Siemens presenta tecnología industrial para la era de la IA en su discurso inaugural en CES 2026

El presidente y consejero delegado, Roland Busch, presentará una pila de tecnología industrial impulsada por IA y aplicaciones que transformarán la fabricación, la infraestructura y el transporte.

ARLINGTON, Va., 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® y Siemens anuncian que Roland Busch, presidente y consejero delegado de Siemens AG, ofrecerá una conferencia magistral en CES® 2026, el evento tecnológico más importante del mundo. Roland Busch mostrará cómo Siemens está desarrollando IA, gemelo digital y tecnología de automatización para impulsar un impacto real y marcar el comienzo de una nueva era de fabricación, infraestructura y transporte preparados para la IA, donde el mundo real y el digital se combinan para transformar la vida cotidiana.

"La IA y los gemelos digitales revolucionarán los entornos industriales, optimizando el diseño, la planificación, la ingeniería, las operaciones y el mantenimiento", afirmó Gary Shapiro, consejero delegado y vicepresidente de CTA. "Roland Busch y Siemens demuestran cómo la IA, combinada con datos y un profundo conocimiento del sector, puede reinventar industrias enteras. Nos complace dar la bienvenida de nuevo a Roland al escenario principal de CES para explorar cómo la IA está transformando la forma en que el mundo diseña, construye y conecta".

Siemens también mostrará cómo sus tecnologías basadas en IA, su experiencia en el sector y su ecosistema complementario de socios permiten que la IA se escale en el mundo real. Junto con clientes y socios, Siemens presentará tecnologías de vanguardia que están transformando la fabricación, la infraestructura y el transporte.

"Siempre es un momento decisivo cuando una nueva tecnología de uso general está disponible: existía un mundo antes de la electricidad; hoy la electricidad es omnipresente. Había un mundo antes de la IA; ahora estamos en transición hacia un mundo que la aprovecha al máximo, incluso en fábricas, edificios, redes eléctricas y transporte", afirmó Busch. "Siemens es líder mundial en IA industrial (IA para el mundo real), dotando de inteligencia a cada máquina, dispositivo e infraestructura. Contamos con los datos, el conocimiento del sector y la confianza de nuestros clientes y socios, con quienes estamos escalando la IA industrial. En CES, mostraremos cómo estamos convirtiendo esta oportunidad única en un siglo en beneficios tangibles para las industrias y la sociedad".

Con un doctorado en física y más de 30 años de experiencia en Siemens, Roland Busch ha demostrado ser un defensor de la digitalización y la infraestructura inteligente a nivel mundial. Bajo su liderazgo, Siemens fue nombrada una de las Mejores Empresas del Mundo de 2025 por TIME. Desde la automatización industrial y los sistemas energéticos con visión de futuro hasta la infraestructura adaptativa, Siemens está trazando una trayectoria de IA industrial que permite a las industrias ser más competitivas, resilientes y sostenibles.

"Siemens encarna el espíritu del CES, donde la creatividad humana se une a la transformación tecnológica", afirmó Kinsey Fabrizio, presidente de CTA. "A medida que exploramos cómo la IA está redefiniendo las relaciones entre humanos, máquinas e ideas, el liderazgo de Siemens ayudará a marcar la pauta para el futuro".

Roland Busch hablará tras el discurso sobre el Estado de la Industria de CTA a las 8:30 a.m. PST del martes 6 de enero de 2026 en el Palazzo Ballroom del Venetian. La doctora Lisa Su de AMD, Joe Creed de Caterpillar, Yannick Bolloré de Havas y Vivendi, y Yuanqing Yang de Lenovo también serán ponentes en CES 2026. El escenario principal también contará con una entrevista All-In con McKinsey y General Catalyst.

Visite el stand 8725 de Siemens en el Pabellón Norte del Centro de Convenciones de Las Vegas. Los visitantes de CES podrán experimentar de primera mano algunas de las tecnologías y casos de uso de clientes que definen la próxima ola de innovación en el centro de experiencia móvil de Siemens. Siemens también transmitirá en directo una serie de entrevistas desde una cabina de transmisión, con Roland Busch, Peter Koerte, miembro de la Junta Directiva, director de Tecnología y director de Estrategia de Siemens, expertos del sector y clientes que compartirán sus perspectivas claras y con visión de futuro. Ambas experiencias adicionales se realizarán en el Pabellón Norte del LVCC expositor 8011. Regístrese para CES 2026 para experimentar el futuro de la IA, la industria y la innovación.

Acerca de CES®:

CES es el evento tecnológico más importante del mundo: el escaparate de las tecnologías revolucionarias y los innovadores globales. Aquí es donde las marcas más grandes del mundo hacen negocios y encuentran nuevos socios, y donde los innovadores más brillantes suben al escenario. Organizado por la Consumer Technology Association (CTA)®, CES abarca todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2026 se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Para más información, visite CES.tech y siga a CES en redes sociales.

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica líder centrada en la industria, la infraestructura, la movilidad y la salud. Su propósito es crear tecnología para transformar la vida cotidiana, para todos. Al combinar el mundo real y el digital, Siemens permite a sus clientes acelerar sus transformaciones digitales y de sostenibilidad, haciendo que las fábricas sean más eficientes, las ciudades más habitables y el transporte más sostenible. Líder en IA industrial, Siemens aprovecha su profundo conocimiento del sector para aplicar la IA, incluida la generativa, a aplicaciones del mundo real, haciendo que la IA sea accesible y tenga un impacto positivo para clientes de diversos sectores. Siemens también posee una participación mayoritaria en Siemens Healthineers, empresa cotizada en bolsa, proveedor líder mundial de tecnología médica, pionero en avances en el ámbito de la salud. Para todos. En todas partes. De forma sostenible.

En el ejercicio fiscal 2025, que finalizó el 30 de septiembre de 2025, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 78.900 millones de euros y un beneficio neto de 10.400 millones de euros. A 30 de septiembre de 2025, la empresa contaba con una plantilla de aproximadamente 318.000 personas en todo el mundo en operaciones continuas. Puede encontrar más información en internet en https://www.siemens.com/.

Acerca de Consumer Technology Association (CTA)®:

Como la mayor asociación comercial de tecnología de Norteamérica, CTA es el sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde empresas emergentes hasta marcas globales, y contribuyen a generar más de 18 millones de empleos en Estados Unidos. CTA es propietaria y productora de CES®, el evento tecnológico más importante del mundo. Visítenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830550/Roland_Busch_President_and_CEO_of_Siemens_AG.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830551/Siemens.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg