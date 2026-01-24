Série artistique de CGTN | L'exposition numérique China Crafted gagne tous les cœurs au salon ART SG

China Crafted est une exposition virtuelle qui invite les visiteurs à s'immerger dans la beauté d'objets chinois anciens provenant de quatre grandes dynasties chinoises : Shang, Han, Tang et Song.

Le produit multimédia présente plus de 100 objets représentatifs de plus de 30 musées partenaires dans le monde.

À travers quatre pages web interactives et quatre productions vidéo originales comprenant des animations et des interviews d'experts, l'exposition explore les techniques complexes employées à la fabrication des objets ainsi que les valeurs spirituelles et culturelles que ces derniers renferment.

China Crafted associe de manière unique récit historique et technologie numérique de pointe, créant ainsi une expérience à la fois éducative et visuellement captivante.

L'exposition se déroule sur quatre sections :

« Sacred Shang » (La dynastie sacrée des Shang) retrace le symbolisme rituel du jade pendant la dynastie Shang, qui conduit à l'histoire légendaire de Fu Hao, l'une des premières femmes générales de Chine.

« Heavenly Han » (La dynastie céleste des Han) puise dans les tombes Han de Mawangdui pour révéler les modes de vie raffinés de la dynastie Han et la quête philosophique de longévité symbolisée par la laque et la soie.

L'exposition « Treasured Tang » (La dynastie chérie des Tang) révèle la splendeur de la dynastie Tang à travers d'exquis objets en or et en argent utilisés autrefois lors des banquets impériaux.

« Serene Song » (La dynastie sereine des Song) s'articule autour des formes et des textures des céramiques de la dynastie Song, interprétant la sensibilité poétique et l'éthique néo-confucéenne qu'elles véhiculent.

Avec le lancement de la tournée mondiale d'art numérique, China Crafted vise à créer un écosystème culturel dynamique qui relie les expériences en ligne et hors ligne, reliant le passé à l'avenir par l'innovation, l'élégance et l'expression narrative.

S'exprimant lors de l'ouverture de l'exposition, Cai Shandi, conseiller culturel de l'ambassade de Chine à Singapour, a déclaré que la présentation de CGTN marquait un tournant décisif pour la portée internationale de la série artistique de CGTN.

L'exposition, a-t-il ajouté, ne sert pas seulement de plateforme mondiale pour mettre en avant l'excellence de la culture traditionnelle chinoise, mais offre aussi une occasion renouvelée de développer les échanges culturels entre la Chine et Singapour.

Dans son discours, Seng Yu Jin, directeur de la conservation, de la recherche et des expositions à la galerie nationale de Singapour, a salué la série artistique de CGTN comme un exemple probant de la participation active des médias à la préservation et à la transmission du patrimoine culturel à l'ère du numérique.

La quatrième édition du salon ART SG réunit cette année 106 galeries et institutions artistiques de plus de 30 pays et régions. Elle attire aussi bien des collectionneurs que des artistes, des conservateurs, des représentants de marques mondiales, des professionnels des musées ou des communautés universitaires.

Partenaire officiel du salon ART SG, CGTN présente également les trois saisons précédentes de sa série artistique : The Song, Painted – People (Les Song en peinture – les personnes), The Song Painted – Nature (Les Song en peinture – la nature) et Tang Architecture: Building Timeless Glory (L'architecture des Tang : la construction d'une gloire intemporelle). Ces expositions numériques ont fait escale dans des villes comme Paris, Madrid, Malaga, Hong Kong ou Osaka.

Sur le stand de CGTN, les amateurs d'art peuvent se plonger dans les quatre saisons de la série, se laisser surprendre par les installations numériques interactives et découvrir un large éventail de trésors culturels.

