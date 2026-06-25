시위안 일렉트릭, esGrid 3.0 BESS 출시… 에너지, 안정성, 가치 모두 업그레이드

뮌헨 2026년 6월 25일 /PRNewswire/ -- 시위안 일렉트릭(Sieyuan Electric)이 6월 24일 인터솔라 유럽 2026(Intersolar Europe 2026)에서 차세대 그리드 포밍 배터리 에너지 저장 시스템(Battery Energy Storage System, BESS)인 esGrid 3.0을 공개했다. 발전소급 사업장용으로 설계돼 현대 전력 시스템이 직면한 세 가지 핵심 과제인 프로젝트 가치 극대화, 전력망 안정성 유지, 재생에너지 통합 가속화에 대응할 수 있는 제품이다.

에너지는 더 많이, 설치 면적은 더 작게

Sieyuan Electric Launches esGrid 3.0 BESS: More Energy, Greater Stability, Higher Value

esGrid 3.0은 표준 20피트 컨테이너 안에 6.311MWh에 달하는 에너지 용량을 실현, 148kWh/㎥라는 업계 선도적 에너지 밀도를 달성했다. 콤팩트한 설계를 통해 더 작은 부지에 에너지를 더 많이 배치할 수 있어 고객으로서는 프로젝트 비용을 줄이고 전반적인 프로젝트 경제성을 개선할 수 있다.

안정성은 더 높게, 전력망 지원은 더 강력하게

첨단 그리드 포밍 기술을 탑재한 esGrid 3.0은 초약계통 조건에서도 전압 및 주파수 조정을 능동적으로 지원한다. 기존 동기발전기의 작동 방식을 모방해 전력망 회복탄력성이 우수하고, 시스템 운영이 안정적인 데다 재생에너지 보급률 제고에도 기여한다.

가치는 더 크게, 수명주기 비용은 더 낮게

esGrid 3.0은 장기적인 프로젝트 수익을 극대화하도록 설계돼 왕복 효율이 최대 90%에 달하고 설치 및 시운전 시간은 30% 더 적으며 현장 설치 면적도 20% 더 적다. 클러스터 수준의 제어 아키텍처와 AI 기반 진단 기능은 신뢰성을 한층 높이고, 유지보수를 간소화하며, 시스템 가용성을 개선하는 효과도 있다.

글로벌 역량, 납품 능력 검증

이번 출시는 시위안 일렉트릭의 글로벌 제조 및 서비스 네트워크 기반 위에서 나온 것이다. 블룸버그NEF(BloombergNEF) 티어 1 에너지 저장 공급업체(Tier 1 Energy Storage Supplier)로 인정받은 기업으로서 연간 50GWh의 생산 능력을 운영하고 있으며, 주요 국제 시장 전역에서 현지화된 기술 지원을 제공한다.

시위안 일렉트릭의 해외사업 책임자는 "에너지 저장은 미래 전력 시스템의 핵심 기반이 되고 있다"며 "esGrid 3.0을 통해 고객이 더 큰 프로젝트 가치를 실현하고, 전력망 회복탄력성을 강화하며, 더 깨끗하고 지속가능한 에너지 미래로 전환을 앞당기도록 지원하고 있다"고 말했다.

시위안 일렉트릭 소개

시위안 일렉트릭은 전력 기술 연구개발, 장비 제조, 엔지니어링 서비스를 전문으로 하는 상장기업으로 주력 사업은 전 세계에서 효율적이고 신뢰할 수 있는 전력 시스템 솔루션이다. '전력을 스마트하게, 삶의 질은 더 높게(Smarter Power, Better Life)'이라는 비전 아래 끊임없이 변화하는 에너지 산업의 기회를 포착하고, 업계 전반의 디지털 전환을 적극적으로 촉진하고 있다. 주요 시장은 송전 및 배전부터 에너지 저장, 자동차 전자, 전력 자산 관리에 이르기까지 폭이 넓다. 프리미엄 제품과 최고 수준의 서비스를 바탕으로 지속가능하고 지능적이며 친환경적인 전기의 새로운 시대를 열어가고 있다.

SOURCE Sieyuan Electric