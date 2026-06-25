MUNIQUE, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Sieyuan Electric apresentou hoje o esGrid 3.0, seu sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) de última geração para formação de redes elétricas, na Intersolar Europe 2026. Projetado para aplicações em escala de serviços públicos, o esGrid 3.0 aborda três desafios críticos enfrentados pelos sistemas de energia modernos: maximizar o valor do projeto, manter a estabilidade da rede e acelerar a integração de energias renováveis.

Mais energia, menor pegada

Sieyuan Electric lança o esGrid 3.0 BESS: mais energia, maior estabilidade, maior valor

O esGrid 3.0 oferece 6.311 MWh de capacidade energética em um contêiner padrão de 20 pés, atingindo uma densidade energética líder do setor de 148 kWh/m³. O design compacto permite a implantação de mais energia em menos espaço, ajudando os clientes a reduzir os custos do projeto e a melhorar a sua rentabilidade geral.

Maior estabilidade, suporte de rede mais robusto

Equipado com tecnologia avançada de formação de rede, o esGrid 3.0 oferece suporte ativo à regulação de tensão e frequência, mesmo em condições de rede extremamente frágeis. Ao emular o comportamento de geradores síncronos convencionais, o sistema fortalece a resiliência da rede e possibilita maior penetração de energia renovável, mantendo a operação confiável do sistema.

Maior valor agregado, menor custo ao longo do ciclo de vida

Projetado para maximizar o retorno do projeto a longo prazo, o esGrid 3.0 atinge até 90% de eficiência de ida e volta, reduz o tempo de instalação e comissionamento em 30% e diminui a área ocupada no local em 20%. Sua arquitetura de controle em nível de agregados e diagnósticos baseados em IA aprimoram ainda mais a confiabilidade, simplificam a manutenção e melhoram a disponibilidade do sistema.

Capacidade global, entrega comprovada

O lançamento conta com o respaldo da rede global de fabricação e serviços da Sieyuan Electric. Reconhecida como fornecedora de armazenamento de energia de nível 1 pela BloombergNEF, a Sieyuan Electric opera com capacidade de produção anual de 50 GWh e oferece suporte técnico localizado nos principais mercados internacionais.

"O armazenamento de energia está se tornando um pilar fundamental dos futuros sistemas de energia", afirmou o chefe de negócios internacionais da Sieyuan Electric. "Com o esGrid 3.0, estamos ajudando nossos clientes a desbloquear maior valor de seus projetos, fortalecer a resiliência da rede e acelerar a transição para um futuro energético mais limpo e sustentável."

Sobre a Sieyuan Electric

A Sieyuan Electric, empresa listada na bolsa de valores especializada em P&D de tecnologia de energia, fabricação de equipamentos e serviços de engenharia, está comprometida em fornecer soluções de sistemas de energia eficientes e confiáveis em todo o mundo. Em busca de sua visão de "Energia Mais Inteligente, Vida Melhor", a Sieyuan aproveita as oportunidades no setor de energia em constante evolução e promove ativamente a transformação digital em todo o setor. Seus negócios abrangem desde transmissão e distribuição de energia até armazenamento de energia, eletrônica automotiva e gestão de ativos de energia. Com produtos premium e serviços de excelência, a Sieyuan inaugura uma nova era de eletricidade sustentável, inteligente e limpa.

FONTE Sieyuan Electric