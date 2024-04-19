Решения Shanghai Electric на Всемирном саммите по энергетике будущего 2024 в Абу-Даби

- Shanghai Electric на Всемирном саммите по энергетике будущего 2024 в Абу-Даби представлены решения с нулевыми выбросами углерода

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 19 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Недавно Shanghai Electric Power Generation Group («Shanghai Electric» или «Компания»), ключевая дочерняя компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE: 601727), специализирующаяся на производстве энергетического оборудования, проектировании и обслуживании электростанций, продемонстрировала свое передовое энергетическое оборудование и решения для бытовых потребителей на Всемирном саммите по энергетике будущего 2024 («Саммит»), состоявшемся 16-18 апреля в Абу-Даби, подтвердив свою давнюю приверженность экологически чистому, устойчивому развитию представлением темы Просвещение в области «E» для будущего с нулевыми выбросами углерода. Это не просто лозунг, три «E», символизирующие энергетику (Energy), экологию (Ecology) и исследования (Exploration), объединяются в одно целое, чтобы стать надежной основой, которая позволит Компании двигаться к будущему с нулевым уровнем выбросов углерода.

Shanghai Electric Lights Up 2024 World Future Energy Summit in Abu Dhabi with Its Zero-Carbon Solutions Shanghai_Electric

Shanghai Electric стремится поставлять комплексные решения в области чистой энергии, интегрируя различные источники энергии для улучшения распределения и максимизации энергоэффективности. Эти решения служат важнейшими основами городского и промышленного развития. Инновационные подходы компании признаются во всем мире, о чем свидетельствуют такие проекты, как электрогенерация с использованием тепловой солнечной энергии и фотоэлектрических панелей в Дубае, ряд инициатив по фотоэлектрической генерации в Великобритании и проекты газотурбинных электростанций в Сербии. Эти достижения подчеркивают постоянные технологические инновации Shanghai Electric в области энергетики и огромный потенциал экологичной энергетики.

Решения в области солнечной энергетики

Опираясь на многолетние технические разработки и опыт поставок в сфере новой энергетики, Shanghai Electric способна предоставлять полный спектр услуг в области солнечной энергетики, от разработки проекта, поставки оборудования, проектирования, материально-технического обеспечения и строительства (EPC) до эксплуатации и технического обслуживания. В настоящее время в Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Японии, Вьетнаме и Австралии успешно реализовано более 70 проектов солнечной генерации с совокупной мощностью смонтированного оборудования свыше 5000 МВт. К ключевым нововведениям относятся:

Серия HJT-модулей Creator от Shanghai Electric Hency Solar Technology Co., Ltd. («Hency Solar»), глобальной компании, специализирующейся на технологиях солнечной энергетики и осуществляющей поставки эффективной и экологичной продукции для солнечной энергетики и комплексных решений фотоэлектрических систем, имеет сверхвысокий коэффициент двусторонности до 90 %, низкий температурный коэффициент и защиту от снижения мощности, связанного с потенциалом (PID). Для удовлетворения различных потребностей клиентов Hency Solar также предлагает модули TOPCON и PERC. Модули компании широко используются в различных условиях, например в наземных электростанциях, на крышах жилых домов, а также промышленных и коммерческих зданий, благодаря их высокой мощности, эффективности и надежности.

также предлагает модули TOPCON и PERC. Модули компании широко используются в различных условиях, например в наземных электростанциях, на крышах жилых домов, а также промышленных и коммерческих зданий, благодаря их высокой мощности, эффективности и надежности. В качестве новаторского комплексного решения неизбежных проблем «случайности, прерывистости и волатильности» решений с использованием новых источников энергии компания представила систематическое решение для фотоэлектрической генерации, накопления энергии и собственного потребления (PV&ES&SC). Эта система обеспечивает стабильную и контролируемую выработку фотоэлектрической энергии благодаря интеллектуальному алгоритму отслеживания, одновременно решая проблемы поглощения активной мощности и поддержки реактивной мощности с помощью гибридных накопителей и фазовращателей.

Робот для чистки фотоэлектрических модулей компании Shanghai Electric обладает преимуществами автономного питания, автономного хранения, высокой безопасности и большой емкости аккумулятора. Он применяется во многих проектах по всему миру, работает стабильно и может фактически повысить эффективность производства электроэнергии фотоэлектрических электростанций примерно на 5-30 %.

Несколько решений для хранения энергии

Shanghai Electric активно внедряет диверсифицированные решения для хранения энергии на основе сжатого воздуха, маховиковых систем, литиевых батарей, потока жидкости, расплавленной соли и т. д. На Саммите был представлен ряд систем резервного питания, бытовых, промышленных и коммерческих накопителей энергии, которые уже привлекли внимание многих международных клиентов, в том числе:

резервный источник питания базовой станции 5G, отличающийся модульной конструкцией высотой 3U, обеспечивает такое же электропитание при меньших размерах, занимая меньше пространства в компьютерных залах;

обеспечивает такое же электропитание при меньших размерах, занимая меньше пространства в компьютерных залах; бытовые устройства накопления энергии с высокобезопасными литий-железо-фосфатными батареями с длительным сроком службы, уровнями накопления энергии и встроенными взрывобезопасными устройствами защиты, устройствами охлаждения и пожаротушения, а также системами управления батареями (BMS) для поддержки управления остатками энергии, отличающиеся комплексной защитой и функциями мониторинга в режиме реального времени;

и встроенными взрывобезопасными устройствами защиты, устройствами охлаждения и пожаротушения, а также системами управления батареями (BMS) для поддержки управления остатками энергии, отличающиеся комплексной защитой и функциями мониторинга в режиме реального времени; промышленные и коммерческие накопители энергии серии Smart-One компании Shanghai Electric. Это высокобезопасные, надежные и стандартизированные продукты, разработанные компанией для промышленного и коммерческого применения, которые могут гибко применяться в различных промышленных и коммерческих сценариях и позволяют реализовать смещение периодов пикового и сниженного потребления, разнесение периодов пикового потребления энергии и снижения нагрузки на электрическую сеть.

Решения для опреснения морской воды

Shanghai Electric предлагает две ведущие технологии опреснения морской воды — термический и мембранный методы — что позволяет создавать комплексные решения. Результатом реализации почти 20 проектов является суточное производство более 800 000 тонн пресной воды, а третье поколение гибридной технологии опреснения морской воды с низкими выбросами углерода отличается более низким энергопотреблением, повышенной надежностью системы и адаптируемым качеством воды. Примечательно, что компания выполнила крупнейший в мире проект многостадийной флеш-дистилляции подогретой воды (F-MED) для компании Zhejiang Petrochemical и проект теплового взаимодействия с использованием пленки для компании Yulong Petrochemical. Оба проекта стабильно работают.

Своей выдающейся демонстрацией достижений на выставке Shanghai Electric подтвердила лидирующее положение в области энергетики. В будущем компания продолжит исследовать и внедрять инновации, вносить свой вклад в глобальное устойчивое развитие и участвовать в создании будущего с более экологичной, эффективной и устойчивой энергетикой.

Дополнительные сведения о ветроэнергетике и Shanghai Electric см. по адресу https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2391843/2024_04_16_________WFES.mp4

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