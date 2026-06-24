Sieyuan Electric lanza esGrid 3.0 BESS: Más energía, mayor estabilidad, mayor valor

MÚNICH, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Sieyuan Electric ha dado a conocer hoy durante la celebración de Intersolar Europe 2026 esGrid 3.0 su sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de próxima generación para la formación de redes eléctricas. Diseñado para aplicaciones a gran escala, esGrid 3.0 aborda tres desafíos críticos que enfrentan los sistemas eléctricos modernos: maximizar el valor del proyecto, mantener la estabilidad de la red y acelerar la integración de energías renovables.

Más energía, menor impacto ambiental

Sieyuan Electric Launches esGrid 3.0 BESS: More Energy, Greater Stability, Higher Value

esGrid 3.0 proporciona 6,311 MWh de capacidad energética en un contenedor estándar de 20 pies, alcanzando una densidad energética líder en la industria de 148 kWh/m³. Su diseño compacto permite desplegar más energía en menos espacio, lo que ayuda a los clientes a reducir los costes del proyecto y mejorar su rentabilidad.

Mayor estabilidad, mayor soporte a la red

Equipado con tecnología avanzada de formación de red, esGrid 3.0 ofrece soporte activo para la regulación de voltaje y frecuencia, incluso en condiciones de red extremadamente débiles. Al emular el comportamiento de los generadores síncronos convencionales, el sistema fortalece la resiliencia de la red y permite una mayor penetración de energías renovables, manteniendo al mismo tiempo un funcionamiento fiable del sistema.

Mayor valor, menor coste del ciclo de vida

esGrid 3.0, que se ha diseñado para conseguir maximizar la rentabilidad a largo plazo de los proyectos, alcanza una eficiencia de ciclo completo de hasta el 90%, reduce el tiempo de instalación y puesta en marcha en un 30% y disminuye el espacio físico requerido en un 20%. Su arquitectura de control a nivel de clúster y sus diagnósticos basados en IA mejoran aún más la fiabilidad, simplifican el mantenimiento y optimizan la disponibilidad del sistema.

Capacidad global, resultados comprobados

El lanzamiento cuenta con el respaldo de la red global de fabricación y servicio de Sieyuan Electric. Reconocida como proveedor de almacenamiento de energía de nivel 1 por BloombergNEF, Sieyuan Electric opera una capacidad de producción anual de 50 GWh y ofrece soporte técnico localizado en los principales mercados internacionales.

"El almacenamiento de energía pasa a ser un pilar fundamental de los sistemas eléctricos del futuro", afirmó el director de Negocios Internacionales de Sieyuan Electric. "Con esGrid 3.0, ayudamos a nuestros clientes a maximizar el valor de sus proyectos, fortalecer la resiliencia de la red y acelerar la transición hacia un futuro energético más limpio y sostenible".

Acerca de Sieyuan Electric

Sieyuan Electric, empresa cotizada especializada en I+D de tecnología energética, fabricación de equipos y servicios de ingeniería, se compromete a ofrecer soluciones de sistemas eléctricos eficientes y fiables en todo el mundo. En pos de su visión de 'Energía más inteligente, vida mejor', Sieyuan aprovecha las oportunidades que ofrece el sector energético en constante evolución e impulsa activamente la transformación digital en todo el sector. Su actividad abarca desde la transmisión y distribución de energía hasta el almacenamiento de energía, la electrónica automotriz y la gestión de activos energéticos. Con productos de primera calidad y servicios de excelencia, Sieyuan inaugura una nueva era de electricidad sostenible, inteligente y ecológica.