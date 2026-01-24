CGTN Art Series | Die digitale Messe „China Crafted" erobert die Herzen auf der ART SG

China Crafted ist eine virtuelle Ausstellung, die die Besucher einlädt, in die Schönheit antiker chinesischer Artefakte aus vier großen chinesischen Dynastien einzutauchen: Shang, Han, Tang und Song.

Das Multimedia-Produkt umfasst über 100 repräsentative Artefakte aus mehr als 30 Partnermuseen weltweit.

Auf vier interaktiven Webseiten und in vier Original-Videoproduktionen mit Animationen und Experteninterviews werden die komplexen Techniken hinter den Artefakten sowie die in ihnen enthaltenen spirituellen und kulturellen Werte beleuchtet.

China Crafted verbindet auf einzigartige Weise historische Erzählungen mit modernster Digitaltechnik und schafft so ein Erlebnis, das sowohl lehrreich als auch visuell faszinierend ist.

Die Ausstellung gliedert sich in vier Bereiche:

„Sacred Shang" (Das heilige Shang) verfolgt die rituelle Symbolik der Jade der Shang-Dynastie und führt zu der legendären Geschichte von Fu Hao, einer der frühesten weiblichen Generäle Chinas.

„Heavenly Han" greift auf die Mawangdui-Han-Gräber zurück, um den raffinierten Lebensstil der Han-Dynastie und das philosophische Streben nach Langlebigkeit zu veranschaulichen, das sich in Lackwaren und Seide widerspiegelt.

„Treasured Tang" fängt die Pracht der Tang-Dynastie durch exquisite Gold- und Silberwaren ein, die einst bei kaiserlichen Banketten verwendet wurden.

„Serene Song" konzentriert sich auf die Formen und Texturen der Keramiken der Song-Dynastie und interpretiert die poetische Sensibilität und das neo-konfuzianische Ethos, die sie vermitteln.

Mit dem Start der globalen Digital-Art-Tour möchte China Crafted ein dynamisches kulturelles Ökosystem schaffen, das Online- und Offline-Erlebnisse miteinander verbindet und durch Innovation, Eleganz und erzählerischen Ausdruck die Vergangenheit mit der Zukunft verknüpft.

Bei der Eröffnung der Ausstellung sagte Cai Shandi, Kulturattaché der chinesischen Botschaft in Singapur, dass die Präsentation von CGTN einen wichtigen Meilenstein für die internationale Ausrichtung der CGTN Art Series darstellt.

Die Ausstellung, so sagte er, diene nicht nur als globale Plattform zur Präsentation herausragender traditioneller chinesischer Kultur, sondern auch als neue Gelegenheit für den kulturellen Austausch zwischen China und Singapur.

In seiner Rede lobte Seng Yu Jin, Direktor für Kuration, Forschung und Ausstellungen in der National Gallery Singapore, die CGTN Art Series als überzeugendes Beispiel dafür, wie Medien im digitalen Zeitalter aktiv zur Erhaltung und Weitergabe des kulturellen Erbes beitragen können.

Die ART SG findet nun bereits zum vierten Mal statt und bringt in diesem Jahr 106 Galerien und Kunstinstitutionen aus über 30 Ländern und Regionen zusammen, die Sammler, Künstler, Kuratoren, Vertreter globaler Marken, Museumsfachleute und akademische Kreise anziehen.

Als offizieller Medienpartner der ART SG präsentiert CGTN auch die drei vorherigen Staffeln der CGTN Art Series The Song, Painted – People, The Song Painted – Nature and Tang Architecture: Building Timeless Glory. Diese digitalen Ausstellungen waren bereits in Städten wie Paris, Madrid, Malaga, Hongkong und Osaka zu sehen.

Am Stand von CGTN können Kunstliebhaber alle vier Staffeln der Serie erkunden, interaktive digitale Installationen erleben und eine Vielzahl kultureller Schätze entdecken.

INFORMATIONEN ZU CGTN

China Global Television Network (CGTN) ist eine internationale Medienorganisation, die sich dafür einsetzt, einem weltweiten Publikum genaue und zeitnahe Berichterstattung sowie umfangreiche audiovisuelle Dienste zu bieten. CGTN hat seinen Hauptsitz in Beijing und betreibt drei Produktionszentren in Nairobi, Washington, D.C. und London. Seine Fernsehsender sind in mehr als 160 Ländern und Regionen weltweit empfangbar.

