Shanghai Electric uczestniczy w rekordowej operacji bunkrowania biometanolu

SZANGHAJ, 20 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- 17 sierpnia firma Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), we współpracy z Shanghai International Port Group oraz CMA CGM Group, przeprowadziła operację bunkrowania biometanolu o łącznej masie 8000 ton - co jest największym tego typu przedsięwzięciem w historii. Ceremonia bunkrowania w porcie Shanghai Yangshan odbyła się pod hasłem „Green Fueled Globe, Lead the Future" (Zielone paliwo dla świata - ku przyszłości).

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Głównym dostawcą biometanolu na potrzeby tej operacji był projekt zielonego metanolu Shanghai Electric w Taonan. Operacja ta oznacza nie tylko istotny przełom pod względem wolumenu dostaw, lecz także potwierdza, że projekt w Taonan zapewnia stabilną produkcję i dostawy na dużą skalę.

Za sukcesem stoi w pełni połączony, międzyprowincjonalny łańcuch dostaw zielonych paliw, stanowiący kluczowe zaplecze całego przedsięwzięcia. Podczas konferencji Shanghai International Shipping Green Fuel Sustainable-Development Conference, która odbyła się 30 czerwca tego roku, Szanghaj, Jilin i Liaoning oficjalnie uruchomiły wspólnie tworzony korytarz transportowy zielonych paliw. Wyznacza on trasę dostaw metanolu z północy na południe: produkcja w ramach projektu Taonan w prowincji Jilin, tranzyt i magazynowanie w porcie Dalian oraz docelowe bunkrowanie w porcie w Szanghaju.

Projekt zielonego metanolu Shanghai Electric w Taonan, jako główna baza mocy produkcyjnych tego korytarza transportowego, wykorzystuje obfite lokalne zasoby energii wiatrowej i słonecznej w prowincji Jilin, a także surowce biomasowe. Dzięki zastosowaniu niezależnie opracowanych kompletnych systemów procesowych i kluczowych urządzeń zakład jest pierwszą na świecie wielkoskalową instalacją produkującą biometanol z połączenia zielonej energii elektrycznej i biomasy. Spełnia wymagania bunkrowania statków obsługiwanych przez Międzynarodowe Centrum Żeglugowe w Szanghaju i stanowi istotne wsparcie dla rozwoju trzech głównych centrów zielonych paliw dla żeglugi międzynarodowej.

Shanghai Electric zamierza dalej koncentrować się na pełnym łańcuchu przemysłowym obejmującym produkcję, magazynowanie, transport i zastosowanie zróżnicowanych zielonych paliw. Spółka zintensyfikuje prace badawcze nad kluczowymi technologiami podstawowymi oraz będzie stale rozwijać zintegrowany łańcuch rozwiązań w zakresie zielonych paliw. Wspierając rozwój przemysłu poprzez innowacje technologiczne, Shanghai Electric współpracuje z partnerami nad przyspieszeniem budowy zintegrowanego projektu zielonego metanolu i zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), opartego na zielonym wodorze sprzężonym ze zgazowaniem biomasy (Taonan Phase II). Spółka będzie stopniowo zwiększać swoje możliwości wielkoskalowych dostaw zielonych paliw dla sektora lotniczego i morskiego. Shanghai Electric zamierza również dalej angażować się w realizację krajowych celów Chin w zakresie podwójnej redukcji emisji oraz pobudzanie globalnego przejścia na niskoemisyjną czystą energię.