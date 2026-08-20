Shanghai Electric contribui para operação de abastecimento de biometanol com recorde mundial

XANGAI, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Em 17 de agosto, a Shanghai Electric Company (SEHK: 02727, SSE: 601727) em parceria com o Shanghai International Port Group e o CMA CGM Group, realizou uma operação de abastecimento de biometanol com um volume total de 8.000 toneladas métricas, a maior operação individual de abastecimento de biometanol já registrada. A cerimônia de abastecimento de combustível no porto de Yangshan, em Xangai, foi intitulada "Green Fueled Globe, Lead the Future" (Globo Movido a Combustível Verde, Liderando o Futuro).

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O principal fornecedor de biometanol para esta operação foi o projeto de metanol verde Taonan da Shanghai Electric. Esta operação não apenas marca um avanço significativo no volume de fornecimento, mas também indica que o projeto Taonan está alcançando uma produção estável e entregas em larga escala.

Por trás desse sucesso está uma cadeia de suprimentos de combustível verde interprovincial totalmente conectada, que serve como base de sustentação. Na Conferência Internacional de Desenvolvimento Sustentável de Combustíveis Verdes para Transporte Marítimo de Xangai, realizada em 30 de junho deste ano em Xangai, as províncias Jilin e Liaoning lançaram oficialmente o corredor de transporte de combustíveis verdes construído em conjunto. A iniciativa estabelece uma rota de transporte de metanol do norte para o sul: produção no projeto de Taonan, na província de Jilin; trânsito e armazenamento no Porto de Dalian; e abastecimento final no Porto de Xangai.

Como principal base de capacidade de produção do corredor de transporte, o projeto de metanol verde Taonan da Shanghai Electric aproveita os abundantes recursos eólicos e solares locais de Jilin, bem como a biomassa como matéria-prima. Ao implantar sistemas de processo completos e equipamentos essenciais desenvolvidos de forma independente, a instalação é a primeira planta em grande escala do mundo a produzir biometanol combinando eletricidade verde e biomassa. Atende aos requisitos de abastecimento de navios do Centro Internacional de Transporte Marítimo de Xangai e fornece suporte crucial para o desenvolvimento dos três principais polos de combustíveis verdes para a navegação internacional.

A Shanghai Electric continuará seu foco em toda a cadeia industrial, abrangendo a produção, o armazenamento, o transporte e a aplicação de combustíveis verdes diversificados. A empresa deve intensificar a pesquisa em tecnologias essenciais e aprimorar continuamente sua cadeia integrada de soluções de combustíveis verdes. Impulsionando o avanço industrial por meio da inovação tecnológica, a Shanghai Electric colabora com parceiros para acelerar a construção do projeto integrado de Metanol Verde e Combustível de Aviação Sustentável (SAF), que combina gaseificação de biomassa e hidrogênio verde (Taonan Fase II). A empresa planeja melhorar progressivamente sua capacidade de fornecimento de combustíveis ecológicos em larga escala para os setores de aviação e marítimo. A Shanghai Electric pretende se dedicar ainda mais a cumprir as metas nacionais chinesas de duplo carbono e a impulsionar a transição mundial para energia limpa e de baixo carbono.

FONTE Shanghai Electric