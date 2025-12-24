SI Group 宣佈完成全面資本重組，為加速業務增長奠定基礎

重大去槓桿化交易致使整體債務削減約 17 億美元

德克薩斯州伍德蘭2025年12月24日 /美通社/ -- 全球領先的高性能添加劑、工藝解決方案及化學中間體研發及製造商 SI Group 今天宣佈，在貸款方及股權合作夥伴的支持下，已成功完成全面的資本重組交易。透過是次交易，SI Group 已削減約 17 億美元的未償還淨債務（減幅逾 80%），並修訂了其循環信貸融資安排。此兩項舉措均顯著增強了 SI Group 未來的財務及營運靈活性。此外，一個新的機構投資者財團已注資 1.5 億美元的次級資本，展示了他們對公司長遠前景的信心。這筆投資將使 SI Group 能夠滿足公司的營運資金需求，投資於關鍵營運項目，並加速業務增長，以滿足客戶及業務合作夥伴的需求。

「此次資本重組標誌著 SI Group 邁出了重要一步。」SI Group 總裁兼行政總裁 David Bradley 表示，「透過削減債務及獲得新投資，我們鞏固了財務基礎，這讓我們能繼續投資於業務增長、提升營運能力，並支援全球客戶。我們感謝新機構投資者的合作，他們的承諾反映了對我們策略的信心，並為我們的長遠成功奠定優勢。」

顧問團隊
Latham & Watkins LLP 擔任 SI Group 的法律顧問，PJT Partners 擔任投資銀行顧問，AlixPartners LLP 擔任財務顧問。 

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 及 Lazard 分別擔任公司第二順位定期貸款方特設小組的法律顧問及投資銀行顧問。

Baker Botts L.L.P. 則擔任公司交易前股權持有人的法律顧問。

SI Group簡介
SI Group是高性能添加劑、工藝解決方案和化學中間體創新技術的全球領導者。在塑膠、橡膠及黏合劑、燃料及潤滑劑、油田和製藥行業中，SI Group 解決方案對於提升無數工業和消費品的質素和性能至關重要。SI Group 的全球製造據點包括三大洲共 18 座生產設施，服務客戶遍及 80 個國家/地區，全球聘任約 1,600 名員工。2025 年，SI Group 榮獲 EcoVadis 企業社會責任銅獎，並於全球超過 150,000 間企業中，名列前 35%。SI Group 熱衷於安全、化學、可持續發展和非凡成果，而創新和推動改變來創造價值。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.siigroup.com

傳媒聯絡：
Joseph Grande
電話：+1.413.684.2463
[email protected]

SOURCE SI Group, Inc.

