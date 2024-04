Shanghai Electric ilumina a Cúpula Mundial de Energia do Futuro de 2024 em Abu Dhabi com suas soluções de carbono zero

ABU DHABI, EAU, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric Power Generation Group ("Shanghai Electric" ou "a empresa"), uma importante subsidiária da Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE: 601727), especializada na fabricação de equipamentos de geração de energia, engenharia e serviços de usinas de energia, recentemente apresentou seus principais equipamentos e soluções de energia doméstica na Cúpula Mundial de Energia do Futuro de 2024 ("a Cúpula"), realizada de 16 a 18 de abril em Abu Dhabi, reforçando seu compromisso de longa data com o desenvolvimento verde e sustentável com o tema E-Enlightenment for a Zero-Carbon Future (E-Iluminação para um Futuro de Zero Carbono). Mais do que apenas um slogan, os três Es de Energia, Ecologia e Exploração se combinam para formar uma base sólida que está capacitando a empresa a se direcionar para um futuro sem carbono.

A Shanghai Electric está dedicada a fornecer soluções holísticas de energia limpa, integrando várias fontes de energia para melhorar a alocação e maximizar a eficiência energética. Essas soluções servem como pilares cruciais para o desenvolvimento urbano e o avanço industrial. As abordagens inovadoras da Empresa foram reconhecidas globalmente, com projetos como a geração de energia fotovoltaica térmica de Dubai, uma série de iniciativas de geração de energia fotovoltaica no Reino Unido e projetos de usinas de turbinas a gás na Sérvia. Essas conquistas destacam a inovação tecnológica contínua da Shanghai Electric em energia e destacam o imenso potencial da energia verde.

Soluções de energia solar

Com base em muitos anos de reservas técnicas e experiência em fornecimento no campo de novas energias, a Shanghai Electric é capaz de fornecer serviços completos da cadeia do setor de energia solar, desde o desenvolvimento do projeto, fornecimento de equipamentos, engenharia, contratação e construção (EPC) até a operação e manutenção. Atualmente, mais de 70 projetos de geração de energia solar foram implementados com sucesso nos Emirados Árabes Unidos, no Reino Unido, no Japão, no Vietnã e na Austrália, com uma capacidade instalada acumulada de mais de 5.000 megawatts. As principais inovações incluem:

A série Creator de módulos HJT da Shanghai Electric Hency Solar Technology Co., Ltd. (" Hency Solar "), uma empresa global de tecnologia solar comprometida com o fornecimento de produtos solares eficientes e limpos e soluções de sistemas fotovoltaicos completos, tem um fator bifacial ultra-alto de até 90%, um coeficiente de baixa temperatura e características anti-PID. Para atender às diferentes necessidades dos clientes, a Hency Solar também oferece os módulos TOPCON e PERC como opções. Seus módulos têm sido amplamente utilizados em diferentes cenários, como usinas de energia montadas no solo, telhados residenciais e telhados industriais e comerciais, devido à sua alta potência, alta eficiência e alta confiabilidade.

Solução pioneira e abrangente para os problemas inerentes de "aleatoriedade, intermitência e volatilidade" em novas aplicações de energia, introduziu uma solução sistemática para PV&ES&SC. Esse sistema garante geração de energia fotovoltaica estável e controlável por meio de um algoritmo de rastreamento inteligente, enquanto aborda a absorção de energia ativa e suporte de energia reativa por meio de armazenamento híbrido e deslocadores de fase.

O robô de limpeza de módulos fotovoltaicos da Shanghai Electric tem as vantagens de autoabastecimento de energia, autoarmazenamento, alta segurança e grande capacidade de bateria. Ele foi aplicado em muitos projetos ao redor do mundo, opera de forma estável e pode aumentar efetivamente a eficiência de geração de energia de estações de energia fotovoltaica em aproximadamente 5% -30%.

Múltiplas soluções de armazenamento de energia

A Shanghai Electric está implantando ativamente soluções de armazenamento de energia diversificadas em armazenamento de energia em ar comprimido, armazenamento de energia em volante de inércia, armazenamento de energia em bateria de lítio, armazenamento de energia em fluxo líquido e armazenamento térmico em sal fundido, entre outros. A série de produtos de armazenamento de energia de reserva, residencial, industrial e comercial exibidos na Cúpula, que já chamaram a atenção de muitos clientes internacionais, incluem:

Um produto de alimentação de backup para estações base 5G, que adota um design altamente modular de 3U, alcançando o mesmo fornecimento de energia em um tamanho menor, reduzindo o espaço necessário em salas de computador.

Os produtos de armazenamento de energia residencial usam baterias de fosfato de ferro de lítio de alta segurança e longa vida útil com níveis de armazenamento de energia

Os produtos da série de armazenamento de energia industrial e comercial Smart-One da Shanghai Electric são altamente seguros, confiáveis e padronizados, desenvolvidos pela empresa para cenários de aplicação industrial e comercial, que podem se adequar de forma flexível a vários cenários industriais e comerciais e podem realizar mudanças nos horários de pico e de vale, escalonando o consumo de energia no pico e reduzindo o estresse da rede elétrica.

Soluções de dessalinização de água do mar

A Shanghai Electric oferece duas tecnologias líderes de dessalinização de água do mar, os métodos térmico e de membrana, fornecendo soluções abrangentes. Com quase 20 projetos concluídos, ela produz mais de 800.000 toneladas de água doce por dia e sua terceira geração de tecnologia de dessalinização de água do mar híbrida de baixo carbono garante menor uso de energia, maior confiabilidade do sistema e qualidade de água adaptável. Notavelmente, a empresa executou o maior projeto de destilação flash de água quente do mundo com destilação de múltiplos efeitos (F-MED), o Projeto Petroquímico de Zhejiang, e o maior projeto de acoplamento de filme térmico, o Projeto Petroquímico de Yulong, ambos operando sem problemas.

Com seu destaque na exposição, a Shanghai Electric reafirmou sua posição de liderança no campo da energia. No futuro, a empresa continuará explorando e inovando, contribuindo para o desenvolvimento sustentável global e cocriando um futuro energético mais verde, mais eficiente e sustentável.

Para obter mais informações sobre a Electric Wind Power e a Shanghai Electric, visite https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

