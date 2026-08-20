Shanghai Electric se podílí na světově rekordním tankování biometanu

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Shanghai Electric

Aug 20, 2026, 06:59 ET

ŠANGHAJ, 20. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Dne 17. srpna společnost Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) ve spolupráci se společnostmi Shanghai International Port Group a CMA CGM Group uskutečnila v šanghajském přístavu Jang-šan tankování 8 000 metrických tun biometanolu. Jedná se o dosud největší zaznamenané tankování biometanolu na světě. Slavnostní ceremoniál nesl název „Planeta na zelené palivo, vedeme budoucnost".

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Hlavním dodavatelem biometanu pro toto rekordní tankování byl projekt zeleného metanu Tchao-nan společnosti Shanghai Electric. Rekordní objem dodávky zároveň potvrzuje, že projekt Tchao-nan dokáže zajišťovat stabilní výrobu a dodávky biometanu ve velkém měřítku.

Za tímto úspěchem stojí plně propojený meziregionální dodavatelský řetězec zeleného paliva, který tvoří základ celého projektu. Na Mezinárodní konferenci o udržitelném rozvoji zeleného paliva v námořní dopravě, která se konala 30. června tohoto roku v Šanghaji, města Šanghaj, Ťi-lin a Liao-ning oficiálně zahájila provoz společného koridoru pro přepravu zeleného paliva. Ten zavádí severojižní trasu přepravy metanu. Je to výroba v rámci projektu Tchao-nan v Ťi-linu, tranzit a skladování v přístavu Ta-lien a konečné tankování v šanghajském přístavu.

Projekt zeleného metanu společnosti Shanghai Electric v Tchao-nanu, který představuje hlavní výrobní základnu dopravního koridoru, využívá hojné místní zdroje větrné a solární energie v provincii Ťi-lin i suroviny z biomasy. Díky nasazení kompletních procesních systémů a klíčového vybavení vyvinutých vlastními silami je tento závod prvním velkokapacitním zařízením na světě, které vyrábí biometan kombinací zelené elektřiny a biomasy. Splňuje požadavky na tankování lodí v Mezinárodním námořním centru v Šanghaji a poskytuje zásadní podporu pro rozvoj tří hlavních center zelených paliv pro mezinárodní námořní dopravu.

Shanghai Electric se bude i nadále zaměřovat na úplný průmyslový řetězec zahrnující výrobu, skladování, přepravu a využití různých druhů zeleného paliva. Společnost zintenzivní výzkum klíčových technologií a bude průběžně modernizovat svůj integrovaný řetězec řešení v oblasti zelených paliv. Společnost Shanghai Electric, která pohání průmyslový pokrok prostřednictvím technologických inovací, spolupracuje s partnery na urychlení výstavby integrovaného projektu „zeleň-metan" a „udržitelné letecké palivo" (SAF) (Tchao-nan, fáze II), který kombinuje zelený vodík se zplyňováním biomasy. Společnost bude postupně zvyšovat svou kapacitu pro dodávky ekologických paliv ve velkém měřítku pro letecký a námořní sektor. Shanghai Electric se bude i nadále věnovat plnění čínských dvojích národních cílů v oblasti uhlíkové neutrality a podpoře celosvětového přechodu na nízkouhlíkovou čistou energii.

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