SI Group、包括的な資本再編の完了を発表、加速的な成長に向けた体制を構築

約17億ドルの総負債削減を実現する大幅なデレバレッジ取引を実施

ザ・ウッドランズ（テキサス州）, 2025年12月25日 /PRNewswire/ -- 高性能添加剤、プロセスソリューション、および化学中間体の開発・製造における世界的なリーダーであるSI Groupは本日、融資機関およびエクイティパートナーの支援を受け、包括的な資本再編取引を完了したことを発表しました。この取引を通じて、SI Groupは未償還の純有利子負債を約17億ドル（80%以上の削減）圧縮するとともに、リボルビング・クレジット・ファシリティの条件変更を実施しており、これらはいずれも、今後に向けてSI Groupの財務および事業運営の柔軟性を大幅に高めるものです。さらに、新たな機関投資家オーナーグループが1億5,000万ドルの劣後資本を投入しており、これは同社の長期的な見通しに対する強い信頼を示すものです。同投資により、SI Groupは運転資金需要の充当、主要なオペレーション施策への投資を行うとともに、顧客およびビジネスパートナーのニーズに応えるための成長を加速させることが可能になります。

「今回の資本再編は、SI Groupにとって重要な一歩です」と、SI Groupの社長兼CEOであるDavid Bradley氏は述べています。「負債の削減と新たな投資の確保により、当社の財務基盤は一段と強化され、成長への投資、オペレーション能力の向上、そして世界中のお客様への支援を継続できる体制が整いました。当社の戦略に対する信頼を示し、長期的な成功に向けた確かな基盤を築くことにつながった、新たな機関投資家の皆様とのパートナーシップに深く感謝しています。」

アドバイザー

Latham & Watkins LLPが法務アドバイザーを務め、PJT Partnersが投資銀行として助言を行い、AlixPartners LLPがSI Groupの財務アドバイザーを務めました。

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLPが法務アドバイザーを務め、Lazardが同社の第2順位タームローンの貸し手による特別グループの投資銀行業務を担当しました。

Baker Botts L.L.P.が、取引前における同社の株主の法務アドバイザーを務めました。

SI Groupについて

SI Groupは、機能性添加剤、加工ソリューション、医薬品有効成分、化学中間体などの革新的な技術で世界のリーダー的存在です。SI Groupのソリューションは、プラスチック、ゴム・接着剤、燃料・潤滑油、油田、医薬品産業における数多くの産業製品および消費財の品質と性能を向上させる上で不可欠な存在となっています。SI Groupのグローバルな製造拠点は、3大陸にまたがる18の施設で構成されており、世界約1,600人の従業員を擁し、80か国の顧客にサービスを提供しています。2025年、SI GroupはEcoVadisより企業の社会的責任に関するブロンズ評価を受け、世界15万社以上の中で上位35%にランクインしました。SI Groupは、安全、化学、持続可能性、そして卓越した成果への情熱を持ち、価値を創造するために革新と変革を推進します。詳細については、www.siigroup.comを参照してください。

メディア関連問い合わせ先：

Joseph Grande

電話： + 1.413.684.2463

[email protected]

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

SOURCE SI Group, Inc.