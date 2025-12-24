SI Group gibt den Abschluss einer umfassenden Rekapitalisierung bekannt und positioniert das Unternehmen für ein beschleunigtes Wachstum

Bedeutende De-Leveraging-Transaktion, die zu einem Schuldenabbau von insgesamt rund 1,7 Milliarden Dollar führt

THE WOODLANDS, Texas, 24. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- SI Group, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Hochleistungsadditiven, Prozesslösungen und chemischen Zwischenprodukten, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer umfassenden Rekapitalisierungstransaktion bekannt, die von seinen Kreditgebern und Eigenkapitalpartnern unterstützt wurde. Durch diese Transaktion hat SI Group ihre ausstehende Nettoverschuldung um ca. 1,7 Mrd. USD (über 80 %) reduziert und Änderungen an ihrer revolvierenden Kreditfazilität vorgenommen, die beide die finanzielle und operative Flexibilität von SI Group in der Zukunft wesentlich verbessern. Darüber hinaus hat eine neue institutionelle Eigentümergruppe 150 Millionen Dollar an nachrangigem Kapital zugeführt und damit ihr Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens bewiesen. Diese Investition wird SI Group in die Lage versetzen, den Betriebskapitalbedarf des Unternehmens zu finanzieren, in wichtige betriebliche Initiativen zu investieren und das Wachstum zu beschleunigen, um die Bedürfnisse seiner Kunden und Geschäftspartner zu erfüllen.

"Diese Rekapitalisierung ist ein wichtiger Schritt für SI Group", sagte David Bradley, Präsident und CEO von SI Group. "Durch den Abbau unserer Verschuldung und die Sicherung neuer Investitionen haben wir unser finanzielles Fundament gestärkt, das es uns ermöglicht, weiterhin in Wachstum zu investieren, unsere operativen Fähigkeiten zu verbessern und unsere Kunden weltweit zu unterstützen. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit unseren neuen institutionellen Anlegern, deren Engagement das Vertrauen in unsere Strategie widerspiegelt und uns für einen langfristigen Erfolg positioniert."

Berater

Latham & Watkins LLP diente als Rechtsberater, PJT Partners diente als Investmentbanker, AlixPartners LLP diente als Finanzberater der SI Group.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP fungierte als Rechtsberater und Lazard als Investmentbanker für eine Ad-hoc-Gruppe von Darlehensgebern, die das zweite Darlehen des Unternehmens gewährten.

Baker Botts L.L.P. fungierte als Rechtsberater für die Anteilseigner des Unternehmens vor der Transaktion.

Informationen zur SI Group

Die SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien für Leistungsadditive, Prozesslösungen und chemische Zwischenprodukte. Die Lösungen der SI Group sind unverzichtbar für die Verbesserung der Qualität sowie der Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in den Bereichen Kunststoffe, Gummi und Klebstoffe, Kraftstoffe und Schmierstoffe, Ölfelder und Pharmazeutika. Die SI Group verfügt über 18 Produktionsstätten auf drei Kontinenten, die mit ca. 1.600 Mitarbeitern Kunden in 80 Ländern bedienen. 2025 erhielt die SI Group von EcoVadis eine Bronzemedaille für soziale Unternehmensverantwortung und zählt zu den besten 35 Prozent von mehr als 150 000 Unternehmen weltweit. Die SI Group treibt mit Leidenschaft für Sicherheit, Chemie, Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Ergebnisse Innovationen sowie Veränderungen voran, um einen Mehrwert zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.siigroup.com.

Medienkontakt:

Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

