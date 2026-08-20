Shanghai Electric contribuye a una operación récord mundial de suministro de biometanol para buques

SHANGHÁI, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El pasado 17 de agosto, Shanghai Electric Company (SEHK: 02727, SSE: 601727) se asoció con Shanghai International Port Group y CMA CGM Group para llevar a cabo una operación de suministro de biometanol a buques con un volumen total de 8.000 toneladas métricas, la mayor operación de este tipo registrada hasta la fecha. La ceremonia de suministro, celebrada en el puerto de Shanghai Yangshan, se denominó "Un mundo impulsado por energía verde, liderando el futuro".

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El principal proveedor de biometanol para esta operación fue el proyecto de metanol verde de Taonan de Shanghai Electric. Esta operación no solo representa un avance significativo en el volumen de suministro, sino que también indica que el proyecto de Taonan está cumpliendo con una producción estable y entregas a gran escala.

Detrás de este éxito se encuentra una cadena de suministro interprovincial de combustibles verdes totalmente conectada que sirve de pilar fundamental. En la Conferencia Internacional de Transporte Marítimo y Desarrollo Sostenible de Combustibles Verdes de Shanghái, celebrada el 30 de junio de este año, Shanghái, Jilin y Liaoning inauguraron oficialmente el corredor de transporte de combustibles verdes de construcción conjunta. Este corredor establece la ruta de envío de metanol de norte a sur: producción en el proyecto Taonan en Jilin, tránsito y almacenamiento en el puerto de Dalian y suministro final de combustible en el puerto de Shanghái.

Como base de capacidad de producción principal del corredor de transporte, el proyecto de metanol verde de Taonan de Shanghai Electric aprovecha los abundantes recursos eólicos y solares locales de Jilin, así como la biomasa. A través de sistemas de proceso y equipos centrales desarrollados de forma independiente, la planta es la primera a gran escala del mundo en fabricar biometanol combinando electricidad verde y biomasa. Cumple con los requisitos de abastecimiento de combustible para buques del Centro Internacional de Transporte Marítimo de Shanghái y proporciona un apoyo crucial para el desarrollo de los tres principales centros de combustibles verdes para el transporte marítimo internacional.

Shanghai Electric continuará centrándose en la cadena industrial completa que abarca la producción, el almacenamiento, el transporte y la aplicación de combustibles verdes diversificados. La empresa intensificará la investigación en tecnologías clave y mejorará continuamente su cadena de soluciones integradas de combustibles verdes. Impulsando el avance industrial a través de la innovación tecnológica, Shanghai Electric colabora con socios para acelerar la construcción del proyecto integrado de gasificación de biomasa acoplada a hidrógeno verde, metanol verde y combustible de aviación sostenible (SAF) (Taonan Fase II). La empresa mejorará progresivamente su capacidad de suministro de combustibles verdes a gran escala destinados a los sectores de la aviación y el transporte marítimo. Shanghai Electric seguirá dedicándose a cumplir los objetivos nacionales de China en materia de emisiones de carbono y a impulsar la transición mundial hacia energías limpias y bajas en carbono.