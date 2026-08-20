Shanghai Electric participe à une opération d'avitaillement en biométhanol qui établit un record mondial

SHANGHAI,/PRNewswire/ -- Le 17 août, Shanghai Electric Company (SEHK : 02727, SSE : (601727) s'est associé au Shanghai International Port Group et au groupe CMA CGM pour effectuer une opération d'avitaillement en biométhanol d'un volume total de 8 000 tonnes métriques, ce qui en fait la plus importante opération d'avitaillement en biométhanol jamais enregistrée. La cérémonie d'avitaillement au port de Yangshan, à Shanghai, avait pour thème « Un monde alimenté par des énergies vertes, à la pointe de l'avenir ».

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Le principal fournisseur de biométhanol pour cette opération était le projet de méthanol vert de Taonan de Shanghai Electric. Cette opération marque non seulement une avancée considérable en termes de volume d'approvisionnement, mais prouve également que le projet Taonan assure une production stable et des livraisons à grande échelle.

Derrière cette réussite se cache une chaîne d'approvisionnement interprovinciale en carburant vert parfaitement interconnectée, qui constitue le pilier central. Lors de la Conférence internationale de Shanghai sur les carburants verts et le développement durable dans le secteur maritime, qui s'est déroulée le 30 juin dernier, les villes de Shanghai, Jilin et Liaoning ont officiellement inauguré le corridor de transport alimenté en carburants verts, fruit d'une collaboration entre ces trois entités. Il définit l'itinéraire nord-sud pour le transport du méthanol : la production sur le site de Taonan, dans la province de Jilin, le transit et le stockage dans le port de Dalian, ainsi que l'avitaillement final au port de Shanghai.

En tant que pilier de la capacité de production de ce corridor de transport, le projet de méthanol vert de Taonan, de Shanghai Electric, tire parti des abondantes ressources éoliennes et solaires locales de la province de Jilin, ainsi que des matières premières issues de la biomasse. Utilisant des systèmes de procédés et des équipements principaux entièrement développés de façon indépendante, ce site est la première usine au monde à produire du biométhanol à grande échelle en combinant de l'électricité verte et de la biomasse. Le site répond aux exigences en matière d'avitaillement des navires du Centre international de transport maritime de Shanghai et procure un soutien essentiel au développement des trois principaux centres de carburants verts destinés au transport maritime international.

Shanghai Electric va continuer de mettre l'accent sur l'ensemble de la chaîne industrielle, qui couvre la production, le stockage, le transport et l'utilisation de divers carburants verts. L'entreprise va intensifier ses travaux de recherche sur ces technologies clés et améliorer en permanence sa chaîne intégrée de solutions de carburants verts. En favorisant le progrès industriel grâce à une innovation basée sur la technologie, Shanghai Electric collabore avec ses partenaires afin d'accélérer la mise en œuvre du projet intégré de gazéification de la biomasse couplée à la production d'hydrogène vert, visant la fabrication de méthanol vert et de carburant aviation durable (SAF) (phase II de Taonan). L'entreprise va progressivement renforcer sa capacité d'approvisionnement à grande échelle en carburants verts destinés aux secteurs de l'aviation et du transport maritime. Shanghai Electric s'engage à redoubler d'efforts pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux chinois en matière de « double carbone » et pour stimuler la transition mondiale vers une énergie propre et à faibles émissions de carbone.