SI Group anuncia el cierre de la recapitalización integral, posicionando a la empresa para un crecimiento acelerado

Transacción significativa de desapalancamiento que resulta en una reducción general de la deuda de aproximadamente $ 1.700 millones

THE WOODLANDS, Texas, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- SI Group, un desarrollador y fabricante líder mundial de aditivos de rendimiento, soluciones de procesos e intermedios químicos, anunció hoy la finalización exitosa de una transacción de recapitalización integral respaldada por sus prestamistas y socios de capital. A través de esta transacción, SI Group ha reducido su endeudamiento neto pendiente en aproximadamente $ 1.700 millones (más del 80 % de reducción) y ha realizado modificaciones en su línea de crédito renovable, lo que mejora sustancialmente la flexibilidad financiera y operativa de SI Group en el futuro. Además, un nuevo grupo de propiedad institucional ha inyectado $ 150 millones de capital junior, lo que demuestra su confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía. Esta inversión permitirá a SI Group financiar las necesidades de capital de trabajo de la empresa, invertir en iniciativas operativas clave y acelerar el crecimiento para satisfacer las necesidades de sus clientes y socios comerciales.

"Esta recapitalización representa un paso importante para SI Group", mencionó David Bradley, presidente y CEO de SI Group. "Al reducir nuestra deuda y asegurar nuevas inversiones, hemos fortalecido nuestra base financiera, lo que nos permite seguir invirtiendo en crecimiento, mejorando las capacidades operativas y apoyando a nuestros clientes en todo el mundo. Apreciamos la asociación de nuestros nuevos inversores institucionales, cuyo compromiso refleja la confianza en nuestra estrategia y nos posiciona para el éxito a largo plazo".

Asesores

Latham & Watkins LLP se desempeñó como asesor legal, PJT Partners se desempeñó como banquero de inversiones, AlixPartners LLP se desempeñó como asesor financiero de SI Group.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP se desempeñó como asesor legal y Lazard se desempeñó como banquero de inversiones para un grupo ad hoc de los segundos prestamistas para préstamos a plazo de la compañía.

Baker Botts L.L.P. se desempeñó como asesor legal de los accionistas de la compañía anteriores a la transacción.

Acerca de SI Group

SI Group es líder mundial en tecnología innovadora de aditivos de rendimiento, soluciones de procesos y productos químicos intermedios. Las soluciones de SI Group son esenciales para mejorar la calidad y el rendimiento de innumerables bienes industriales y de consumo dentro de los sectores del plásticos, caucho y adhesivos, combustibles y lubricantes, yacimientos petrolíferos y farmacéutica. La huella de fabricación global de SI Group incluye 18 instalaciones en tres continentes, que atienden a clientes en 80 países con aproximadamente 1.600 empleados en todo el mundo. En 2025, SI Group recibió un premio de bronce a la responsabilidad social corporativa por parte de EcoVadis y se encuentra entre el 35 % de las más de 150.000 empresas en todo el mundo. SI Group innova e impulsa el cambio para crear valor con pasión por la seguridad, la química, la sostenibilidad y los resultados extraordinarios. Obtenga más información en www.siigroup.com.

