Shanghai Electric развивает водородную энергетическую цепочку и внедряет чистую энергию

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Shanghai Electric

Jul 31, 2024, 12:10 ET

Shanghai Electric ускоряет развитие водородной энергетической цепочки и способствует внедрению чистой энергии

  • Компания Shanghai Electric занимается интеграцией технологий хранения, использования энергии ветра, солнца и водорода, что является ключевой стратегией для расширения применения чистой энергии в будущем.

ШАНХАЙ, 31 июля 2024 г.  /PRNewswire/ -- Shanghai Electric («Компания») (SEHK:2727, SSE:601727) объявила о том, что Компания сделала еще один значительный шаг в снижении общих затрат на зеленый водород, разработав новейшую технологию щелочного электролиза Z-серии, энергосберегающей инновации, которая преодолевает слабое звено в сегменте возобновляемых источников энергии, чтобы сделать производство водорода без выбросов более устойчивым с экономической точки зрения.

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Shanghai Electric Accelerates Hydrogen Energy Chain Development, Boosts Clean Energy Adoption with Focus on the Integration of Wind, Solar, Storage and Hydrogen, A Key Strategy for Expanding Clean Energy Applications in the Future.
Shanghai Electric Accelerates Hydrogen Energy Chain Development, Boosts Clean Energy Adoption with Focus on the Integration of Wind, Solar, Storage and Hydrogen, A Key Strategy for Expanding Clean Energy Applications in the Future.

Решение, которое еще больше продвигает отрасль к декарбонизации, способствует росту экспертизы Shanghai Electric в инновациях в области новых видов энергии, делает промышленное применение зеленого водорода более реальным, ускоряя использование водорода в химической, транспортной, металлургической отраслях и секторах хранения зеленой энергии.

«Производство водорода включает в себя различные сегменты и длинную промышленную цепочку, что делает себестоимость основной проблемой. Зеленый водород дороже серого водорода, что требует нахождения решений для производства, хранения, заправки и использования. Наша цель – оптимизировать всю технологическую цепочку, обеспечив снижение затрат в масштабах всей отрасли», – сказал Ву Лян (Wu Liang), главный инженер Shanghai Bright-H Technology Co., Ltd.

Зеленый водород, самая чистая форма водорода, становится критически важным решением в глобальном стремлении к использованию возобновляемым источников энергии и декарбонизации, но общая экономическая целесообразность его производства, хранения, заправки и использования в настоящее время является основным ограничивающим фактором. Shanghai Bright-H Technology Co., Ltd. («Bright-H Technology»), дочерняя компания Shanghai Electric, занимается болевыми точками отрасли и технологическими проблемами, беря на себя весь спектр ключевых звеньев в цепочке развития водородной энергетики.

Благодаря изучению щелочного электролиза воды и электролиза воды с протонообменной мембраной (PEM) Bright-H Technology стремится предоставить своим клиентам интегрированные системные решения формата «производство – хранение – заправка – использование», совершая прорывы в зеленой химии, металлургии, транспортировке и хранении энергии.

Концентрируя свои усилия на водородной энергии в рамках своего технологического стремления раздвинуть границы инноваций в области чистой энергии, Shanghai Electric с 2015 года развивает технологию производства водорода и изучает возможности ее коммерческого применения с другими источниками энергии. Постоянные усилия Shanghai Electric позволили Компании возглавить ряд пилотных проектов, что ставит её в авангард инноваций в области водородной энергетики, поскольку она стремится интегрировать чистый источник энергии в более широкую энергетическую экосистему.

Для производства водорода Shanghai Electric изучила два технологических маршрута, используя свои технологические преимущества для построения промышленной цепочки. В июне 2023 года Shanghai Electric самостоятельно изготовила и выпустила щелочной электролизер мощностью 2000 Нм³/ч, который на тот момент был крупнейшей в Китае установкой по производству водорода. В октябре 2023 года Компания выпустила электролизер PEM мощностью 200 Нм³/ч, став лидером отрасли в Китае по общей производительности. Компактная, легкая и гибкая конструкция электролизеров делает их более подходящими для водородных заправочных станций.

Shanghai Electric также разработала резервуары для хранения водорода под высоким давлением и предлагает мембранные компрессоры для заправки водородом, изучая возможности применения водорода, такие как зеленая химия и газовые турбины с водородной смесью. В ноябре 2023 года компания провела испытания газовой турбины для газовых смесей с водородом на электростанции Datang Haikou, достигнув объемного соотношения водорода выше 7 %, первого действующего проекта F-класса в Китае. Кроме того, запатентованная Shanghai Electric система сжигания DeNox способна использовать водородные смеси с содержанием водорода до 30 %.

На данный момент Shanghai Electric сосредоточена на водородных энергетических проектах в энергетическом, транспортном и химическом секторах, лидируя в продвижении устойчивых энергетических решений и инноваций в области чистого водорода. Комплексный демонстрационный проект Taonan по производству зеленого метанола за счет использования энергии ветра должен производить один миллион тонн зеленого метанола в год в три этапа. Первый этап направлен на разработку проекта по производству зеленого метанола с использованием энергии ветра мощностью 250 000 тонн с установленной мощностью 680 000 киловатт возобновляемой энергии.

Знаменуя прорыв в развитии и коммерческом использовании водородных энергетических технологий, демонстрационный проект Bright-H Technology с нулевым выбросом углерода The Zero-Carbon объединяет производство возобновляемой энергии, электролиз воды с PEM для производства водорода, хранение водорода и топливные элементы. Энергия, вырабатываемая в рамках проекта, поступает из возобновляемых источников энергии, а топливные элементы обеспечивают дополнительную мощность в периоды низкого спроса, достигая нулевых выбросов углерода при производстве водорода и самообеспеченности за счет зеленой энергии.

Для получения дополнительной информации о научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках в области водорода и последних проектах Shanghai Electric в этой области, пожалуйста, посетите сайт https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2471614/0730.mp4
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

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