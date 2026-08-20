Shanghai Electric contribuye a una operación de abastecimiento de biometanol que ha batido el récord mundial

SHANGHÁI, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El 17 de agosto, Shanghai Electric Company (SEHK: 02727, SSE: 601727) se asoció con Shanghai International Port Group y CMA CGM Group para llevar a cabo una operación de abastecimiento de biometanol con un volumen total de 8000 toneladas métricas, la mayor operación de abastecimiento de biometanol de una sola vez de la que se tiene constancia. La ceremonia de abastecimiento en el puerto de Yangshan, en Shanghái, se tituló "Un mundo con combustible verde, liderando el futuro" (Green Fueled Globe, Lead the Future).

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El principal proveedor de biometanol para esta operación fue el proyecto de metanol verde de Taonan, de Shanghai Electric. Esta operación no solo supone un avance significativo en cuanto al volumen de suministro, sino que también pone de manifiesto que el proyecto de Taonan está logrando una producción estable y realizando entregas a gran escala.

Detrás de este éxito se encuentra una cadena de suministro interprovincial de combustible verde totalmente conectada que constituye el pilar fundamental. En la Shanghai International Shipping Green Fuel Sustainable‑Development Conference, celebrada el 30 de junio de este año, Shanghái, Jilin y Liaoning inauguraron oficialmente el corredor de transporte de combustibles verdes construido de forma conjunta. Establece la ruta de transporte de metanol de norte a sur: la producción en el proyecto de Taonan, en Jilin; el tránsito y el almacenamiento en el puerto de Dalian; y el abastecimiento final en el puerto de Shanghái.

Como base principal de la capacidad productiva del corredor de transporte, el proyecto de metanol verde de Taonan, de Shanghai Electric, aprovecha los abundantes recursos eólicos y solares locales de Jilin, así como la materia prima procedente de la biomasa. Gracias al uso de sistemas de proceso completos y equipos básicos desarrollados de forma independiente, esta instalación es la primera planta a gran escala del mundo que fabrica biometanol mediante la combinación de electricidad verde y biomasa. Cumple con los requisitos de abastecimiento de combustible para buques del Centro Internacional de Transporte Marítimo de Shanghái y proporciona un apoyo fundamental para el desarrollo de los tres principales centros de combustibles verdes para el transporte marítimo internacional.

Shanghai Electric seguirá centrándose en la cadena industrial completa, que abarca la producción, el almacenamiento, el transporte y la aplicación de diversos combustibles verdes. La empresa intensificará la investigación en tecnologías clave fundamentales y mejorará continuamente su cadena integrada de soluciones de combustible verdes. Impulsando el avance industrial a través de la innovación tecnológica, Shanghai Electric colabora con sus socios para acelerar la construcción del proyecto integrado de metanol verde y combustible sostenible para aviación (SAF) mediante gasificación de biomasa acoplada a hidrógeno verde (Fase II de Taonan) La empresa mejorará de forma constante su capacidad de suministro a gran escala de combustible verde para los sectores de la aviación y el transporte marítimo. Shanghai Electric seguirá comprometiéndose a cumplir los objetivos nacionales de China en materia de doble carbono y a impulsar la transición mundial hacia una energía limpia y con bajas emisiones de carbono.

FUENTE Shanghai Electric