Siemens 於 CES 2026 主題演講展示 AI 時代工業技術

總裁兼行政總裁 Roland Busch 將揭示 AI 驅動的工業技術組合及應用，徹底變革製造、基建及交通運輸領域

維珍尼亞州阿靈頓2025年11月24日 /美通社/ -- Consumer Technology Association (CTA)® 與 Siemens 宣佈，Siemens AG 總裁兼行政總裁 Roland Busch 將於全球最具影響力的科技盛事 —— CES® 2026 上發表主題演講。Roland Busch 將展示 Siemens 如何開發 AI、數碼分身及自動化技術，以推動現實世界的實質影響，並引領「AI 就緒」的製造、基建及交通運輸新時代——透過結合現實與數碼世界，從而徹底改變日常生活。

「AI 和數碼分身將徹底改革工業環境，優化設計、規劃、工程、營運及維護流程。」CTA 行政總裁兼副主席 Gary Shapiro 表示，「Roland Busch 與 Siemens 正展示 AI 如何結合數據與深厚的行業知識，重塑整個行業。我們很高興歡迎 Roland 重返 CES 主題演講舞台，探討 AI 如何改變世界設計、建造及連結的方式。」

Siemens 亦將展示其 AI 驅動技術、領域專長及完善的合作夥伴生態圈，如何協助 AI 在現實世界中大規模應用。Siemens 將聯同客戶及合作夥伴，展示正在革新製造、基建及交通運輸的尖端技術。

「新的通用技術的面世，往往是歷史的關鍵時刻：世界曾處於電力尚未普及的時代，如今電力已無處不在。同樣地，我們正由 AI 出現前的世界，過渡至一個全面應用 AI 的新世界——這涵蓋了工廠、樓宇、電網及交通運輸等領域。」Busch 表示，「Siemens 是工業 AI（即應用於現實世界的 AI）的全球領導者，我們致力為每部機器、每個裝置及每項基建設施注入智能。我們擁有數據優勢、行業知識，以及與我們共同擴展工業 AI 應用的客戶和合作夥伴的信賴。我們將在 CES 展示如何將這百年一遇的機遇，轉化為行業及社會的實質效益。」

Roland Busch 擁有物理學博士學位，在 Siemens 服務超過 30 年，一直被視為全球數碼化及智能基建的推動者。在他的領導下，Siemens 獲《時代》雜誌評選為 2025 年全球最佳公司之一。從工業自動化、面向未來的能源系統到具適應力的基建，Siemens 正勾勒出一條工業 AI 的發展軌跡，協助各行各業提升競爭力、抗逆力及可持續性。

「Siemens 體現了 CES 的精神——即人類創意與科技轉型的交匯。」CTA 總裁 Kinsey Fabrizio 表示，「當我們探索 AI 如何重新定義人類、機器與意念之間的關係時，Siemens 的領導地位將有助於為未來定調。」

Roland Busch 將於太平洋標準時間 2026 年 1 月 6 日（星期二）上午 8:30，緊接 CTA 行業現狀演說後發言，地點為威尼斯人酒店 Palazzo 宴會廳。AMD 的 Lisa Su 博士、Caterpillar 的 Joe Creed、Havas 及 Vivendi 的 Yannick Bolloré，以及 Lenovo 的 Yuanqing Yang 亦將於 CES 2026 發表主題演講。主題演講舞台亦將舉辦與 McKinsey 及 General Catalyst 的深度訪談。

請親臨拉斯維加斯會議中心北館 8725 號 Siemens 展位參觀。CES 參觀者將可在 Siemens 的流動體驗中心，親身體驗定義下一波創新浪潮的技術及客戶案例。Siemens 亦將於廣播展位直播一系列訪談，嘉賓包括 Roland Busch、Siemens 管理委員會成員、技術總監兼策略總監 Peter Koerte，以及分享清晰前瞻觀點的行業專家及客戶。這兩項額外體驗將設於 LVCC 北館 8011 號展位。請即註冊參加 CES 2026，體驗 AI、工業與創新的未來。

關於 CES®：

CES 是全球最具影響力的科技活動，也是突破性科技與全球創新者的試驗平台。這裡是全球最大品牌開展業務和結識新合作夥伴的地方，也是最頂尖創新者登台亮相的地方。CES 由 Consumer Technology Association (CTA)® 擁有和主辦，展示各科技領域的創新與發展。CES 2026 將於 1 月 6 日至 9 日在拉斯維加斯舉行。請瀏覽 CES.tech 了解詳情，並於社交平台關注 CES。

Siemens AG（柏林及慕尼黑）是一間專注於工業、基建、交通及醫療的領先科技公司。公司的宗旨是創造改變日常生活的技術，惠及每一個人。透過結合現實與數碼世界，Siemens 賦能客戶加速其數碼化及可持續發展轉型，令工廠更高效、城市更宜居、交通更可持續。作為工業 AI 的領導者，Siemens 利用其深厚的行業知識將 AI（包括生成式 AI）應用於現實世界，令 AI 變得普及並為各行各業的客戶帶來效益。Siemens 亦持有上市公司 Siemens Healthineers 的多數股權，該公司是全球領先的醫療技術供應商，開創醫療保健領域的突破。惠及每一個人。無處不在。可持續發展。

截至 2025 年 9 月 30 日止的 2025 財年，Siemens 集團錄得營收 789 億歐元，純利 104 億歐元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司在全球持續經營業務擁有約 318,000 名員工。更多資訊請瀏覽：https://www.siemens.com/。

關於消費者技術協會 (CTA)®：

CTA 作為北美最大科技貿易協會，也是科技業領袖。我們的成員是全球領先創新者——從初創公司到全球品牌——協助支持超過 1800 萬個美國就業機會。CTA 擁有和舉辦 CES®－全球最具影響力科技盛會。請瀏覽 CTA.tech，認識本會。關注本會 @CTAtech。

