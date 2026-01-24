CGTN Art Series | La exposición digital China Crafted conquista los corazones en ART SG

China Crafted es una exposición virtual que invita a los espectadores a experimentar la belleza de piezas antiguas chinas de las cuatro grandes dinastías chinas: Shang, Han, Tang y Song.

El producto multimedia incluye más de 100 objetos representativos procedentes de más de 30 museos asociados de todo el mundo.

Mediante cuatro páginas web interactivas y cuatro producciones de video originales con animaciones y entrevistas a expertos, la exposición explora las complejas técnicas que hay detrás de las piezas, así como los valores espirituales y culturales que conllevan.

China Crafted combina de forma única la narración histórica con la tecnología digital más avanzada, lo que crea una experiencia educativa y, al mismo tiempo, visualmente cautivadora.

La exposición se divide en cuatro secciones:

"Sacred Shang" recorre el simbolismo ritual del jade en la dinastía Shang y conduce a la legendaria historia de Fu Hao, una de las primeras mujeres generales de China de las que se tiene registro.

"Heavenly Han" se inspira en las tumbas Han de Mawangdui para revelar los refinados estilos de vida de la dinastía Han y la búsqueda filosófica de la longevidad plasmada en las obras de lacado y la seda.

"Treasured Tang" captura el esplendor de la dinastía Tang mediante exquisitos objetos de oro y plata que se utilizaban antiguamente en los banquetes imperiales.

"Serene Song" se centra en las formas y texturas de la cerámica de la dinastía Song e interpreta la sensibilidad poética y el espíritu neoconfuciano que transmiten.

Con el lanzamiento de la gira mundial de arte digital, China Crafted pretende crear un ecosistema cultural dinámico que conecte las experiencias en línea y de forma presencial, al vincular el pasado con el futuro mediante la innovación, la elegancia y la expresión narrativa.

En la inauguración de la exposición, Cai Shandi, consejero cultural de la Embajada de China en Singapur, afirmó que la presentación de CGTN representa un hito importante para el alcance internacional de CGTN Art Series.

Shandi mencionó que la exposición no solo sirve como plataforma mundial para mostrar la excepcional cultura tradicional china, sino también como una nueva oportunidad para el intercambio cultural entre China y Singapur.

En sus comentarios, Seng Yu Jin, director de Conservación, Investigación y Exposiciones de la Galería Nacional de Singapur elogió CGTN Art Series como un ejemplo convincente de cómo los medios de comunicación en la era digital pueden participar de forma activa en la preservación y transmisión del patrimonio cultural.

Ahora, en su cuarta edición, la ART SG de este año reúne a 106 galerías e instituciones artísticas de más de 30 países y regiones y atrae a coleccionistas, artistas, curadores, representantes de marcas mundiales, profesionales de museos y comunidades académicas.

Como socio mediático oficial de ART SG, CGTN también presenta las tres temporadas anteriores de CGTN Art Series: The Song, Painted – People, The Song Painted – Nature y Tang Architecture: Building Timeless Glory. Estas exposiciones digitales han recorrido ciudades como París, Madrid, Málaga, Hong Kong y Osaka.

En el stand de CGTN, los amantes del arte pueden explorar las cuatro temporadas de la serie, disfrutar de instalaciones digitales interactivas y descubrir una amplia variedad de tesoros culturales.

