Shanghai Electric accélère le développement de la chaîne énergétique de l'hydrogène et stimule l'adoption des énergies propres

Shanghai Electric se concentre sur l'intégration de l'éolien, du solaire, du stockage et de l'hydrogène, une stratégie clé pour développer les applications d'énergie propre à l'avenir.

SHANGHAI, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (la « Société ») (SEHK:2727, SSE:601727) a annoncé avoir franchi un nouveau cap important dans la réduction des coûts globaux de l'hydrogène vert avec sa dernière technologie d'électrolyseur alcalin de série Z, une innovation en matière d'économie d'énergie qui élimine le goulot d'étranglement du secteur des énergies renouvelables pour rendre la production d'hydrogène sans émission plus durable sur le plan économique.

Shanghai Electric Accelerates Hydrogen Energy Chain Development, Boosts Clean Energy Adoption with Focus on the Integration of Wind, Solar, Storage and Hydrogen, A Key Strategy for Expanding Clean Energy Applications in the Future.

Cette solution, qui s'ajoute aux prouesses de Shanghai Electric en matière d'innovation dans le domaine des nouvelles énergies, rend les applications industrielles de l'hydrogène vert plus réalisables, accélérant l'utilisation de l'hydrogène dans les secteurs de la chimie, des transports, de la métallurgie et du stockage de l'énergie verte.

« La production d'hydrogène implique de multiples segments et une longue chaîne industrielle, le coût étant le principal défi. L'hydrogène vert est plus cher que l'hydrogène gris et nécessite des solutions en matière de production, de stockage, de ravitaillement et d'utilisation. Notre objectif est de rationaliser l'ensemble de la chaîne technologique et de réduire les coûts à l'échelle de l'industrie », déclare Wu Liang, ingénieur en chef, Shanghai Bright-H Technology Co.

L'hydrogène vert, la forme la plus propre d'hydrogène, apparaît comme une solution cruciale dans la quête mondiale d'énergie renouvelable et de décarbonisation, mais la faisabilité économique globale de sa production, de son stockage, de son ravitaillement et de son utilisation constitue actuellement une contrainte de développement majeure. Shanghai Bright-H Technology Co. Ltd. (« Bright-H Technology »), une filiale de Shanghai Electric, s'est concentrée sur les points problématiques de l'industrie et les défis technologiques, en se focalisant pleinement sur les maillons clés de la chaîne de développement de l'énergie hydrogène.

En explorant l'électrolyse de l'eau alcaline et l'électrolyse de l'eau par membrane échangeuse de protons (PEM), la technologie Bright-H se consacre à la fourniture de solutions intégrées de systèmes « production-stockage-carburant-utilisation » pour ses clients, réalisant des percées dans les domaines de la chimie verte, de la métallurgie, des transports et du stockage de l'énergie.

En mettant l'accent sur l'énergie hydrogène dans le cadre de sa volonté technologique de repousser les limites de l'innovation en matière d'énergie propre, Shanghai Electric fait progresser la technologie de production d'hydrogène et explore ses applications commerciales avec d'autres sources d'énergie depuis 2015. Les efforts continus de Shanghai Electric lui ont permis de mener un certain nombre de projets pilotes, ce qui place l'entreprise à l'avant-garde de l'innovation en matière d'énergie hydrogène, car elle cherche à intégrer cette source d'énergie propre dans un écosystème énergétique plus large.

Pour la production d'hydrogène, Shanghai Electric a exploré deux voies technologiques, tirant parti de ses avantages technologiques pour construire une chaîne industrielle. En juin 2023, Shanghai Electric a fabriqué et mis en service de manière indépendante un électrolyseur alcalin de 2 000 Nm³/h, qui était alors la plus grande unité de production d'hydrogène de Chine. En octobre 2023, la société a lancé un électrolyseur PEM de niveau mégawatt d'une capacité de 200 Nm³/h, un dispositif inégalé en Chine en termes de performances globales, dont la conception compacte, légère et flexible les rend mieux adaptés aux stations de ravitaillement en hydrogène.

Shanghai Electric a également mis au point des réservoirs de stockage d'hydrogène à haute pression et propose des compresseurs à membrane pour le ravitaillement en hydrogène, tout en explorant les applications de l'hydrogène, telles que la chimie verte et les turbines à gaz à mélange d'hydrogène. En novembre 2023, l'entreprise a testé une turbine à gaz à mélange d'hydrogène à la centrale électrique de Datang Haikou, atteignant un taux de volume d'hydrogène supérieur à 7 %, le premier projet opérationnel de classe F en Chine. En outre, le brûleur DeNox de Shanghai Electric permet d'obtenir des mélanges d'hydrogène allant jusqu'à 30 %.

À ce jour, Shanghai Electric a obtenu des projets d'énergie hydrogène dans les secteurs de l'électricité, des transports et de la chimie, ce qui lui permet de faire progresser les solutions énergétiques durables et de stimuler l'innovation dans le domaine de l'hydrogène propre. Le projet de démonstration intégré d'énergie éolienne et de biomasse pour le méthanol vert de Taonan devrait produire un million de tonnes de méthanol vert par an en trois phases. La première phase vise à développer un projet de méthanol vert éolien-biomasse de 250 000 tonnes, soutenu par une capacité installée de 680 000 kilowatts d'énergie renouvelable.

Marquant une percée dans le développement et la commercialisation de la technologie de l'énergie hydrogène, le projet de démonstration « zéro carbone » de Bright-H Technology intègre la production d'énergie renouvelable, l'électrolyse de l'eau PEM pour la production d'hydrogène, le stockage de l'hydrogène et les piles à combustible. L'électricité produite par le projet provient d'énergies renouvelables, les piles à combustible fournissant de l'énergie supplémentaire pendant les périodes de faible demande, ce qui permet d'obtenir zéro émission de carbone dans la production d'hydrogène et l'autosuffisance en énergie verte.

Pour plus d'informations sur la R&D dans le domaine de l'hydrogène et les derniers projets connexes de Shanghai Electric, veuillez consulter le site https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2471614/0730.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg