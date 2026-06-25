MÚNICH, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Sieyuan Electric presentó hoy esGrid 3.0, su sistema de almacenamiento de energía por batería con formación de red (BESS) de próxima generación, en Intersolar Europe 2026. Diseñado para aplicaciones a gran escala, esGrid 3.0 aborda tres desafíos críticos que enfrentan los sistemas de energía modernos: maximizar el valor del proyecto, mantener la estabilidad de la red y acelerar la integración de energías renovables.

Más energía, menor huella

Sieyuan Electric lanza esGrid 3.0 BESS: más energía, mayor estabilidad, mayor valor

esGrid 3.0 ofrece 6.311 MWh de capacidad de energía dentro de un contenedor estándar de 20 pies que logra una densidad de energía de 148 kWh/m³ líder en el sector. Su diseño compacto permite un mayor despliegue de energía en menos espacio de terreno, lo que ayuda a los clientes a reducir los costos del proyecto y mejorar la economía general del proyecto.

Mayor estabilidad y compatibilidad con la red

Equipado con tecnología avanzada de formación de red, esGrid 3.0 admite activamente la regulación de voltaje y frecuencia, incluso en condiciones de red ultradébiles. Al emular el comportamiento de los generadores sincrónicos convencionales, el sistema fortalece la resiliencia de la red y permite mayor penetración de energía renovable mientras mantiene un funcionamiento confiable del sistema.

Mayor valor y menor costo del ciclo de vida

Diseñado para maximizar la rentabilidad a largo plazo de los proyectos, esGrid 3.0 logra una eficiencia de ida y vuelta de hasta un 90 %, reduce el tiempo de instalación y puesta en marcha en un 30 % y reduce la superficie ocupada en un 20 %. Su arquitectura de control a nivel de clúster y sus diagnósticos impulsados por IA mejoran aún más la confiabilidad, simplifican el mantenimiento y aumentan la disponibilidad del sistema.

Capacidad global y entrega comprobada

El lanzamiento cuenta con el respaldo de la red global de fabricación y servicio de Sieyuan Electric. Reconocida como proveedor de almacenamiento de energía de nivel 1 por BloombergNEF, Sieyuan Electric opera una capacidad de producción anual de 50 GWh y proporciona asistencia técnica localizada en los principales mercados internacionales.

"El almacenamiento de energía se está convirtiendo en una piedra angular de los futuros sistemas eléctricos", afirmó el director de Negocios Internacionales de Sieyuan Electric. "Con esGrid 3.0, ayudamos a nuestros clientes a obtener un mayor valor para sus proyectos, fortalecer la resiliencia de la red y acelerar la transición hacia un futuro energético más limpio y sostenible".

Acerca de Sieyuan Electric

Sieyuan Electric, empresa que cotiza en bolsa y que se especializa en investigación y desarrollo de tecnología energética, fabricación de equipos y servicios de ingeniería, está comprometida con ofrecer soluciones de sistemas de energía eficientes y confiables en todo el mundo. Al ir tras su visión de "Energía más inteligente, vida mejor", Sieyuan aprovecha las oportunidades en la industria energética en constante evolución y promueve activamente la transformación digital en todo el sector. Su actividad empresarial abarca desde la transmisión y distribución de energía hasta el almacenamiento de energía, la electrónica para automóviles y la gestión de activos energéticos. Con productos de primera calidad y servicios de primer nivel, Sieyuan inaugura una nueva era de electricidad sostenible, inteligente y ecológica.

FUENTE Sieyuan Electric