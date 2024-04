Shanghai Electric illumine le Sommet mondial de l'énergie du futur 2024 à Abou Dabi avec ses solutions zéro carbone

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Power Generation Group (« Shanghai Electric » ou « la Société »), une filiale clé de Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) spécialisée dans la fabrication d'équipements de production d'énergie, l'ingénierie et les services de centrales électriques, a récemment présenté ses équipements et solutions énergétiques domestiques de pointe lors du Sommet mondial de l'énergie du futur 2024 (le « Sommet ») qui s'est tenu du 16 au 18 avril à Abou Dabi, renforçant ainsi son engagement de longue date en faveur d'un développement vert et durable sur le thème E-Enlightenment for a Zero-Carbon Future (E-Éclairer l'avenir pour un avenir sans carbone). Plus qu'un simple slogan, les trois E que sont l'Énergie, l'Écologie et l'Exploration se combinent pour former une base solide qui permet à la Société de progresser vers un avenir sans carbone.

Shanghai Electric s'engage à fournir des solutions holistiques d'énergie propre, intégrant diverses sources d'énergie pour améliorer l'allocation et maximiser l'efficacité énergétique. Ces solutions constituent des piliers essentiels pour le développement urbain et le progrès industriel. Les approches innovantes de la Société ont été reconnues au niveau mondial, comme en témoignent des projets tels que la production d'énergie solaire thermique photovoltaïque à Dubaï, une série d'initiatives de production d'énergie photovoltaïque au Royaume-Uni et des projets de centrales électriques à turbine à gaz en Serbie. Ces réalisations soulignent l'innovation technologique continue de Shanghai Electric dans le domaine de l'énergie et mettent en évidence l'immense potentiel de l'énergie verte.

Solutions d'énergie solaire

S'appuyant sur de nombreuses années de réserves techniques et d'expérience dans le domaine des nouvelles énergies, Shanghai Electric est en mesure de fournir des services complets dans la chaîne de l'industrie solaire, depuis le développement de projets jusqu'à l'exploitation et la maintenance, en passant par la fourniture d'équipements, l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC). À l'heure actuelle, plus de 70 projets de production d'énergie solaire ont été mis en œuvre avec succès aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, au Japon, au Vietnam et en Australie, avec une capacité installée cumulée de plus de 5 000 mégawatts. Les principales innovations comprennent :

La série Creator de modules HJT de Shanghai Electric Hency Solar Technology Co., Ltd. (« Hency Solar »), une société mondiale de technologie solaire qui s'engage à fournir des produits solaires efficaces et propres et des solutions de système photovoltaïque complètes, présente un facteur de bifacialité très élevé pouvant atteindre 90 %, un faible coefficient de température et des caractéristiques anti-PID. Pour répondre aux différents besoins des clients, Hency Solar propose également des modules TOPCON et PERC en option. Ses modules ont été largement utilisés dans différents contextes, tels que les centrales électriques au sol, les toits résidentiels et les toits industriels et commerciaux, en raison de leur puissance élevée, de leur haut rendement et de leur grande fiabilité.

»), une société mondiale de technologie solaire qui s'engage à fournir des produits solaires efficaces et propres et des solutions de système photovoltaïque complètes, présente un facteur de bifacialité très élevé pouvant atteindre 90 %, un faible coefficient de température et des caractéristiques anti-PID. Pour répondre aux différents besoins des clients, propose également des modules TOPCON et PERC en option. Ses modules ont été largement utilisés dans différents contextes, tels que les centrales électriques au sol, les toits résidentiels et les toits industriels et commerciaux, en raison de leur puissance élevée, de leur haut rendement et de leur grande fiabilité. Pionnière dans la recherche d'une solution globale aux problèmes inhérents au « caractère aléatoire, à l'intermittence et à la volatilité » dans les nouvelles applications énergétiques, la société a introduit une solution systématique pour les systèmes PV&ES&SC. Ce système garantit une production d'énergie photovoltaïque stable et contrôlable grâce à un algorithme de suivi intelligent, tout en assurant l'absorption de la puissance active et le soutien de la puissance réactive grâce à un stockage hybride et à des déphaseurs.

Le robot de nettoyage des modules photovoltaïques de Shanghai Electric présente les avantages d'une alimentation et d'un stockage autonomes, d'une sécurité élevée et d'une grande capacité de batterie. Il a été utilisé dans de nombreux projets à travers le monde, fonctionne de manière stable et peut augmenter efficacement l'efficacité de la production d'énergie des centrales photovoltaïques d'environ 5 à 30 %.

Solutions de stockage d'énergie multiples

Shanghai Electric déploie activement des solutions de stockage d'énergie diversifiées dans les domaines du stockage d'énergie à air comprimé, du stockage d'énergie par volant d'inertie, du stockage d'énergie par batterie au lithium, du stockage d'énergie par flux liquide et du stockage thermique par sels fondus, entre autres. La série de produits d'alimentation de secours, de stockage d'énergie domestique, industrielle et commerciale exposée au Sommet, qui a déjà attiré l'attention de nombreux clients internationaux, comprend :

Un produit d'alimentation de secours pour station de base 5G, qui adopte une conception hautement modulaire 3U , permettant d'obtenir la même alimentation en énergie dans un format plus petit, réduisant ainsi l'espace nécessaire dans les salles d'ordinateurs.

, permettant d'obtenir la même alimentation en énergie dans un format plus petit, réduisant ainsi l'espace nécessaire dans les salles d'ordinateurs. Les produits de stockage d'énergie domestique utilisent des batteries lithium-fer-phosphate à haute sécurité et à longue durée de vie avec des niveaux de stockage d'énergie et intègrent des dispositifs de sécurité antidéflagrants, des dispositifs de refroidissement et d'extinction d'incendie, ainsi que des systèmes de gestion de la batterie (BMS) pour soutenir la gestion de l'énergie restante avec des fonctions complètes de protection et de surveillance en temps réel.

et intègrent des dispositifs de sécurité antidéflagrants, des dispositifs de refroidissement et d'extinction d'incendie, ainsi que des systèmes de gestion de la batterie (BMS) pour soutenir la gestion de l'énergie restante avec des fonctions complètes de protection et de surveillance en temps réel. Les produits de la série de stockage d'énergie industrielle et commerciale Smart-One de Shanghai Electric sont des produits très sûrs, fiables et standardisés développés par la Société pour des scénarios d'application industrielle et commerciale. Ils peuvent s'adapter de manière flexible à divers scénarios industriels et commerciaux et peuvent réaliser le décalage des heures de pointe et des heures creuses, l'échelonnement de la consommation d'énergie en période de pointe et la réduction de la tension sur le réseau électrique.

Solutions de dessalement de l'eau de mer

Shanghai Electric propose deux technologies de pointe pour le dessalement de l'eau de mer, la méthode thermique et la méthode membranaire, offrant ainsi des solutions complètes. Avec près de 20 projets achevés, elle produit plus de 800 000 tonnes d'eau douce par jour et sa troisième génération de technologie hybride de dessalement de l'eau de mer à faible émission de carbone permet de réduire la consommation d'énergie, d'améliorer la fiabilité du système et d'adapter la qualité de l'eau. La Société a notamment réalisé le plus grand projet mondial de détente d'eau chaude avec distillation à effets multiples (F-MED), le projet pétrochimique de Zhejiang, et le plus grand projet de couplage de films thermiques, le projet pétrochimique de Yulong, tous deux fonctionnant sans problème.

En se distinguant lors de l'exposition, Shanghai Electric a réaffirmé sa position de leader dans le domaine de l'énergie. À l'avenir, la Société continuera d'explorer et d'innover, de contribuer au développement durable mondial et de créer conjointement un avenir énergétique plus vert, plus efficace et plus durable.

