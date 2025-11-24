Siemens dévoile des technologies industrielles conçues pour l'ère de l'IA au Consumer Electronics Show (CES) 2026

Roland Busch, président-directeur général, doit présenter la pile technologique industrielle alimentée par l'IA et les applications qui transformeront la fabrication, les infrastructures et les transports

ARLINGTON, Virginie , 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® et Siemens annoncent que Roland Busch, président-directeur général de Siemens AG, prononcera une allocution au salon CES® 2026, l'événement technologique le plus influent du monde. Roland Busch exposera comment Siemens développe l'IA, les jumeaux numériques et la technologie d'automatisation pour avoir un impact sur le monde réel et ouvrir une nouvelle ère de collaboration entre les secteurs de la fabrication, des infrastructures et des transports, qui associe mondes réel et numérique pour transformer la vie de tous les jours.

Roland Busch, President and CEO of Siemens AG Siemens Logo

« L'IA et les jumeaux numériques vont révolutionner les environnements industriels en rationalisant la conception, la planification, l'ingénierie, les opérations et la maintenance », a déclaré Gary Shapiro, directeur général et vice-président de la CTA. « Roland Busch et Siemens montrent comment l'IA, combinée avec des données et un savoir-faire approfondi dans chaque domaine, peut réinventer des secteurs entiers. Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Roland sur la scène du salon CES, pour explorer la manière dont l'IA transforme la conception, la construction et les connexions au niveau mondial. »

Siemens présentera également comment ses technologies alimentées par l'IA, ses compétences dans divers domaines et son écosystème complémentaire de partenaires permettent à l'IA de se développer dans le monde réel. En collaboration avec ses clients et partenaires, Siemens mettra en avant des technologies de pointe qui transforment la fabrication, les infrastructures et les transports.

« La sortie d'une nouvelle technologie à usage général est toujours un moment décisif : il y avait un monde avant l'électricité, mais aujourd'hui l'électricité est omniprésente. Il y avait un monde avant l'IA, et nous entrons actuellement dans un monde qui en fait pleinement usage, notamment dans les usines, les bâtiments, les réseaux et les transports », a expliqué M. Busch. « Siemens est le leader mondial de l'IA industrielle, l'IA pour le monde réel, qui vise à intégrer l'intelligence dans chaque machine, chaque appareil et chaque élément d'infrastructure. Nous disposons des données, du savoir-faire spécifique et de la confiance de nos clients et partenaires avec lesquels nous développons à grande échelle l'IA industrielle. Au salon CES, nous montrerons comment nous transformons ce potentiel unique en son genre en avantages tangibles pour les industries et la société. »

Titulaire d'un doctorat en physique, Roland Busch travaille depuis plus de 30 ans chez Siemens, où il s'est fait le champion de la transition numérique et des infrastructures intelligentes dans le monde entier. Sous sa direction, la société Siemens a été classée par le magazine TIME parmi les meilleures entreprises du monde en 2025. De l'automatisation industrielle aux infrastructures adaptatives, en passant par les systèmes énergétiques évolutifs et pérennes, Siemens trace pour l'IA industrielle une trajectoire qui permet aux industries de devenir plus compétitives, résilientes et durables.

« Siemens illustre parfaitement l'esprit du salon CES, où créativité humaine et transformation technologique se rencontrent », a commenté Kinsey Fabrizio, président de la CTA. « Alors que nous nous penchons sur la redéfinition des relations entre les humains, les machines et les idées par l'IA, le leadership de Siemens contribuera à donner le ton pour l'avenir. »

Roland Busch prendra la parole à la suite du discours de la CTA sur l'état de l'industrie, le mardi 6 janvier 2026 à 8 h 30 (heure standard du Pacifique), dans la salle de réception Palazzo du Venetian. Lisa Su d'AMD, Joe Creed de Caterpillar, Yannick Bolloré de Havas et Vivendi, et Yuanqing Yang de Lenovo interviendront aussi lors du salon CES 2026. La scène principale sera en outre le théâtre d'un entretien All-In avec McKinsey et General Catalyst. La scène principale sera en outre le théâtre d'un entretien All-In avec McKinsey et General Catalyst.

Venez rencontrer Siemens au stand 8725 du Las Vegas Convention Center, hall nord Les visiteurs du salon CES pourront découvrir en avant-première certaines des technologies et des applications de clients qui nourrissent la prochaine vague d'innovation au centre d'expérience mobile de Siemens. Siemens diffusera par ailleurs en direct d'une cabine de diffusion une série d'entretiens avec Roland Busch et Peter Koerte, membre du conseil d'administration, directeur de la technologie et directeur de la stratégie de Siemens, des experts sectoriels et des clients venus partager clairement leurs points de vue tournés vers l'avenir. Ces événements supplémentaires se dérouleront au stand 8011 du Las Vegas Convention Center, hall nord. Inscrivez-vous au salon CES 2026 pour découvrir l'avenir de l'IA, de l'industrie et de l'innovation.

À propos du CES® :

Le Consumer Electronics Show est l'événement technologique le plus important du monde, le terrain d'essai des technologies de pointe et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et les innovateurs les plus talentueux y occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le salon CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech ou suivez le CES sur les réseaux sociaux.

Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans l'industrie, les infrastructures, la mobilité et les soins de santé. L'objectif de l'entreprise est de créer des technologies qui transforment le quotidien de chacun. En combinant les mondes réel et numérique, Siemens donne à ses clients les moyens d'accélérer leurs transformations numérique et durable, en rendant les usines plus efficaces, les villes plus agréables à vivre et les transports plus écologiques. Leader dans le domaine de l'IA industrielle, Siemens s'appuie sur son savoir-faire approfondi dans différents domaines pour appliquer l'IA, en particulier l'IA générative, dans le monde réel, et ainsi la rendre accessible et concrètement pertinente pour les clients de divers secteurs. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, un fournisseur mondial majeur de technologies médicales, à l'origine de plusieurs percées dans le secteur des soins de santé. Pour tous. Partout. Pour le développement durable.

Au cours de l'exercice 2025, qui s'est achevé le 30 septembre 2025, le groupe Siemens a réalisé un chiffre d'affaires de 78,9 milliards d'euros et un bénéfice net de 10,4 milliards d'euros. Au 30 septembre 2025, l'entreprise employait environ 318 000 personnes dans le monde pour ses activités poursuivies. De plus amples informations sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : https://www.siemens.com/.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

Principale association commerciale d'Amérique du Nord, la Consumer Technology Association (CTA) représente le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, et contribuent à plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES®, l'événement technologique mondial qui a le plus d'impact. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.

