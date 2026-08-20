Shanghai Electric приняла участие в операции по бункеровке биометанолом, установившей мировой рекорд

ШАНХАЙ, 21 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- 17 августа компания Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) совместно с Шанхайской международной портовой группой (Shanghai International Port Group) и группой CMA CGM провела операцию по бункеровке биометанолом общим объемом 8000 метрических тонн, ставшую крупнейшей в истории разовой операцией по бункеровке этим видом топлива. Церемония бункеровки в шанхайском порту Яншань (Yangshan) прошла под девизом «Зеленое топливо для мира — лидерство в будущем» (Green Fueled Globe, Lead the Future).

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Основным поставщиком биометанола для этой операции выступил проект Shanghai Electric по производству экологически чистого метанола Таонань (Taonan). Эта операция не только знаменует значительный прорыв с точки зрения объема поставок, но и свидетельствует о том, что проект в Таонане вышел на стабильное производство и крупномасштабные поставки.

За этим успехом стоит полностью интегрированная межпровинциальная цепочка поставок экологически чистого топлива. На Шанхайской международной конференции по устойчивому развитию экологически чистого судоходства (Shanghai International Shipping Green Fuel Sustainable Development Conference), состоявшейся 30 июня этого года, Шанхай, а также провинции Цзилинь (Jilin) и Ляонин (Liaoning) официально объявили о запуске совместного транспортного коридора экологически чистого топлива. В рамках коридора сформирован маршрут транспортировки метанола с севера на юг: производство на заводе в Таонане (провинция Цзилинь), транзит и хранение в порту Далянь (Dalian) и заключительная бункеровка в порту Шанхая.

Проект Shanghai Electric по производству экологически чистого метанола в Таонане, являющийся основной производственной базой транспортного коридора, использует богатые местные ветровые и солнечные энергетические ресурсы провинции Цзилинь, а также биомассу в качестве сырья. Предприятие применяет самостоятельно разработанные комплексные технологические системы и ключевое оборудование и является первым в мире крупномасштабным заводом по производству биометанола на основе сочетания экологически чистой электроэнергии и биомассы. Оно обеспечивает выполнение требований Международного судоходного центра Шанхая (Shanghai's International Shipping Center) к бункеровке судов и оказывает важнейшую поддержку развитию трех крупнейших центров экологически чистого топлива для международного судоходства.

Shanghai Electric будет и впредь уделять пристальное внимание развитию полной производственно-сбытовой цепочки, охватывающей производство, хранение, транспортировку и применение различных видов экологически чистых видов топлива. Компания намерена активизировать исследования в области ключевых базовых технологий и продолжит совершенствовать свою интегрированную цепочку решений для экологически чистого топлива. Содействуя развитию отрасли посредством технологических инноваций, Shanghai Electric совместно с партнерами ускоряет строительство второй очереди проекта в Таонане (Taonan Phase-II) по синтезу экологически чистого метанола и авиационного топлива (Sustainable Aviation Fuel, SAF), объединяющего производство зеленого водорода с газификацией биомассы. Компания будет последовательно наращивать мощности по крупномасштабным поставкам экологически чистого топлива для авиационной и морской отраслей. Shanghai Electric продолжит вносить вклад в выполнение национальных целей Китая по достижению целевых пиков выбросов углерода и углеродной нейтральности, а также содействовать глобальному переходу к низкоуглеродной чистой энергетике.