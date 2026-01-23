CGTN Art Series | La exposición digital China Crafted conquista los corazones en ART SG

China Crafted es una exposición virtual que invita a los espectadores a sumergirse en la belleza de los antiguos artefactos chinos de las cuatro grandes dinastías chinas: Shang, Han, Tang y Song.

Este producto multimedia presenta más de 100 artefactos representativos procedentes de más de 30 museos asociados de todo el mundo.

A través de cuatro páginas web interactivas y cuatro producciones de vídeo originales con animaciones y entrevistas a expertos, la exposición explora las intrincadas técnicas que se esconden detrás de los artefactos, así como los valores espirituales y culturales que encierran.

China Crafted combina de forma única la narración histórica con la tecnología digital más avanzada, creando una experiencia que es a la vez educativa y visualmente cautivadora.

La exposición se desarrolla a través de cuatro secciones:

"Sacred Shang" traza el simbolismo ritual del jade de la dinastía Shang, que conduce a la legendaria historia de Fu Hao, una de las primeras mujeres generales de China de las que se tiene constancia.

"Heavenly Han" se inspira en las tumbas Mawangdui Han para revelar los refinados estilos de vida de la dinastía Han y la búsqueda filosófica de la longevidad plasmada en el lacado y la seda.

"Treasured Tang" captura el esplendor de la dinastía Tang a través de exquisitos objetos de oro y plata que se utilizaban en los banquetes imperiales.

"Serene Song" se centra en las formas y texturas de la cerámica de la dinastía Song, interpretando la sensibilidad poética y el espíritu neoconfuciano que transmiten.

Con el lanzamiento de la gira mundial de arte digital, China Crafted pretende crear un ecosistema cultural dinámico que conecte las experiencias online y offline, vinculando el pasado con el futuro a través de la innovación, la elegancia y la expresión narrativa.

En la inauguración de la exposición, Cai Shandi, consejero cultural de la Embajada de China en Singapur, afirmó que la presentación de CGTN marca un hito importante para la proyección internacional de la serie artística CGTN Art Series.

Según él, la exposición no solo sirve como plataforma global para mostrar la excepcional cultura tradicional china, sino también como una nueva oportunidad para el intercambio cultural entre China y Singapur.

En su intervención, Seng Yu Jin, director de conservación, investigación y exposiciones de la Galería Nacional de Singapur, elogió CGTN Art Series como un ejemplo convincente de cómo los medios de comunicación en la era digital pueden participar activamente en la preservación y transmisión del patrimonio cultural.

Ahora en su cuarta edición, la ART SG de este año reúne a 106 galerías e instituciones artísticas de más de 30 países y regiones, atrayendo a coleccionistas, artistas, curadores, representantes de marcas globales, profesionales de museos y comunidades académicas.

Como socio oficial de medios de ART SG, CGTN también presenta las tres temporadas anteriores de CGTN Art Series: The Song, Painted – People, The Song Painted – Nature y Tang Architecture: Building Timeless Glory. Estas exposiciones digitales han recorrido ciudades como París, Madrid, Málaga, Hong Kong y Osaka.

En el stand de CGTN, los amantes del arte pueden explorar las cuatro temporadas de la serie, disfrutar de instalaciones digitales interactivas y descubrir una amplia gama de tesoros culturales.

Acerca de CGTN

China Global Television Network (CGTN) es una organización de medios internacional comprometida con proporcionar a audiencias globales una cobertura informativa precisa y oportuna, así como ricos servicios audiovisuales. Con sede en Pekín, CGTN opera tres centros de producción en Nairobi, Washington D. C. y Londres, y sus canales de televisión están disponibles en más de 160 países y regiones de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868060/image.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=dZcytpxT0xg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868062/A_screenshot_virtual_exhibition_showing_hairpins_Shang_Dynasty_CGTN.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868063/A_screenshot_virtual_exhibition_showing_a_gilded_cup_CGTN.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868064/Cai_Shandi_cultural_counsellor_Chinese_Embassy_Singapore_speaks_CGTN_s_exhibition.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868065/Seng_Yu_Jin_director_curatorial_research_exhibitions_National_Gallery_Singapore.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2868061/Art_enthusiasts_explore_digital_exhibitions_CGTN_Art_Series_ART_SG.jpg