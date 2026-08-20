Shanghai Electric prispieva ku globálne rekordnej prevádzke tankovania biometanolu

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Shanghai Electric

Aug 20, 2026, 12:32 ET

ŠANGHAJ, 20. august 2026 /PRNewswire/ -- 17. augusta spoločnosť Shanghai Electric Company (SEHK: 02727, SSE: 601727) uzavrela partnerstvo so spoločnosťami Shanghai International Port Group a CMA CGM Group s cieľom zrealizovať operáciu tankovania biometanolu s celkovým objemom 8 000 metrických ton. Ide o najväčšiu zaznamenanú samostatnú operáciu tankovania biometanolu. Slávnostná úvodná ceremónia tankovania v prístave Shanghai Yangshan sa niesla pod názvom „Ekologicky poháňaná planéta, krok k budúcnosti".

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Hlavným dodávateľom biometanolu pre túto operáciu bol projekt zeleného metanolu spoločnosti Shanghai Electric v Taonane. Táto operácia predstavuje nielen významný pokrok v objeme dodávok, ale zároveň naznačuje, že projekt Taonan dosahuje stabilnú produkciu a rozsiahle dodávky.

Za týmto úspechom stojí plne prepojený medziprovinčný dodávateľský reťazec ekologických palív, ktorý slúži ako hlavná podpora. Na medzinárodnej konferencii o trvalo udržateľnom rozvoji v oblasti ekologických palív v Šanghaji, ktorá sa konala 30. júna tohto roku, mestá Šanghaj, Jilin a Liaoning oficiálne spustili spoločne vybudovaný dopravný koridor pre ekologické palivá. Ten určuje trasu prepravy metanolu zo severu na juh: vyrába sa v projekte Taonan v Jiline, prepravuje a skladuje sa v prístave Dalian a konečné tankovanie prebieha v prístave Šanghaj.

Projekt zeleného metanolu v Taonane od spoločnosti Shanghai Electric, ktorý je základom výrobnej kapacity dopravného koridoru, čerpá z bohatých miestnych veterných a solárnych zdrojov provincie Jilin, ako aj z biomasy ako vstupnej suroviny. Zariadenie, ktoré využíva nezávisle vyvinuté kompletné procesné systémy a základné vybavenie, je prvým rozsiahlym závodom na svete, ktorý vyrába biometanol kombinovaním zelenej elektriny a biomasy. Spĺňa požiadavky na tankovanie lodí v rámci Šanghajského medzinárodného lodného centra a poskytuje kľúčovú podporu pre rozvoj troch hlavných centier zelených palív pre medzinárodnú lodnú dopravu.

Shanghai Electric bude pokračovať v zameraní na kompletný priemyselný reťazec zahŕňajúci výrobu, skladovanie, prepravu a uplatňovanie diverzifikovaných ekologických palív. Spoločnosť zintenzívni výskum kľúčových technológií a bude neustále modernizovať svoj integrovaný reťazec riešení pre ekologické palivá. Shanghai Electric spolupracuje s partnermi s cieľom urýchliť výstavbu integrovaného projektu zeleného metanolu a udržateľného leteckého paliva (SAF) (Taonan Phase-II), ktorý podporuje priemyselný pokrok prostredníctvom technologicky orientovaných inovácií. Spoločnosť bude neustále zlepšovať svoju rozsiahlu kapacitu dodávok zelených palív pre letecký a námorný sektor. Spoločnosť Shanghai Electric sa plánuje naďalej venovať plneniu národných čínskych duálnych cieľov v oblasti uhlíka a podnecovaniu celosvetového prechodu na nízkouhlíkovú čistú energiu.

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