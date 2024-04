Shanghai Electric sorgt mit seinen Null-Kohlenstoff-Lösungen für die Beleuchtung auf dem World Future Energy Summit 2024 in Abu Dhabi

ABU DHABI, UAE, 19. April 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Power Generation Group („Shanghai Electric" oder „das Unternehmen"), eine wesentliche Tochtergesellschaft von Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), die sich auf die Herstellung von Stromerzeugungsanlagen, Engineering und Dienstleistungen für Kraftwerke spezialisiert hat, präsentierte kürzlich ihre führenden inländischen Energieanlagen und -lösungen auf dem World Future Energy Summit 2024 („der Gipfel"), der vom 16. bis 18. April in Abu Dhabi stattfand, und untermauerte damit ihr langjähriges Engagement für eine grüne, nachhaltige Entwicklung mit dem Thema E-Enlightenment for a Zero-Carbon Future. Die drei „E": Energy, Ecology, Exploration – Energie, Ökologie, Forschung – sind mehr als nur ein Slogan: Sie bilden ein solides Fundament, auf das sich das Unternehmen auf dem Weg in eine kohlenstofffreie Zukunft stützt.

Shanghai Electric Lights Up 2024 World Future Energy Summit in Abu Dhabi with Its Zero-Carbon Solutions Shanghai_Electric

Shanghai Electric ist bestrebt, ganzheitliche, saubere Energielösungen zu liefern, die verschiedene Energiequellen verbinden, um die Verteilung zu verbessern und die Energieeffizienz zu maximieren. Diese Lösungen dienen als wichtige Pfeiler für die Stadtentwicklung und den industriellen Fortschritt. Die innovativen Ansätze des Unternehmens sind weltweit anerkannt, wie Projekte wie die solarthermische Photovoltaik-Stromerzeugung in Dubai, eine Reihe von Photovoltaik-Stromerzeugungsinitiativen in Großbritannien und Gasturbinenkraftwerksprojekte in Serbien zeigen. Diese Errungenschaften unterstreichen die kontinuierliche technologische Innovation von Shanghai Electric im Energiebereich und verdeutlichen das immense Potenzial der grünen Energie.

Solarenergie-Lösungen

Shanghai Electric verfügt über langjährige technische Reserven und Liefererfahrungen im Bereich der neuen Energien und ist in der Lage, die gesamte Dienstleistungskette der Solarindustrie anzubieten, von der Projektentwicklung über die Lieferung von Ausrüstung, Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) bis hin zu Betrieb und Wartung. Derzeit sind über 70 Solarstromprojekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien, Japan, Vietnam und Australien mit einer kumulierten installierten Leistung von mehr als 5.000 Megawatt erfolgreich umgesetzt worden. Zu den wichtigsten Innovationen gehören:

Die Creator-Serie der HJT-Module von Shanghai Electric Hency Solar Technology Co., Ltd. („Hency Solar"), einem globalen Solartechnologieunternehmen, das effiziente und saubere Solarprodukte und Photovoltaik-Systemlösungen aus einer Hand anbietet, verfügt über einen ultrahohen bifazialen Faktor von bis zu 90 %, einen niedrigen Temperaturkoeffizienten und Anti-PID-Eigenschaften. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, bietet Hency Solar auch TOPCON- und PERC-Module als Optionen an. Die Module werden aufgrund ihrer hohen Leistung, ihres hohen Wirkungsgrads und ihrer hohen Zuverlässigkeit in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in Freiflächenkraftwerken, auf Hausdächern sowie auf Dächern von Industrie und Gewerbe.

unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, bietet auch TOPCON- und PERC-Module als Optionen an. Die Module werden aufgrund ihrer hohen Leistung, ihres hohen Wirkungsgrads und ihrer hohen Zuverlässigkeit in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in Freiflächenkraftwerken, auf Hausdächern sowie auf Dächern von Industrie und Gewerbe. Pionierarbeit bei der Entwicklung einer umfassenden Lösung für die inhärenten Probleme der „Zufälligkeit, Unterbrechung und Volatilität" bei neuen Energieanwendungen, Einführung einer systematischen Lösung für PV&ES&SC. Dieses System gewährleistet eine stabile und steuerbare PV-Stromerzeugung durch einen intelligenten Tracking-Algorithmus, während es die Absorption der Wirkleistung und die Unterstützung der Blindleistung durch hybride Speicher und Phasenschieber berücksichtigt.

Der Photovoltaikmodul-Reinigungsroboter von Shanghai Electric hat die Vorteile der Eigenstromversorgung, der Selbstspeicherung, der hohen Sicherheit und der großen Batteriekapazität. Es wurde bereits in vielen Projekten auf der ganzen Welt eingesetzt, arbeitet stabil und kann den Wirkungsgrad von Photovoltaik-Kraftwerken um etwa 5–30 % erhöhen.

Mehrere Energiespeicherlösungen

Shanghai Electric setzt aktiv diversifizierte Energiespeicherlösungen um, unter anderem in den Bereichen Druckluftspeicher, Schwungradspeicher, Lithiumbatterie-Energiespeicher, Flüssigstrom-Energiespeicher und thermische Schmelzsalzspeicher. Zu den auf dem Gipfel ausgestellten Produkten aus den Bereichen Notstromversorgung, Haushalt, Industrie und gewerbliche Energiespeicherung, die bereits die Aufmerksamkeit vieler internationaler Kunden auf sich gezogen haben, gehören:

Ein Notstromversorgungsprodukt mit 5G-Basisstation, das ein hochmodulares 3U-Design verwendet, erreicht die gleiche Energieversorgung bei geringerer Größe und reduziert den Platzbedarf in Computerräumen.

erreicht die gleiche Energieversorgung bei geringerer Größe und reduziert den Platzbedarf in Computerräumen. Produkte zur Energiespeicherung im Haushalt verwenden hochsichere, langlebige Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit einer Energiespeicherkapazitäten und umfassen explosionsgeschützte Sicherheitsvorrichtungen, Kühl- und Feuerlöschvorrichtungen sowie Batteriemanagementsysteme (BMS) zur Unterstützung des verbleibenden Energiemanagements, die über umfassende Schutz- und Echtzeit-Überwachungsfunktionen verfügen.

und umfassen explosionsgeschützte Sicherheitsvorrichtungen, Kühl- und Feuerlöschvorrichtungen sowie Batteriemanagementsysteme (BMS) zur Unterstützung des verbleibenden Energiemanagements, die über umfassende Schutz- und Echtzeit-Überwachungsfunktionen verfügen. Smart-One-Produkte von Shanghai Electric für industrielle und kommerzielle Energiespeicher sind hochsichere, zuverlässige und standardisierte Produkte, die vom Unternehmen für industrielle und kommerzielle Anwendungsszenarien entwickelt wurden und sich flexibel an verschiedene industrielle und kommerzielle Szenarien anpassen, Spitzen- und Talzeiten verschieben, den Stromverbrauch zu Spitzenzeiten staffeln und die Belastung des Stromnetzes verringern können.

Lösungen für die Meerwasserentsalzung

Shanghai Electric bietet zwei führende Technologien zur Meerwasserentsalzung an, das thermische und das Membranverfahren, und bietet damit umfassende Lösungen. Mit fast 20 abgeschlossenen Projekten liefert das Unternehmen täglich über 800.000 Tonnen Süßwasser. Die dritte Generation der kohlenstoffarmen hybriden Meerwasserentsalzungstechnologie sorgt für einen geringeren Energieverbrauch, eine höhere Systemzuverlässigkeit und eine anpassungsfähige Wasserqualität. Insbesondere hat das Unternehmen das weltweit größte Heißwasser-Flashing mit Multi-Effekt-Destillation (F-MED) Projekt, das Zhejiang Petrochemical Project, und das größte Projekt zur thermischen Folienkopplung, das Yulong Petrochemical Project, durchgeführt, die beide reibungslos funktionieren.

Mit seinem herausragenden Auftritt auf der Messe hat Shanghai Electric seine Vorreiterrolle im Energiebereich bekräftigt. Auch in Zukunft wird das Unternehmen seine Forschungs- und Innovationsarbeit fortsetzen, zur globalen nachhaltigen Entwicklung beitragen und eine grünere, effizientere und nachhaltigere Energiezukunft mitgestalten.

Für weitere Informationen über Electric Wind Power und Shanghai Electric besuchen Sie bitte https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2391843/2024_04_16_________WFES.mp4

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric.jpg