Shanghai Electric развивает водородную энергетическую цепочку и внедряет чистую энергию

Shanghai Electric ускоряет развитие водородной энергетической цепочки и способствует внедрению чистой энергии

Компания Shanghai Electric занимается интеграцией технологий хранения, использования энергии ветра, солнца и водорода, что является ключевой стратегией для расширения применения чистой энергии в будущем.

ШАНХАЙ, 31 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric («Компания») (SEHK:2727, SSE:601727) объявила о том, что Компания сделала еще один значительный шаг в снижении общих затрат на зеленый водород, разработав новейшую технологию щелочного электролиза Z-серии, энергосберегающей инновации, которая преодолевает слабое звено в сегменте возобновляемых источников энергии, чтобы сделать производство водорода без выбросов более устойчивым с экономической точки зрения.

Shanghai Electric Accelerates Hydrogen Energy Chain Development, Boosts Clean Energy Adoption with Focus on the Integration of Wind, Solar, Storage and Hydrogen, A Key Strategy for Expanding Clean Energy Applications in the Future.

Решение, которое еще больше продвигает отрасль к декарбонизации, способствует росту экспертизы Shanghai Electric в инновациях в области новых видов энергии, делает промышленное применение зеленого водорода более реальным, ускоряя использование водорода в химической, транспортной, металлургической отраслях и секторах хранения зеленой энергии.

«Производство водорода включает в себя различные сегменты и длинную промышленную цепочку, что делает себестоимость основной проблемой. Зеленый водород дороже серого водорода, что требует нахождения решений для производства, хранения, заправки и использования. Наша цель – оптимизировать всю технологическую цепочку, обеспечив снижение затрат в масштабах всей отрасли», – сказал Ву Лян (Wu Liang), главный инженер Shanghai Bright-H Technology Co., Ltd.

Зеленый водород, самая чистая форма водорода, становится критически важным решением в глобальном стремлении к использованию возобновляемым источников энергии и декарбонизации, но общая экономическая целесообразность его производства, хранения, заправки и использования в настоящее время является основным ограничивающим фактором. Shanghai Bright-H Technology Co., Ltd. («Bright-H Technology»), дочерняя компания Shanghai Electric, занимается болевыми точками отрасли и технологическими проблемами, беря на себя весь спектр ключевых звеньев в цепочке развития водородной энергетики.

Благодаря изучению щелочного электролиза воды и электролиза воды с протонообменной мембраной (PEM) Bright-H Technology стремится предоставить своим клиентам интегрированные системные решения формата «производство – хранение – заправка – использование», совершая прорывы в зеленой химии, металлургии, транспортировке и хранении энергии.

Концентрируя свои усилия на водородной энергии в рамках своего технологического стремления раздвинуть границы инноваций в области чистой энергии, Shanghai Electric с 2015 года развивает технологию производства водорода и изучает возможности ее коммерческого применения с другими источниками энергии. Постоянные усилия Shanghai Electric позволили Компании возглавить ряд пилотных проектов, что ставит её в авангард инноваций в области водородной энергетики, поскольку она стремится интегрировать чистый источник энергии в более широкую энергетическую экосистему.

Для производства водорода Shanghai Electric изучила два технологических маршрута, используя свои технологические преимущества для построения промышленной цепочки. В июне 2023 года Shanghai Electric самостоятельно изготовила и выпустила щелочной электролизер мощностью 2000 Нм³/ч, который на тот момент был крупнейшей в Китае установкой по производству водорода. В октябре 2023 года Компания выпустила электролизер PEM мощностью 200 Нм³/ч, став лидером отрасли в Китае по общей производительности. Компактная, легкая и гибкая конструкция электролизеров делает их более подходящими для водородных заправочных станций.

Shanghai Electric также разработала резервуары для хранения водорода под высоким давлением и предлагает мембранные компрессоры для заправки водородом, изучая возможности применения водорода, такие как зеленая химия и газовые турбины с водородной смесью. В ноябре 2023 года компания провела испытания газовой турбины для газовых смесей с водородом на электростанции Datang Haikou, достигнув объемного соотношения водорода выше 7 %, первого действующего проекта F-класса в Китае. Кроме того, запатентованная Shanghai Electric система сжигания DeNox способна использовать водородные смеси с содержанием водорода до 30 %.

На данный момент Shanghai Electric сосредоточена на водородных энергетических проектах в энергетическом, транспортном и химическом секторах, лидируя в продвижении устойчивых энергетических решений и инноваций в области чистого водорода. Комплексный демонстрационный проект Taonan по производству зеленого метанола за счет использования энергии ветра должен производить один миллион тонн зеленого метанола в год в три этапа. Первый этап направлен на разработку проекта по производству зеленого метанола с использованием энергии ветра мощностью 250 000 тонн с установленной мощностью 680 000 киловатт возобновляемой энергии.

Знаменуя прорыв в развитии и коммерческом использовании водородных энергетических технологий, демонстрационный проект Bright-H Technology с нулевым выбросом углерода The Zero-Carbon объединяет производство возобновляемой энергии, электролиз воды с PEM для производства водорода, хранение водорода и топливные элементы. Энергия, вырабатываемая в рамках проекта, поступает из возобновляемых источников энергии, а топливные элементы обеспечивают дополнительную мощность в периоды низкого спроса, достигая нулевых выбросов углерода при производстве водорода и самообеспеченности за счет зеленой энергии.

Для получения дополнительной информации о научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках в области водорода и последних проектах Shanghai Electric в этой области, пожалуйста, посетите сайт https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

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