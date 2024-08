A Shanghai Electric está focada na integração de energia eólica, solar, armazenamento e hidrogênio, uma estratégia fundamental para expandir as aplicações de energia limpa no futuro.

Shanghai, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric ("a empresa") (SEHK:2727, SSE:601727) anunciou que a empresa deu mais um passo importante para reduzir os custos gerais do hidrogênio ecológico com sua mais recente tecnologia de eletrolisador alcalino da série Z, uma inovação de economia de energia que rompe o gargalo do setor de energia renovável e torna a produção de hidrogênio livre de emissões mais sustentável economicamente.

A Shanghai Electric acelera o desenvolvimento da cadeia de energia de hidrogênio, estimula a adoção de energia limpa com foco na integração de energia eólica, solar, armazenamento e hidrogênio, uma estratégia fundamental para expandir as aplicações de energia limpa no futuro.

Uma solução que impulsiona ainda mais o setor rumo à descarbonização, e que se soma à capacidade da Shanghai Electric de inovar em energia renovável, torna mais viáveis as aplicações industriais do hidrogênio ecológico, acelerando a utilização desse gás nos setores químico, de transporte, metalurgia e armazenamento de energia limpa.

"A produção de hidrogênio envolve vários segmentos e uma longa cadeia industrial, com o custo sendo o principal desafio. O hidrogênio ecológico é mais caro do que o hidrogênio tradicional, exigindo soluções para a produção, o armazenamento, o reabastecimento e o uso. Nosso objetivo é otimizar toda a cadeia de tecnologia, promovendo reduções de custos em todo o setor", disse Wu Liang, engenheiro-chefe da Shanghai Bright-H Technology Co., Ltd.

O hidrogênio ecológico, a forma mais limpa de hidrogênio, está surgindo como uma solução crucial na busca mundial por energia renovável e descarbonização, mas a viabilidade econômica geral de sua produção, armazenamento, reabastecimento e uso constitui atualmente uma grande restrição à sua maior adoção. Shanghai Bright-H Technology Co., Ltd. ("Bright-H Technology"), uma subsidiária da Shanghai Electric, tem se concentrado nos problemas e desafios tecnológicos do setor, abordando totalmente os principais elos da cadeia de desenvolvimento da energia à base de hidrogênio.

Por meio da exploração da eletrólise de água alcalina e da eletrólise de água por membrana de troca de prótons (PEM), a Bright-H Technology se dedica a fornecer soluções integradas de sistemas de "produção-armazenamento-reabastecimento-utilização" para seus clientes, obtendo avanços em química limpa, metalurgia, transporte e armazenamento de energia.

Ao estabelecer seu foco na energia à base de hidrogênio como parte de sua iniciativa tecnológica para ampliar os limites da inovação em energia limpa, a Shanghai Electric vem avançando na tecnologia de produção de hidrogênio e explorando suas aplicações comerciais com outras fontes de energia desde 2015. O esforço contínuo da Shanghai Electric permitiu que ela liderasse vários projetos-piloto, colocando-a na vanguarda da inovação da energia à base de hidrogênio ao buscar a integração de uma fonte de energia limpa em um ecossistema de energia mais amplo.

Para a produção de hidrogênio, a Shanghai Electric analisou duas possibilidades técnicas, aproveitando sua vantagem tecnológica para construir uma cadeia industrial. Em junho de 2023, a Shanghai Electric fabricou e lançou de forma independente um eletrolisador alcalino de 2000 Nm³/h, na época a maior unidade de produção de hidrogênio da China. Em outubro de 2023, a empresa lançou um eletrolisador PEM com capacidade de 200 Nm³/h, líder do setor na China em termos de desempenho geral, com seu design compacto, leve e flexível, o que o torna mais adequado para estações de reabastecimento de hidrogênio.

A Shanghai Electric também desenvolveu tanques de armazenamento de hidrogênio de alta pressão e oferece compressores de diafragma para reabastecimento de hidrogênio, ao mesmo tempo em que explora aplicações de hidrogênio, como química limpa e turbinas a gás com mistura de hidrogênio. Em novembro de 2023, a empresa testou uma turbina a gás com mistura de hidrogênio na usina de energia Datang Haikou, conseguindo uma proporção de volume de hidrogênio acima de 7%, sendo o primeiro projeto operacional de classe F na China. Além disso, o queimador DeNox, de propriedade da Shanghai Electric, consegue atingir misturas de hidrogênio de até 30%.

Até o momento, a Shanghai Electric garantiu projetos de energia de hidrogênio nos setores de energia, transporte e indústria química, liderando o caminho para o avanço de soluções de energia sustentável e estimulando a inovação em hidrogênio limpo. O projeto de demonstração integrado de metanol ecológico de biomassa e energia eólica de Taonan está programado para produzir um milhão de toneladas de metanol sustentável anualmente em três fases. A primeira fase pretende desenvolver um projeto de metanol ecológico de biomassa eólica de 250.000 toneladas, apoiado por uma capacidade instalada de 680.000 quilowatts de energia renovável.

O Projeto de Demonstração Zero-Carbono da Bright-H Technology integra geração de energia renovável, eletrólise de água PEM para produção de hidrogênio, armazenamento de hidrogênio e células de combustível, representando um avanço no desenvolvimento e na comercialização da tecnologia de energia à base de hidrogênio. A energia gerada pelo projeto vem de fontes renováveis, com células de combustível fornecendo energia adicional durante períodos de baixa demanda, alcançando zero emissões de carbono na produção de hidrogênio e autossuficiência em energia limpa.

