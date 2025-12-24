- SI Group anuncia el cierre de una recapitalización integral, lo que posiciona a la empresa para un crecimiento acelerado

Transacción de desapalancamiento significativa que resulta en una reducción general de la deuda de aproximadamente 1.700 millones de dólares

THE WOODLANDS, Texas, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- SI Group, empresa líder mundial en el desarrollo y fabricación de aditivos de alto rendimiento, soluciones de proceso e intermedios químicos, anunció hoy la exitosa finalización de una operación integral de recapitalización, respaldada por sus prestamistas y socios de capital. Gracias a esta operación, SI Group ha reducido su deuda neta pendiente en aproximadamente 1.700 millones de dólares (más del 80%) y ha modificado su línea de crédito revolvente. Ambas medidas mejoran significativamente la flexibilidad financiera y operativa de SI Group de cara al futuro. Además, un nuevo grupo de propietarios institucionales ha inyectado 150 millones de dólares de capital junior, lo que demuestra su confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía. Esta inversión permitirá a SI Group financiar las necesidades de capital circulante de la compañía, invertir en iniciativas operativas clave y acelerar el crecimiento para satisfacer las necesidades de sus clientes y socios comerciales.

"Esta recapitalización representa un paso importante para SI Group", afirmó David Bradley, presidente y consejero delegado de SI Group. "Al reducir nuestra deuda y conseguir nuevas inversiones, hemos fortalecido nuestra base financiera, lo que nos permite seguir invirtiendo en crecimiento, mejorando nuestras capacidades operativas y apoyando a nuestros clientes en todo el mundo. Agradecemos la colaboración de nuestros nuevos inversores institucionales, cuyo compromiso refleja la confianza en nuestra estrategia y nos posiciona para el éxito a largo plazo".

Asesores

Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal, PJT Partners actuó como banquero de inversiones y AlixPartners LLP actuó como asesor financiero de SI Group.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP actuó como asesor legal y Lazard actuó como banquero de inversiones para un grupo ad hoc de prestamistas de préstamos de segundo plazo de la compañía.

Baker Botts L.L.P. actuó como asesor legal de los accionistas de la empresa antes de la transacción.

Acerca de SI Group

SI Group es líder mundial en la tecnología innovadora de aditivos de alto rendimiento, soluciones de proceso e intermedios químicos. Las soluciones de SI Group son esenciales para mejorar la calidad y el rendimiento de innumerables bienes industriales y de consumo en las industrias del plástico, el caucho y los adhesivos, los combustibles y los lubricantes, los yacimientos petrolíferos y la farmacéutica. La presencia global de SI Group incluye 18 plantas en tres continentes, que atienden a clientes en 80 países y cuentan con aproximadamente 1.600 empleados en todo el mundo. En 2025, SI Group recibió un premio de bronce por responsabilidad social corporativa otorgado por EcoVadis y se encuentra entre el 35% superior de más de 150.000 empresas a nivel mundial. SI Group innova e impulsa el cambio para crear valor con pasión por la seguridad, la química, la sostenibilidad y la obtención de resultados extraordinarios. Más información en www.siigroup.com.

