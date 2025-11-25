Siemens presenta tecnología industrial para la era de la IA en la conferencia inaugural de CES 2026

El presidente y director general Roland Busch revelará la tecnología industrial impulsada por IA y las aplicaciones que transformarán la fabricación, la infraestructura y el transporte

ARLINGTON, Virginia, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Consumer Technology Association (CTA)® y Siemens anuncian que Roland Busch, presidente y director general de Siemens AG, pronunciará un discurso inaugural en CES® 2026, el evento tecnológico más poderoso del mundo. Roland Busch mostrará cómo Siemens está desarrollando la IA, el gemelo digital y la tecnología de automatización, para impulsar el impacto en el mundo real y marcar el comienzo de una nueva era de fabricación, infraestructura y transporte listos para la IA, donde los mundos real y digital se combinan para transformar lo cotidiano.

Roland Busch, presidente y director general de Siemens AG Logotipo de Siemens

"La IA y los gemelos digitales revolucionarán los entornos industriales, simplificando el diseño, la planificación, la ingeniería, las operaciones y el mantenimiento", declaró Gary Shapiro, director general y vicepresidente de CTA. "Roland Busch y Siemens están demostrando cómo la IA, combinada con datos y un profundo conocimiento del sector, puede reinventar industrias enteras. Estamos encantados de dar la bienvenida a Roland de nuevo al escenario principal de CES para explorar cómo la IA está transformando la forma en que el mundo diseña, construye y se conecta".

Siemens también mostrará cómo sus tecnologías impulsadas por la IA, su experiencia en el sector y su ecosistema complementario de socios, están permitiendo que la IA se escale en el mundo real. Junto con clientes y socios, Siemens mostrará tecnologías de vanguardia que están transformando la fabricación, la infraestructura y el transporte.

"Un momento decisivo es cuando se pone a disposición una nueva tecnología de uso general: Había un mundo antes de la electricidad; pero hoy en día la electricidad es omnipresente. Había un mundo antes de la IA, y en este momento estamos en transición hacia un mundo que la aprovecha al máximo, incluso en fábricas, edificios, redes y transporte", afirmó Busch. "Siemens es el líder mundial en la IA industrial; IA para el mundo real, que lleva la inteligencia a todas las máquinas, a todos los dispositivos y a todas las infraestructuras. Tenemos los datos, el conocimiento del dominio y la confianza de nuestros clientes y socios con los que estamos escalando la IA industrial. En CES, mostraremos cómo estamos convirtiendo esta oportunidad del siglo en beneficios tangibles para las industrias y la sociedad".

Con un doctorado en física y más de 30 años en Siemens, Roland Busch ha demostrado ser un campeón de la digitalización y la infraestructura inteligente en todo el mundo. Bajo su dirección, Siemens fue nombrada World's Best Companies de TIME en 2025. Desde la automatización industrial y los sistemas de energía preparados para el futuro hasta la infraestructura adaptativa, Siemens está trazando una trayectoria de IA industrial que permite a las industrias ser más competitivas, resilientes y sostenibles.

"Siemens encarna el espíritu de CES, donde la creatividad humana se reúne con la transformación tecnológica", afirmó Kinsey Fabrizio, presidente de CTA. "A medida que exploramos cómo la IA está redefiniendo las relaciones entre humanos, máquinas e ideas, el liderazgo de Siemens ayudará a establecer el matiz para el futuro".

Roland Busch hablará después de la ponencia sobre el estado de la industria de CTA a las 8:30 a. m. Hora del Pacífico, el martes 6 de enero de 2026, en el Salón Palazzo del Venetian. La Dra. Lisa Su de AMD, Joe Creed de Caterpillar, Yannick Bolloré de Havas y Vivendi y Yuanqing Yang de Lenovo también harán presentaciones en CES 2026. El escenario principal también contará con una entrevista completa con McKinsey y General Catalyst.

Visite el stand 8725 de Siemens en el pabellón norte del Centro de Convenciones de Las Vegas. Los visitantes de CES podrán experimentar de primera mano algunas de las tecnologías y casos prácticos de los clientes que definen la próxima ola de innovación en el centro de experiencia móvil de Siemens. Siemens también transmitirá en vivo una serie de entrevistas desde un stand de transmisión, con Roland Busch, así como con el miembro de la Junta Directiva de Siemens, director de tecnología y director de estrategia, Peter Koerte, y con expertos de la industria y clientes que compartirán sus perspectivas claras y prospectivas. Estas dos experiencias adicionales se ofrecerán en el stand 8011 del LVCC, pabellón norte. Regístrese en CES 2026 para experimentar el futuro de la IA, industria e innovación.

Acerca de CES®:

CES es el acontecimiento tecnológico más importante del mundo, el campo de pruebas de las tecnologías más avanzadas y de los innovadores mundiales. Aquí es donde las marcas más importantes del mundo hacen negocios y conocen a nuevos socios, así como donde se dan a conocer los innovadores más destacados. Propiedad y producción de Consumer Technology Association (CTA)®, CES presenta todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2026 se llevará a cabo del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Para obtener más información, visite CES.tech y siga a CES en las redes sociales.

Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa líder en el sector de tecnología, centrada en la industria, la infraestructura, la movilidad y la salud. El propósito de la empresa es crear tecnología para transformar la vida diaria, para todos. Al combinar el mundo real con el digital, Siemens permite a los clientes acelerar sus transformaciones digitales y de sostenibilidad, haciendo que las fábricas sean más eficientes, las ciudades más habitables y el transporte más sostenible. Siemens, líder en IA industrial, aprovecha su profundo conocimiento del sector para aplicar la IA, incluida la IA generativa, a aplicaciones del mundo real, lo que hace que la IA sea accesible e impactante para clientes de diversas industrias. Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa cotizada en bolsa Siemens Healthineers, proveedora líder mundial de tecnología médica pionera en avances en el ámbito de la asistencia sanitaria. Para todos. En todas partes. Sostenibilidad.

En el año fiscal 2025 que culminó el 30 de septiembre de ese año, Siemens Group generó ganancias por € 78,9 mil millones e ingresos netos por € 10,4 mil millones. Hasta el 30 de septiembre de 2025, la empresa contaba con alrededor de 318.000 empleados en todo el mundo sobre la base de operaciones continuas. Hay más información disponible en Internet en https://www.siemens.com/.

Acerca de Consumer Technology Association (CTA)®:

CTA, la mayor asociación comercial de tecnología de Norteamérica, representa el sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde empresas emergentes (startups) hasta marcas globales, ayudan a crear más de 18 millones de empleos en Estados Unidos. CTA es propietaria y productora de CES®, el evento tecnológico más importante del mundo. Encuéntrenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830603/Roland_Busch_President_and_CEO_of_Siemens_AG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2830604/Siemens_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/5639071/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

