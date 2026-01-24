CGTN Art Series｜デジタル展示会「China Crafted」、ART SGで注目を集める

「China Crafted」は、殷、漢、唐、宋という中国文明を象徴する四つの王朝で育まれた古代中国の工芸品の美を堪能できる バーチャルな展覧会です。

このマルチメディア製品は、世界の30以上の提携博物館から100以上の代表的な芸術品を取り上げています。

この展覧会では、4つのインタラクティブなウェブページと、アニメーションや専門家に対するインタビューを盛り込んだ4つのオリジナル動画作品があり、これらを通して工芸品を支える複雑な技術や、工芸品に込められた精神的・文化的価値を探求します。

China Craftedは、歴史的な背景を元にした物語と最先端のデジタル技術を他に類をみない方法で融合させ、教育的かつ視覚的に魅了する体験を生み出しています。

この展覧会は、以下の4つのセクションで構成されています。

「神聖なる殷（Sacred Shang）」は、殷王朝時代の玉に込められた儀礼的象徴を紐解き、中国最古の女性将軍の一人Fu Haoの伝説へと導きます。

「天上の栄華、漢（Heavenly Han）」は漢代の王族Mawangdui Hanの墳墓遺跡から、漢王朝の洗練された生活様式と、漆器や絹織物に込められた長寿に対する哲学的追求を明らかにします。

「唐の至宝（Treasured Tang）は、かつて皇帝の晩餐会で使用された精巧な金器・銀器を通して、唐王朝の華麗な美を表現しています。

「Serene Song」は、宋時代の陶磁器のフォルムと質感に焦点を当て、それらが伝える詩的な感性と新儒教的な雰囲気を読み解きます。

China Craftedは、グローバルデジタルアートツアーの立ち上げにより、オンラインとオフラインの体験をつなぐダイナミックな文化エコシステムを構築し、革新性、エレガンス、物語性を重視した表現を通じて、過去と未来をつなぐことを目指しています。

展覧会の開幕式で、Chinese Embassy in Singaporeの文化参事官、 Cai Shandi氏は、CGTNの展覧会は、CGTN Art Seriesの国際的なアウトリーチにとって重要な節目になると述べました。

この展覧会は、世界に誇る中国の伝統文化を紹介する世界的なプラットフォームとしての役割を果たすだけでなく、中国とシンガポールの文化交流の新たな機会となるものです。

National Gallery Singaporeの学芸・研究・展示担当ディレクターを務める Seng Yu Jin氏は、挨拶のなかで、CGTN Art Series は、デジタル時代のメディアが文化遺産の保存と伝達に積極的に参加できる方法を示す説得力のある例であるとして賞賛しました。

今年で4回目を迎えるART SGには、30を超える国と地域から106のギャラリーやアート施設が集結し、収集家、芸術家、学芸品、世界的ブランドの代表者、美術館関係者、学術関係者が集います。

ART SGの公式メディアパートナーとして、CGTNはART SG、CGTNの過去3シーズン、「絵画で見る宋 - 人々（The Song, Painted - People）」、「絵画で見る宋 - 自然（The Song Painted – Nature）」、そして「唐の建築：時代を超えた栄光を築く（Tang Architecture: Building Timeless Glory）」も紹介しています。このようなデジタル展示会は、パリ、マドリード、マラガ、香港、大阪などの都市を巡回してきました。

CGTNのブースでは、芸術愛好家らがこのシリーズの全4シーズンを見学し、インタラクティブなデジタル・インスタレーションを体験して、多岐にわたる文化的な至宝を見ることができます。

CGTNについて

中国国営の国際ニュースメディアChina Global Television Network（CGTN）は、正確かつ時機を得たニュース報道と豊富な視聴覚サービスを世界の視聴者に提供することを使命とする国際的な報道グループです。北京に本部を置き、ナイロビ、ワシントンD.C.、ロンドンに3つの制作センターを運営しており、そのテレビチャンネルは世界160以上の国と地域で視聴可能です。

SOURCE CGTN