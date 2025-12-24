Une importante opération de désendettement qui se traduit par une réduction globale de la dette d'environ 1,7 milliard de dollars

THE WOODLANDS, Texas, 24 décembre 2025 /PRNewswire/ -- SI Group, l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs de performance, de solutions de traitement et d'intermédiaires chimiques, a annoncé aujourd'hui l'achèvement réussi d'une opération de recapitalisation complète soutenue par ses prêteurs et ses partenaires en capital. Grâce à cette transaction, SI Group a réduit son endettement net d'environ 1,7 milliard de dollars (soit une réduction de plus de 80 %) et a modifié sa facilité de crédit renouvelable, ce qui améliore sensiblement sa flexibilité financière et opérationnelle à l'avenir. En outre, un nouveau groupe d'actionnaires institutionnels a injecté 150 millions de dollars de capital de départ, démontrant ainsi sa confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise. Cet investissement permettra à SI Group de financer les besoins en fonds de roulement de la société, d'investir dans des initiatives opérationnelles clés et d'accélérer la croissance pour répondre aux besoins de ses clients et de ses partenaires commerciaux.

« Cette recapitalisation représente une étape importante pour SI Group », a déclaré David Bradley, président et directeur général de SI Group. « En réduisant notre dette et en obtenant de nouveaux investissements, nous avons renforcé notre assise financière, ce qui nous permet de continuer à investir dans la croissance, à améliorer nos capacités opérationnelles et à soutenir nos clients dans le monde entier. Nous apprécions le partenariat de nos nouveaux investisseurs institutionnels, dont l'engagement reflète la confiance dans notre stratégie et nous positionne pour un succès à long terme. »

Conseillers

Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique, PJT Partners a agi en tant que banquier d'affaires, AlixPartners LLP a agi en tant que conseiller financier de SI Group.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP a agi en tant que conseiller juridique et Lazard en tant que banquier d'affaires auprès d'un groupe ad hoc de prêteurs du second prêt à terme de la société.

Baker Botts L.L.P. a été le conseiller juridique des actionnaires de la société avant la transaction.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de traitement et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et les performances d'innombrables produits industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, des champs pétrolifères et des produits pharmaceutiques. L'empreinte manufacturière mondiale de SI Group comprend 18 sites sur trois continents, desservant des clients dans 80 pays et employant environ 1 600 personnes dans le monde. En 2025, SI Group a reçu le prix de bronze pour la responsabilité sociale des entreprises décerné par EcoVadis et est classé parmi les 35 % les plus performantes des 150 000 entreprises du monde entier. SI Group innove et stimule le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie, la durabilité et des résultats exceptionnels. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

Relations avec les médias :

Joseph Grande

tél. : + 1.413.684.2463

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg