Shanghai Electric przyspiesza rozwój łańcucha produkcji energii z wodoru z myślą o szerszym wykorzystaniu czystej energii

Shanghai Electric skupia się na integracji rozwiązań wiatrowych, solarnych, magazynowych i wodorowych w ramach kluczowej strategii rozwoju zastosowania czystej energii w przyszłości.

SZANGHAJ, 30 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric ("Spółka") (SEHK:2727, SSE:601727) poinformowała o dokonaniu kolejnego ważnego kroku w kierunku obniżenia ogólnych kosztów produkcji ekologicznego wodoru, jakim jest opracowanie elektrolizera alkalicznego z serii Z - innowacji ułatwiającej oszczędzanie energii, która wybija się na rynku energii ze źródeł odnawialnych jako rozwiązanie zwiększające racjonalność ekonomiczną bezemisyjnej produkcji wodoru.

Shanghai Electric Accelerates Hydrogen Energy Chain Development, Boosts Clean Energy Adoption with Focus on the Integration of Wind, Solar, Storage and Hydrogen, A Key Strategy for Expanding Clean Energy Applications in the Future.

Rozwiązanie to stanowi kolejny krok naprzód w kierunku dekarbonizacji branży, a także dowód biegłości Shanghai Electric w tworzeniu innowacji energetycznych. Dzięki niemu łatwiej będzie stosować ekologiczny wodór w przemyśle, jak również w branżach chemicznej, transportowej, metalurgicznej i magazynowania zielonej energii.

„Produkcja wodoru to proces obejmujący wiele segmentów i zachodzący w obrębie długiego łańcucha przemysłowego, a koszty są głównym jego wyzwaniem. Ekologiczny wodór jest droższy od tego, który produkuje się konwencjonalnymi metodami, i wymaga zastosowania rozwiązań w zakresie produkcji, magazynowania, tankowania i eksploatacji. Naszym celem jest usprawnienie całego łańcucha technologicznego, aby ograniczyć koszty w całej branży" - powiedział Wu Liang, główny inżynier w Shanghai Bright-H Technology Co., Ltd.

Ekologiczny wodór, czyli jego najczystsza forma, staje się kluczowym rozwiązaniem w prowadzonych na całym świecie wysiłkach na rzecz rozpowszechniania energii ze źródeł odnawialnych i dekarbonizacji. Poważnym problemem wciąż pozostaje jednak racjonalność ekonomiczna jego produkcji, magazynowania, tankowania i eksploatacji. Shanghai Bright-H Technology Co., Ltd. (dalej "Bright-H Technology"), spółka zależna Shanghai Electric skupia się na najważniejszych problemach i wyzwaniach technologicznych branży, opracowując rozwiązania obejmujące wszystkie kluczowe ogniwa w łańcuchu rozwoju energii z wodoru.

Czerpiąc z potencjału, jaki daje elektroliza alkaliczna i PEM, Bright-H Technology ma służyć klientom jako kompleksowe rozwiązanie systemowe na styku „produkcji-magazynowania-tankowania-eksploatacji", przyczyniając się do przełomów w rozwoju zielonego przemysłu chemicznego, metalurgicznego, transportowego i energetycznego.

Shanghai Electric pracuje na rozwojem technologii produkcji wodoru i poszukiwaniem możliwości jego komercyjnego zastosowania z innymi źródłami energii już od 2015 r. Jest to element jej szerszych działań na rzecz wytyczania nowych kierunków innowacji w dziedzinie czystej energii. W ramach tych działań Shanghai Electric stała na czele szeregu projektów pilotażowych, co stawia ją w forpoczcie innowacji wodorowych, które mają zostać włączone do szerszego ekosystemu produkcji czystej energii.

W dziedzinie produkcji wodoru spółka podąża dwiema ścieżkami technologicznymi, wykorzystując swój potencjał przy budowie łańcucha przemysłowego. W czerwcu 2023 r. spółka Shanghai Electric samodzielne wyprodukowała i wprowadziła na rynek elektrolizer alkaliczny o szybkości produkcji na poziomie 2000 Nm3/h - wówczas największy w Chinach pojedynczy moduł do produkcji wodoru. W październiku 2023 r. spółka wprowadziła do sprzedaży megawatowy elektrolizer PEM o szybkości produkcji 200 Nm3/h, który odznaczał się najlepszymi parametrami w branży na terenie Chin, charakteryzując się zwartą, lekką i elastyczną budową przystosowaną do stacji tankowania wodoru.

Shanghai Electric opracowała również wysokociśnieniowe zbiorniki wodoru, a także posiada w ofercie sprężarki membranowe do tankowania wodoru, cały czas poszukując innych zastosowań wodoru na potrzeby ekologicznej produkcji chemikaliów czy turbin wiatrowych pracujących na mieszance wodoru i gazu ziemnego. W listopadzie 2023 r. firma przeprowadziła testy turbiny gazowej pracującej na mieszance wodoru i gazu ziemnego w elektrowni Datang Haikou, osiągając współczynnik objętości wodoru powyżej 7%. Jest to pierwsza działająca w Chinach instalacja klasy F. Ponadto opracowany przez Shanghai Electric palnik DeNOx daje możliwość uzyskiwania mieszanek z nawet 30-procentowym udziałem wodoru.

Aktualnie spółka posiada portfel zamówień związanych z inwestycjami w wodór w branży energetycznej, transportowej i chemicznej, pełniąc wiodącą rolę w rozwoju zrównoważonych rozwiązań i napędzając innowacje w obszarze ekologicznego wodoru. Realizowany w Taonan projekt instalacji łączącej energię wiatrową z biomasą w celu produkcji ekologicznego metanolu ma posiadać moc produkcyjną na poziomie miliona ton ekologicznego metanolu w skali roku. Produkcja ma przebiegać trójetapowo. Pierwszy etap zakłada realizację instalacji wiatrowo-biomasowej do produkcji ekologicznego metanolu o potencjale produkcji na poziomie 250 tys. ton i mocy zainstalowanej wynoszącej 680 tys. kilowatów energii ze źródeł zrównoważonych.

Z kolei projekt demonstracyjny rozwiązania zeroemisyjnego z wykorzystaniem technologii Bright-H Technology łączy produkcję energii odnawialnej I elektrolizy PEM na potrzeby produkcji i magazynowania wodoru z ogniwami paliwowymi. Energia wytwarzana przez instalację pozyskiwana jest ze źródeł odnawialnych, a ogniwa dostarczają dodatkowej mocy w okresach niskiego zapotrzebowania, pozwalając uzyskać zerową emisję przy produkcji wodoru i samowystarczalność w oparciu o zieloną energię.

