecionadores, artistas, curadores, representantes de marcas globais, profissionais de museus e comunidades acadêmicas.

Como parceira oficial de mídia da ART SG, a CGTN também está apresentando as três temporadas anteriores da Série de Arte da CGTN: The Song, Painted – People, The Song Painted – Nature e Tang Architecture: Building Timeless Glory. Essas exposições digitais já passaram por cidades como Paris, Madri, Málaga, Hong Kong e Osaka.

No estande da CGTN, os amantes da arte podem explorar todas as quatro temporadas da série, experimentar instalações digitais interativas e descobrir uma ampla variedade de tesouros culturais.

